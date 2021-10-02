«Если «Локомотив» мной недоволен — пусть. Не думаю, что у меня есть проблема с удалениями»

Финский нападающий Теэму Пулккинен сменил четыре команды за четыре года в КХЛ. Начинал в минском «Динамо», потом было «Динамо» московское и «Локомотив», а в этом сезоне форвард перебрался в Челябинск, где рассчитывает задержаться. Получается у него очень неплохо, Теэму делит звание лучшего снайпера команды с Никитой Тертышным, а «Трактор» занимает третье место в Восточной конференции. «Чемпионат» поговорил с ним об адаптации в команде, работе с Анваром Гатиятулиным, детских кумирах Ковальчуке и Овечкине и о том, с каким настроем он ехал в КХЛ, и что из этого получилось.

Фото: hctraktor.org

«Перелёты на Востоке другие, домой прилетаешь в шесть утра. Но я привык»

— Как оцените начало сезона, «Трактор» идёт в лидерах, всё хорошо?

— Да, мы играем довольно хорошо. Жаль, что проиграли «Торпедо», пока что мы провели два плохих матча – 0:5 с минским «Динамо» и 2:5 в Нижнем Новгороде. В остальном команда выглядит отлично, добивается побед. Даже если мы не показываем идеальный хоккей, то всё равно забиваем и выигрываем, пока что всё идёт хорошо.

Но мы знаем, что сезон длинный, все матчи не выиграть. Самое главное – двигаться в нужном направлении шаг за шагом. У нас была хорошая предсезонка, в чемпионате сыграли 11 матчей (Разговор состоялся перед матчем «Трактора» в Санкт-Петербурге. – Прим. «Чемпионата»), график тяжёлый, нет времени на тренировки. Но все команды в одинаковых условиях, играют через день. Матч – восстановление – матч, и так далее. Мы знаем, что должны делать, будем прогрессировать, всё будет хорошо.

— Вы сами довольны своей игрой?

— Играю неплохо, но всегда хочется быть лучше. Мне нужно набирать больше очков, помогать команде. Поэтому я здесь, я должен показывать результативную игру. Пока что всё неплохо, но любой скажет, что хочет играть лучше. Впереди много работы.

— Как вам играется в тройке с Бывальцевым и Калининым? Это сочетание появилось после поражения от Минска, чем продиктована такая перестановка?

— Играется хорошо. Наверное, наша изначальная тройка не дала желаемый результат, поэтому её немного изменили. В некоторых командах звенья меняются постоянно, а мы в основном играем одними и теми же, это хорошо. Надо продолжать, искать химию. Мне не так важно, с кем играть – в первом или втором варианте, я стараюсь помогать команде и улучшать свою игру.

— Вам нравится, когда партнёры постоянные?

— Да, это помогает. Возникает химия, а когда она приносит плоды, ты забиваешь, это сильно помогает взаимопониманию, придаёт уверенности. Постоянные звенья – это хорошо, но самое важное – победы. Если не выигрываешь, в любом клубе, где я был, тасовали тройки. Пока команда набирает очки, звенья в основном не меняются, что хорошо.

— Раз вы проиграли «Торпедо», может, в следующий раз увидим вас с Седлаком и Гикой?

— Нет, со СКА мы сыграем теми же звеньями. Любая команда может проиграть один матч, нет смысла всё кардинально менять. Надо оставаться в процессе, завтра постараемся победить.

— Но хотели бы с легионерами сыграть?

— Я доволен тем, что есть сейчас. У Гики и Седлака хорошее звено, у нас тоже, а вместе мы выходим на большинство. Всё здорово.

— Вы впервые играете за команду из Восточной конференции. Судя по вашим ощущениям, где больше конкуренции и серьёзной борьбы?

— Даже не знаю, я тут только 11 матчей сыграл. Могу сказать, что на Востоке, конечно, другие перелёты. Их больше, и после выездов на Запад домой прилетаешь часов в шесть утра. График немного сбивается, спишь до полудня. Разъезды отличаются, но сами матчи – нет. Всё равно все играют друг с другом, разве что теперь я чаще играю против команд Востока.

