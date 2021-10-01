«Панарин – величайший игрок. Если есть проблемы – мы с ним сами пообщаемся»

1 октября Андрей Назаров провёл первую пресс-конференцию в качестве главного тренера ХК «Сочи». Вместе с заместителем генерального директора клуба по хоккейным операциям Алексеем Бадюковым Андрей Викторович ответил на вопросы журналистов и рассказал о поставленных задачах, проблемах в игре команды и высказал мнение об Артемии Панарине.

О задачах клуба

Андрей Назаров: Ощущения после первой тренировки хорошие, впечатления тоже. Ребята стараются, готовятся к игре. Много о подготовке говорить не буду, послушаю вопросы. Постараюсь вдумчиво ответить, давно со многими не общались. Контракт на два года согласовали. Подписали вчера. Задачи, как и у любого другого клуба, – победы, радовать болельщиков, попасть в плей-офф. Других задач не бывает. У всех они одинаковые.

Хоккей во время моего отсутствия особо не изменился. Шайба круглая, лёд скользкий. Всё то же самое. В исполнении «Сочи» хотел бы видеть агрессивный интересный хоккей. Чтобы болельщики после игры всегда говорили: «Как было круто». В переводе на русский – чтобы не говорили «унылое говно». Меня это больше всего пугает. Если так говорят, то это мне не нравится. Всё остальное – нормально.

Моя основная цель – сделать боеспособную команду, чтобы, в хорошем смысле слова, «умирали» в каждой игре. Бились, ложились под шайбу. Для меня основной критерий – это болельщики. Если они начнут нас хвалить, значит, делаем работу правильно.

Алексей Бадюков: Удалось пообщаться с Андреем Викторовичем, обсудить некоторые моменты. Все прекрасно понимают, что место, на котором находится команда, не может удовлетворять никого – ни болельщиков, ни самих игроков, ни тренерский штаб, ни руководство. Поэтому было принято такое решение. Андрей Викторович привнесёт очень многое в нашу команду. Это будет всплеск и для самих игроков, и для медиаформата. Это тоже немаловажно. Постараемся идти по восходящей.

Андрей Викторович известен всем, прежде всего, работой с молодёжью, с игроками, которым есть что доказывать. У нас таких много ребят. Мы нашу направленность не меняем. Задача – воспитывать молодых, горячих, силовых игроков. Для нас очень важен характер ребят, а здесь есть кому, что и как доказывать. Каким бы красивым ни было Чёрное море, какими бы красивыми ни были бы закаты и восходы на нём, но всё бьётся о маяк или пирс статистики. То, что мы увидели в турнирной таблице, нас не может удовлетворять. Это спортивная жизнь, ничего личного.

Что касается приобретений или каких-то изменений в составе… У нас были договорённости с другими клубами по поводу обменов и расторжений контрактов. Некоторые игроки нас не устраивали по уровню игры. Андрей Викторович попросил пока это поставить на паузу. Каждый раз, когда новый тренер приходит в команду, он хочет пощупать, подержать, посмотреть и дать шанс всем себя проявить. В том числе и в тренировочном процессе. По мере поступления предложений и ближайших игр будем решать. Изменения будут в любом случае.

Хотел бы сказать большое спасибо Евгению Михайловичу Ставровскому за проделанную работу. К сожалению, профессиональный спортивный мир жесток, пришлось принять такие меры. Спасибо ему за его отношение, абсолютно нет никаких претензий к его личным качествам. Желаем дальнейших успехов, чтобы он сейчас перезагрузился, переосмыслил, что было сделано и что не удалось сделать. Наш хоккей будет рассчитывать на этого специалиста.

Фото: Пресс-служба ХК «Сочи»

О медийности Назарова

А. Н.: Сделаю всё возможное, чтобы у вас [журналистов] было много работы. Но тут одна неувязка. Вы просите много работы, а КХЛ за это штрафует. Если договоритесь, чтобы меня не штрафовали, тогда мы это переживём как-нибудь. У меня и так контракт маленький. Если меня штрафовать будут, я что – бесплатно совсем работать буду?

Про судей мы не говорим. А про кого можно? Скажу честно – Назаров сейчас и 15 лет назад – два разных человека. Сейчас я меньше буду делать необдуманных поступков, пытаться что-то исправить. Раньше пытался, ничего не получилось. Был поступок, была медийность, но того, что я хотел сделать, не получилось. Наверное, нужно идти немного другим путём.

Но медийность будет. Думаю, основная медийность – это победы. Когда будут победы, когда мы увидим новых звёзд, мы с нашим старым другом Алексеем Бадюковым устроим вам рыбалку, поймаем здесь большую акулу. Приглашаем всех вас в гости.

