Назаров — медийная победа «Сочи». Но он способен дать южанам не только шоу, но и результат

Андрей Назаров вернулся в КХЛ. Первая реакция на это событие — в лиге станет гораздо веселее. Много раз повторял, что рутину регулярного чемпионата необходимо как-то разбавлять, чтобы не скиснуть в бесконечной череде матчей и результатов. И появление в медиапространстве такой личности, как Назаров, — как раз то, что нужно.

Разумеется, многим не нравится то, что делал и говорил Андрей Викторович в последние годы, пока находился без работы. Контент, созданный Назаровым за это время, — отдельная история. Чего только стоят обвинения в адрес Панарина!

Но даже хейтеры Назарова не могут спорить с тем, что новый главный тренер «Сочи» — невероятно колоритный персонаж, который никого не оставляет равнодушным. И сейчас благодаря ему колоссально повысится интерес не только к южному клубу, но и ко всей КХЛ. Назаров вернулся, чтобы делать шоу (по-другому он просто не умеет), и если рассуждать с этой точки зрения, то какое нам дело до его бэкграунда? Так что давайте не будем занудами.

Если говорить исключительно про «Сочи», то Назаров — это, конечно, гигантская медийная победа клуба. «Леопарды», надо отдать им должное, и без того в последние годы пытались развиваться в сфере SMM, как-то продавать себя в маркетинговом плане. Проводили шикарный турнир Sochi Hockey Open, выпускали альтернативную игровую форму, вели матчи-студии на клубном канале в YouTube, приглашали звёзд на матчи… Словом, пытались ворваться в элиту КХЛ пока хотя бы на медийном фронте, привлечь болельщиков, стать действительно интересными. И это похвальное и правильное желание для клуба, который в силу разных причин не может пока похвастать спортивными результатами. Но для полноценной раскрутки «Сочи» не хватало ресурсов, фактуры. Приход же Назарова решит эту проблему на раз. Как минимум в ближайшее время ожидается увеличение аудитории матчей «леопардов» в любых городах, а также массовое паломничество журналистов на послематчевые пресс-конференции южан. Потому что Назаров, как ни крути, — это бренд.

Но «Сочи» сейчас нужны не только маркетинговые успехи, но и спортивные. Прошлый тренер Евгений Ставровский старался, работал честно, но — не получилось. 10 поражений в 11 матчах — это тот результат, после которого нужна какая-то встряска. При этом при Ставровском «Сочи» показывал неплохую организацию игры (прежде всего, в обороне), команда смотрелась цельно, не проваливалась — из этих десяти поражений только одно случилось с разницей в три шайбы. Но в атаке у «леопардов» всё было очень плохо: моменты создавались со скрипом, так ещё и реализация при этом была ужасной. Можно, конечно, сетовать на не самый высокий уровень исполнителей, но созидательные действия команды — это ещё и прерогатива тренера.

Приход Назарова должен встряхнуть форвардов «Сочи». Эмоции, которыми он, конечно, будет фонтанировать, могут психологически перезагрузить хоккеистов, заставить их выйти из депрессии. У Андрея Викторовича вряд ли получится «возить трусы» по льду — агрессивная накачка от тренера из раздевалки точно будет переноситься на лёд, а если кто не будет понимать, то просто перестанет играть. Церемониться Назаров ни с кем не будет.

За последние годы, пока Назаров выступал в роли эпатажного оратора, многие могли забыть, что Андрей Викторович — очень неплохой тренер. Один из самых опытных в КХЛ, поработавший главным во многих клубах (и в двух сборных!) и с огромным количеством хоккеистов. «Трактор», «Северсталь», «Донбасс», «Барыс» и «Нефтехимик» Назаров выводил в плей-офф, причём наилучших результатов клубы под его руководством добивались в первый год работы тренера. Пока на полную катушку работал мотиваторский стиль Андрея Викторовича. И, кстати, всегда в почёте у него были молодые хоккеисты, которым Назаров не боялся доверять.

Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале «Сочи».

Всё то же самое сейчас ждёт наставника и в Сочи. Молодая команда, которой, в первую очередь, нужна встряска — оптимальный фундамент для работы Назарова. Он и сам признаёт, что работа с топ-клубами — это не для него, ему интереснее и продуктивнее возиться с командами попроще, делать из них колючий и кусачий коллектив, с которым любому сопернику придётся несладко.

Хочется верить, что за три года без работы Назаров хватку не потерял. И в этом сезоне в Западной конференции появится ещё одна крепкая, симпатичная команда, за которой всем будет интересно следить.