— Как приспособились к длинным перелётам?

— В общем-то, ничего необычного. Я привык к перелётам, ведь это мой четвёртый год в КХЛ. Расписание немного поменялось по сравнению с выступлением на Западе, но я со всем справляюсь и счастлив быть в «Тракторе».

Фото: hctraktor.org

«В «Тракторе» нет деления на группки, все вместе шутят и общаются. Это хороший знак»

— Согласны, что в этом году у «Трактора» собралась чемпионская команда, способная решать самые серьёзные задачи?

— Команда хороша, но титул выигрывают не имена. Ещё слишком рано что-то говорить, в это время года все команды думают, что могут стать чемпионами, у всех есть шансы попасть в плей-офф. А уже там у тебя всегда есть шанс выиграть Кубок Гагарина.

У нас хорошая команда, но не хочу давить на ребят или болельщиков. Мы знаем, что хороши, но будем идти шаг за шагом. Игру надо улучшать, самый важный матч – следующий, потом тот, который после него, и так далее. Весной начнутся серьёзные игры. Вероятно, кубок выиграет тот, кому удастся добиться большего прогресса в игре в течение всего сезона.

— Лукаш Седлак рассказывал, что в этом году в «Тракторе» особенная атмосфера, все друг за друга. Вы что скажете?

— Соглашусь. У нас классная команда не только на льду, но и за его пределами. Все ребята отличные, хороший сплав легионеров и русских ребят. Все вместе, никто не делится на группки. В некоторых командах коллектив может разбиваться на группы, но здесь всем комфортно друг с другом. Молодёжь и ветераны – все вместе, все шутят, общаются на русском, английском и смеси языков. Это хороший знак, значит, мы можем расти и развиваться.

— А кто главный шутник в команде?

— Я не всегда понимаю шутки на русском (улыбается), но когда все смеются, понятно, что это была шутка. Надо подучить русский, думаю взять репетитора. Я учу, какие-то слова знаю, но сложить их в одно предложение мне тяжело. Понимать легче, я слышу отдельные слова, но не всегда улавливаю общий смысл. Может, ещё нужен годик или два. Знаю, Даррен Диц заговорил на русском уже через год, это впечатляет. Слышал, он занимался с учителем.

«Если в «Локомотиве» мной недовольны – пусть, мне всё равно понравилось там играть»

— В «Локомотиве» у вас вроде бы было всё хорошо, но затем президент «Локомотива» Юрий Яковлев, объясняя расставание с вами, заявил, что «Локомотив» не может проигрывать матчи из-за глупых удалений. Что можете сказать на это?

— Ладно (улыбается). Мне нечего сказать…

— Но ваше удаление в седьмом матче ЦСКА реализовал, забив победный гол.

— Да, точно, помню это. Кажется, у Дальбека уже была сломана клюшка, не так уж сильно я по ней и ударил.

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— То есть слова Яковлева – это просто эмоции от поражения, когда победа была так близка?

— Не знаю, почему он так сказал.

— С чем вообще связываете, что в прошлом году вас часто критиковали в клубах, где вы играли? Это повод задуматься или просто не вписались в команду?

— Не знаю, думаю, я выполнял свою роль в обеих командах. Люди всегда хотят большего. Мне кажется, в «Динамо» я идеально выполнял свою роль, получал игровое время, набирал очки и был счастлив. «Локомотиву» я помог дойти до седьмого матча с ЦСКА, мы почти обыграли их. Если они недовольны — пусть, мне всё равно понравилось там играть. Не думаю, что у меня есть проблема с удалениями.

«Гатиятулин спокоен, как Будда. Все в «Тракторе» хотят играть за него»

— В «Тракторе» всё иначе, никакой недосказанности?

— Мне очень нравится здесь, всё, что мы делаем, имеет смысл. Это касается тренировок, восстановления, отдыха – всего. Я получаю удовольствие в «Тракторе», но мы только начали. Хотим больше побеждать, впереди много матчей, надо наслаждаться процессом.

