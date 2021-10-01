Приехали не только за деньгами. 5 лучших новичков КХЛ среди иностранцев

Позади остался первый месяц регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, а это значит, что настало время подвести промежуточные итоги. «Чемпионат» составил топ-5 лучших новичков российской лиги среди иностранных игроков. Эти иностранцы приехали в Россию не только за деньгами и сразу же начали приносить пользу своим клубам.

н. Филипп Майе, 28 лет («Металлург» Магнитогорск)

Статистика в сезоне-2021/2022: 11 матчей – 17 (6+11) очков

Магнитогорский «Металлург» в межсезонье сосредоточил своё внимание в селекции на игроках из Северной Америки. Уральский клуб заключил контракты с двумя 28-летними игроками, которые не смогли пробиться в «Вашингтон Кэпиталз» и «Питтсбург Пингвинз» – Филиппом Майе и Джошем Карри соответственно. Майе является центральным нападающим, тогда как Карри играет на позиции правого края. На данный момент именно Филипп заслужил статус одного из главных открытий начала сезона КХЛ.

Канадский форвард располагается на втором месте в зачёте бомбардиров, уступая только графику выдавшего абсолютно невероятный сентябрь капитану московского «Динамо» Вадиму Шипачёву. В дебютном месяце в КХЛ Филипп записал на свой счёт сразу два ассистентских хет-трика, а всего канадец набирал очки в восьми матчах из 11. На отрезке с 10 по 22 сентября Майе и вовсе отметился шестиматчевой результативной серией. В пользу канадца играет и отличный процент на «точке» – Майе оставляет за собой 58,9% вбрасываний, что является очень приличным результатом для игрока топ-6.

н. Петер Цегларик, 26 лет («Авангард»)

Статистика в сезоне-2021/2022: 10 матчей – 12 (8+4) очков

В «Авангарде» недолго горевали по поводу ухода Рида Буше в «Локомотив» и оперативно подписали ему на замену лучшего нападающего прошедшего чемпионата мира Петера Цегларика. Словак был одним из самых результативных игроков шведского «Лександа» и его лучшим снайпером. По своему функционалу Цегларик во многом похож на переехавшего в Ярославль американца.

И уже на старте сезона Петер сумел неплохо заменить покинувшего «ястребов» Буше. 26-летний Цегларик занимает пятое место в списке лучших снайперов КХЛ с восемью точными бросками в 10 матчах. К очередному матчу «ястребов» в регулярке словак подходит с трёхматчевой серией с заброшенными шайбами, что на данный момент является его личным рекордом в КХЛ.

Петер роскошно вписался в первую тройку нападения и ведущую спецбригаду большинства команды Боба Хартли, образовав убойное сочетание с Корбаном Найтом и Сергеем Толчинским. Канадец, россиянин и словак раз за разом разыгрывают отличные комбинации в большинстве, за завершение которых отвечает Цегларик. Неудивительно, что из своих восьми голов в сезоне пять (больше половины) Петер забросил при игре с численным перевесом.

н. Кенни Агостино, 29 лет («Торпедо»)

Статистика в сезоне-2021/2022: 12 матчей – 11 (7+4) очков

В Нижнем Новгороде в это межсезонье удалось собрать отличную по именам легионерскую бригаду. 29-летний Кенни Агостино обладает репутацией одной из самых ярких звёзд второй по силе североамериканской лиги. В 2017 году он даже был признан самым ценным игроком сезона в АХЛ, набрав 83 очка за фарм-клуб «Сент-Луис Блюз», благодаря чему стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата.

К 29 годам техничный крайний нападающий сменил семь команд НХЛ, но относительно стабильно на высшем уровне выступал только за «Монреаль Канадиенс». За два последних сезона в системе «Торонто» Кенни провёл 75 игр в АХЛ и только одну за основную команду. В минувшем чемпионате Агостино отыграл 22 встречи в регулярке АХЛ, выбив гроссмейстерский показатель – очко за матч. Вдоволь поскитавшись по американским городам и весям, нападающий принял решение перебраться в КХЛ.

