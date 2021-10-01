«Сибирь» ещё жива! В гостях внезапно грохнула лидера КХЛ, забив 3 гола всего с 15 попыток!

«Салават Юлаев» — одна из самых стабильных (в хорошем смысле слова) команд нынешнего сезона КХЛ. Уфимцы очень уверенно начали регулярный чемпионат, потерпев всего одно поражение в 11 стартовых матчах. При этом по качеству игры подопечные Томи Лямся не проседают на протяжении всей дистанции, успевая качественно играть и в атаке, находясь в лидерах по результативности, и в защите. До сегодняшней встречи башкиры пропустили всего лишь 16 шайб – абсолютно лучший результат в лиге.

Поражение в матче с «Северсталью» не выбило «Салават» из колеи. После этого юлаевцы поочерёдно обыграли СКА, «Локомотив» и «Автомобилист», поэтому ко встрече с «Сибирью» подходили в хорошей физической и психологической форме. У новосибирцев, напротив, дела обстояли далеко не лучшим образом. Подопечные Андрея Мартемьянова одержали всего две победы в сезоне и шли на серии из четырёх поражений. Сибиряки наладили игру в обороне, но при этом были плохи в завершении – если у «Салавата» до стартового вбрасывания было 16 пропущенных шайб, то у «Сибири» столько же было заброшенных. И это — абсолютно худший результат в лиге.

Поэтому казалось, что встреча лучшей обороны против худшей атаки, да ещё и на территории первой, не сможет закончиться в пользу гостей. Однако защита новосибирцев выдала едва ли не матч жизни. Постарался и голкипер Антон Красоткин, который сменил в воротах Харри Сятери и появился всего в третий раз за сезон.

Творить чудеса 24-летний вратарь начал уже в самом дебюте встречи, отразив опаснейшие броски Маннинена и Хартикайнена, когда «Сибирь» осталась в меньшинстве. А затем, уже в равных составах, гости неожиданно открыли счёт. Получивший шайбу за воротами Александра Шарыченкова Алексей Кручинин адресовал её находившемуся в одиночестве на пятачке Нику Шору, и тот, потратив секунду на обработку, выверенным кистевым броском отправил её в дальний угол. Расположившийся перед Шарыченковым Павел Коледов помешал голкиперу увидеть момент нанесения броска.

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Кажется, не увидел вратарь «Салавата» и броска его тёзки Шарова, который мощным щелчком реализовал численное преимущество «Сибири» после удаления Григория Панина.

Всего через 24 секунды Сергей Шмелёв отыграл одну шайбу для башкирской команды, но к перерыву минимальное преимущество гостей всё-таки сохранилось, а в начале второй двадцатиминутки ещё и увеличилось. Повторился сценарий первой трети – неудачное большинство «Салавата» — удаление в его составе – гол «Сибири». На этот раз отличился Валентин Пьянов, умудрившийся найти маленькую щёлочку, в которую и попала шайба после его броска с близкого расстояния.

1:3 к середине второго периода – такое развитие событий не могло устраивать игроков «Юлаева», поэтому они постепенно начали наращивать давление. Однако защита сибиряков продолжала стоять на своём. Подопечные Андрея Мартемьянова полностью отдали инициативу сопернику и максимально сосредоточились на оборонительных действиях. Об атаке «Сибирь» и не помышляла – всего три броска в створ за третий период, но значения для неё это не имело.

С главной задачей гости справились на 100 процентов – гол «Салавата» в первом периоде остался для него единственным в матче! Уфимцы нанесли 27 бросков по воротам – 26 из них отразил Антон Красоткин. Ещё 23 приняла на себя стоявшая на ушах оборона «Сибири»!

«Я благодарен парням за количество заблокированных бросков. Ребят с победой! Психологически теперь нам будет проще. Парни, которые у нас были с серьёзными травмами, восстанавливаются, появилась какая-то конкуренция. После игры с ЦСКА у ребят появилось больше уверенности. Надеемся, мы на правильном пути и поднимемся повыше в турнирной таблице», — приводит слова Андрея Мартемьянова после матча официальный сайт КХЛ.

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«Сибирь» внезапно грохнула лидера КХЛ на его же площадке, при этом забросив три шайбы всего за 15 бросков! После этой важнейшей победы новосибирцы вплотную подобрались к зоне плей-офф – от проигравшего сегодня московскому «Динамо» «Барыса» клуб отстаёт всего на одно очко. Команда ещё жива! «Салават» же после поражения немного отпустил от себя магнитогорский «Металлург».