На Матче звёзд в Астане тоже получилось непонятно. Там же главный был Дмитрий Фёдоров. Он мне говорит: «Андрей, нужно сделать весело». Я спросил: «Дима, материться можно?» — «Можно!». Я с разрешения сматерился. Потом мне влепили штраф. Ну вот как мне здесь быть? Надо исправиться. Думаю, мне надо Диме Фёдорову штраф переадресовать.

О ситуации с Артемием Панариным

А. Н.: Буду краток. Без иронии скажу, что Артемий Панарин – игрок мирового уровня, он добился больших высот. Я какие-то моменты своей жизни ему тоже отдал. Если есть какие-то недопонимания – мы с ним сами пообщаемся. А так всё, что было, всё это осталось в прошлом.

Ситуация, при которой Артемий Панарин вдруг захочет играть за ХК «Сочи» во время локаута в НХЛ? Если директор клуба скажет, что хватит денег, то пусть приезжает. Я почему-то думаю, что может денег не хватить (смеётся). Повторюсь, всё что было, то было. Панарин – величайший игрок, он это доказывает. То, что было, это всё между ним и мной, мы сами разберёмся.

О том, стоит ли «Сочи» подписать тафгая

У нас уже есть Джей Си Липон. Мой уже кумир. Он мне напоминает Дарси Веро в молодости. Мы с ним сошлись, обнимаемся ходим. Сразу стал моим другом. Это шутка всё. Драка ради драки ничего не решает. И медийности не даёт. А вот постоять за команду, болельщиков при проигрышном матче… Вот такие драки приветствуются. А драка ради драки – не то, что нам сейчас нужно.

О сборной

А. Н.: Войти в тренерский штаб Алексея Жамнова в сборной России на Олимпийские игры? Во-первых, поздравляю Алексея Юрьевича с днём рождения. Конечно, если позовут, никто не откажется, это даже не обсуждается.

Для любого тренера основное – готовить ребят в сборную. Если есть перспективный игрок, то всегда стараемся ему подсказать, направить на правильный путь. Это почётно для любого клуба, если игрок команды едет на Олимпиаду. Однозначно мы в ХК «Сочи» будем работать в сторону сборной.

О взаимоотношениях со СКА

А. Б.: Со всеми клубами прекрасные отношения. СКА – не исключение. Там довольно-таки большая и мощная система. Есть несколько игроков, которых мы хотели бы видеть у себя и которые нас бы усилили. Они не проходят в состав СКА. Достаточно много квалифицированных игроков, прежде всего. Но мы не можем договориться, что-то им предложить. Это нормальные отношения, бизнес. Так же и с другими клубами. С московским «Динамо» переговоры велись о нескольких игроках. Андрей Викторович посмотрит игроков, которые у нас есть сейчас. Потом будем определяться, с кем мы пойдём дальше, кто в состоянии нас вытаскивать из той ситуации, в которой мы есть. Кто способен прогрессировать в силовой игре, в характере. У нас общая точка зрения, какой должна быть команда КХЛ, чтобы добиваться поставленных задач. Удастся нам договориться с Петербургом или с Хабаровском – вопрос другой.

О взаимоотношениях с молодёжью

А. Н.: Хорошие взаимоотношения с молодёжью начались с «Трактора». Это было очень давно, мне было 32 года, когда я команду принял. Ребятам было по 20-21, вот эта разница в 10 лет. Самым старшим было 25. Многие уже тренируют, мы иногда встречаемся.

Не знаю, как так получилось. Звёзды сошлись, не было большого бюджета. Наверное, методом тыка, что-то я сам понял, научился разговаривать с молодёжью, чтобы она меня понимала. Все секреты рассказывать не буду, потому что останусь без работы. Здесь все для одного – научиться играть в хоккей, выигрывать матчи и обеспечивать своё будущее.

О проблемах «Сочи»

А. Н.: Когда у команды что-то не получается – всегда есть проблемы. Я сказал про «унылое говно» — для меня это самое страшное. Нужно убрать эту фразу, и всё будет хорошо. Это я проанализировал. От этого мы оттолкнёмся и перестанем им быть.

Хоккей от «Сочи» в начале чемпионата – «унылое говно»? Ну вы драматизируете. Были небольшие жёсткие какашки. Какие-то игры я смотрел, они мне очень не понравились. Будем исправляться и учиться.

Опаска у игроков должна быть всегда. Если ты главный тренер и на тебя смотрят без опаски – наверное, ты не главный тренер. На тебя всегда смотрят с опаской, потому что непонятно, что тренер может придумать. Это нормальные вещи, так везде. Главный тренер – самый уважаемый человек. Если ты не можешь добиться уважения в раздевалке, то ты не главный тренер, вот и всё. В целом многие ребята здесь меня знают, со многими работал. Это и Богдан Якимов, и Точицкий. Посмеялись немного, пошутили. В рамках дозволенного, чтобы не переходить грань. Все всё понимают.