В российской лиге американец мощно раскатился уже ближе к концу сентября. В первых семи матчах Кенни отметился всего 3 (1+2) результативными действиями, но в последних встречах Агостино играет первую скрипку в ансамбле Дэвида Немировски. Агостино наигрывается в первой тройке с Дамиром Жафяровым и Мареком Гривиком – и это сочетание сейчас работает на полную мощность. В матче с «Трактором» 29-летний форвард оформил первый хет-трик в КХЛ, а всего в последних пяти матчах на его счету 8 (6+2) очков.

н. Нико Оямяки, 26 лет («Витязь»)

Статистика в сезоне-2021/2022: 12 матчей – 14 (10+4) очков

26-летний Оямяки выступал за Финляндию на двух последних мировых первенствах. В 2019 году Нико завоевал золотые медали в составе сборной Суоми, а в этом году добрался со своей национальной командой до серебряных наград. При этом статистика Оямяки на международном уровне никогда не поражала воображение – в общей сложности за 18 матчей на ЧМ он набрал скромные 6 (1+5) очков. Довольно посредственно Нико отыграл и в своём первом сезоне за пределами родного чемпионата. Минувший год финн отыграл в Швеции, выступая за «Линчёпинг», где в 48 матчах забросил пять шайб.

В межсезонье финский форвард подписал однолетний контракт с «Витязем», рассчитанный до 30 апреля 2022 года. И на старте своей карьеры в КХЛ Оямяки раскрылся в совершенно иной ипостаси – уже во втором матче в лиге финн оформил натуральный хет-трик, трижды подряд поразив ворота шведского голкипера ХК «Сочи» Магнуса Хелльберга. На достигнутом он не остановился, а продолжил поражать ворота соперников подмосковной команды отличными бросками. Сейчас Оямяки сенсационно лидирует в гонке снайперов КХЛ, деля первенство со своим партнёром по звену Даниэлем Одеттом.

н. Даниэль Одетт, 25 лет («Витязь»)

Статистика в сезоне-2021/2022: 12 матчей – 15 (10+5) очков

Говоря об успехе селекционной работы «Витязя», было бы несправедливо не упомянуть о фигуре спортивного директора команды Игоря Варицкого. Этот менеджер давно зарекомендовал себя в КХЛ топовым специалистом по подбору иностранных хоккеистов. В условиях очень ограниченного бюджета «Витязь» не может бороться на трансферном рынке за игроков, ярко проявивших себя в других клубах. Каждую весну Варицкий вынужден заново комплектовать подмосковную команду, опираясь на иностранцев, выступающих в европейских чемпионатах. Год назад он привёз в Россию шведского защитника Линуса Хультстрёма (сейчас он играет во второй паре магнитогорского «Металлурга») и канадского форварда Джастина Дэнфорта (этим летом подписал контракт с «Коламбусом»), а теперь он открыл имена Оямяки и Одетта для КХЛ.

25-летний Одетт на протяжении пяти сезонов безуспешно пытался пробиться в НХЛ через клубы АХЛ, после чего в 2020 году перебрался в финский «Лукко», откуда и перешёл в «Витязь». Любопытно, что именно такой трансферный путь ранее проделал и Дэнфорт. Удачное выступление в КХЛ принесло Джастину сначала вызов в национальную команду на чемпионат мира, а затем и контракт с «Коламбусом». Сейчас схожую дорогу пытается пройти и Одетт, лидирующий с Оямяки в гонке снайперов во всей лиге. Только вдумайтесь – двумя лучшими снайперами КХЛ в сентябре стали нападающие 10-й команды Западной конференции. Если Нико и Даниэль продолжат забивать в таком темпе, кто знает, может быть, «Витязь» и сможет зацепиться за плей-офф.