В Сочи-2014 хоккеисты не выиграли ничего, но после победы на ЧМ получили те же подарки, что и олимпийские чемпионы.

Авериных ругают за BMW. А было время, когда Овечкин просил «Мерседесы» для всей сборной

Отгремели олимпийские страсти Токио, улеглись эмоции, но всё никак не могут утихнуть разговоры о пресловутых олимпийских автомобилях. Российские «художницы» Дина и Арина Аверины, которые считались фаворитками в своей дисциплине, проиграли израильтянке Линой Ашрам, причём Арина и вовсе осталась без медали, став лишь четвёртой. Дина же взяла серебро.

Не будем вспоминать, сколько копий было сломано на этом скандале и как возмущалась наша делегация несправедливым судейством, но после Олимпиады на встрече спортсменов в Кремле девушек наградили по-чемпионски. Дина получила автомобиль BMW X5, который давали золотым медалистам. Арина — BMW X3, который полагался серебряным и бронзовым призёрам.

Можно сказать, сёстрам Авериным подсластили горькую пилюлю, а заодно ещё раз продемонстрировали, что в Токио они заслуживали лучшего. Теперь Авериных ругают – за что такие щедрости? Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян назвал такой подарок несправедливым по отношению к другим спортсменам.

Новость по теме Артур Далалоян: Дине Авериной вручили BMW X5? Это не совсем справедливо

Это не в первый раз, когда щедрая Россия идёт на уступки спортсменам. Сёстры Аверины просто приняли преподнесённые подарки. А было время, когда Александр Овечкин просил «Мерседесы» для всей сборной. Причём даже не за Олимпиаду, а за чемпионат мира, который проводится каждый год.

В Сочи-2014 наша сборная летела в ранге одного из фаворитов, но один из самых престижных турниров не принёс никакого результата. Команда под руководством Зинэтулы Билялетдинова пестрила звёздными именами – Овечкин, Малкин, Ковальчук, Дацюк, Радулов, но не добралась даже до медального раунда, вылетев в четвертьфинале от Финляндии (а перед глазами до сих пор стоит замешкавшийся Войнов и гол 43-летнего Селянне).

Постолимпийский чемпионат мира для топовых сборных интереса не представляет – главный турнир года уже состоялся, а май освободившиеся из клубов звёзды с гораздо большим удовольствием тратят на отдых, а не на хоккей.

И если шведы, канадцы и финны набирали составы по совсем уж остаточному принципу, то для России Минск-2014 стал возможностью реабилитироваться перед простыми болельщиками, и по составу нам тогда не было равных. Приехал и Овечкин, и Малкин, и Бобровский, плюс молодые энхаэловцы и лидеры своих клубов в КХЛ.

«Поражение на Олимпиаде было тяжёлым, но время лечит. Если победим сейчас, то это поможет скрасить неудачный сезон», — рассказывал Овечкин перед стартом ЧМ.

Сборная Россия катком проехалась по всем соперникам в Минске, выдав идеальный турнир – 10 побед в 10 матчах и золото. Овечкин был настоящим вожаком, Малкин приехал под плей-офф и играл с нереальным задором, Виктор Тихонов блистал на глазах у своего прославленного дедушки, новый рулевой сборной Олег Знарок прославился на весь мир угрожающим жестом в сторону своего шведского коллеги, а Владимира Путина поили в раздевалке шампанским из кубка после победного финала.

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Грандиозные празднования продолжились и по возвращении в Москву – чемпионский парад, приём в резиденции президента, награждение орденами и грамотами и совсем уж неожиданно – слова Владимира Путина о том, что хоккеисты получат точно такие же автомобили, которые вручались олимпийским чемпионам после Сочи, то есть Mercedes GL класса.

Фото: Из личных архивов Александра Бурмистрова и Максима Чудинова

При этом президент России отметил, что разговор об автомобилях завёл Александр Овечкин. Через несколько месяцев, уже после торжественного вручения ключей от «Мерседесов» хоккеистам, капитан сборной России это подтвердил.

— Зачем «Мерседес» попросили у президента?

— Попросили ребята… Меня попросила команда передать этот вопрос, я попросил у президента.

— Если вам были нужны «Мерседесы», можно было их в Сочи выиграть.

— Думаете, мы не пытались?

— Ты считаешь, можно ставить Олимпиаду и чемпионат мира на один уровень или это вообще не имеет отношения?

— Это не имеет отношения. Может быть, это было некрасиво, но мы попросили. Сказали бы нет, значит, нет. Если есть такая возможность, почему бы не попросить?

«Конечно, это шикарный подарок. Очень приятно внимание президента России Владимира Путина. Это всегда так было. И то, что мы в гости ходили к президенту, когда было всё на высшем уровне сделано. И, конечно, такие подарки принимаются. Может быть, если посчастливится, ещё, дай бог, несколько таких будет. В первую очередь выигрышей золотых медалей, а во вторую – таких подарков. А так это всегда приятно, всегда почётно, да и сам подарок дорогого стоит», — делился эмоциями вратарь Антон Худобин, который был в Минске третьим вратарём и не сыграл ни одного матча.

Занимательно, что золотых медалей чемпионатов мира у сборной России с тех пор не прибавилось. Но есть победа на Олимпиаде-2018, которая проходила без игроков НХЛ и за которую хоккеисты получили причитающиеся олимпийским чемпионам автомобили (уже BMW X5). Правда, тренеров тогда обделили. Впрочем, за золото Минска «Мерседесы» выдали тоже только игрокам.