— Расскажите о работе с Гатиятулиным, он – полная противоположность другим тренерам, никогда не выходит из себя, спокоен, как Будда?

— Всё так и есть, спокоен, как Будда, мне очень нравится с ним работать. Когда тренер спокоен и доверяет тебе, игроки получают заряд уверенности. Это хоккейная команда, если тренеру есть что сказать, он, естественно, скажет, где тебе надо прибавить, что изменить. Но можно делать это так, чтобы игроки чувствовали себя комфортно. У Анвара это великолепно получается. Все в нашей команде хотят играть за него.

— Вам лично комфортнее работать со спокойным тренером?

— Мне скоро 30 лет, я на своём веку повидал немало разных тренеров. Думаю, современный стиль тренерской работы – именно такой, какой предлагает Анвар, то есть когда у тренера и игрока налажены хорошие доверительные взаимоотношения. В нашей команде ребятам такой стиль тоже нравится. Мы хотим выигрывать, потому что у нас отличный командный дух.

— Гатиятулин – системный тренер, который уделяет много внимания порядку на льду. Особенно, в обороне. Вам удаётся раскрывать свои сильнейшие качества при этом специалисте?

— В «Локомотиве» мы тоже много внимания уделяли обороне. Да и вообще в КХЛ многое заточено на оборону, особенно весной, когда начинается в плей-офф. Команды играют от обороны, я не против такого хоккея. Надо искать способы забивать, будь то в большинстве или в равных составах, но для начала надо отрабатывать в своей зоне.

— Вам нравится, что в КХЛ оборонительный хоккей?

— Если бы не нравилось, меня бы здесь и не было. Мне всё нравится в КХЛ, я всегда хотел здесь остаться.

Фото: Табарчук Павел, photo.khl.ru

«В детстве хотел быть похожим на Овечкина и Ковальчука, бросать, как они»

— Ваш главный козырь – бросок, особенно хорош щелчок на скорости. Как вы этого добились, специально над ним работаете?

— В детстве я очень много работал над броском, хотел прокачаться и стать хорошим снайпером. Всегда следил за русскими игроками – Овечкиным, Ковальчуком. Когда мне было лет 14-15, они уже играли в НХЛ, а я смотрел в YouTube, как они забивают. Хотел быть похожим на них, бросать, как они.

— Это и привело вас в КХЛ.

— Думаю, да, мои атакующие навыки – это то, почему я играл в НХЛ, а сейчас играю в КХЛ.

— Когда впервые встретили Овечкина и Ковальчука, автографы не просили?

— Нет (смеётся). Ови в прошлом году катался с «Динамо» перед сезоном НХЛ, но, кажется, я и в НХЛ успел против него поиграть. А Ковальчука в НХЛ, по-моему, не застал. Когда я туда попал, он уже вернулся в Россию. Возможно, впервые мы с ним встретились на льду в прошлом году, когда он был в «Авангарде», или раньше, на чемпионате мира.

В детстве ты на кого-то равняешься, а когда вырастаешь и начинаешь играть в той же лиге, уже не хочешь проявлять к кому-то излишнее уважение. Хочется биться с ними за каждую шайбу, не сдаваться.

«Североамериканцы рассказывали всякие истории о России, что здесь всё не так гладко»

— Научились чему-то новому в КХЛ?

— Да, я многое узнал и о культуре, и о хоккее. Но подробнее про хоккей не скажу, надо подумать над этим вопросом. Я приехал в Россию после пяти лет в Северной Америке, тут всё немного по-другому. Но мне не потребовалось много времени, чтобы ко всему привыкнуть, мне тут очень нравится.

— Культурный шок испытали, когда только приехали сюда?

— Нет. Когда играл за океаном, североамериканцы рассказывали всякие истории о России. Ну, вы знаете, можете послушать всякие подкасты, где игроки рассказывают, что здесь всё не так гладко. Но когда я приехал сюда, то увидел только хорошее. Еда замечательная, отели шикарные, всё по высшему разряду, не могу сказать ничего плохого. Может, все эти истории и правда, но со мной в России никогда не происходило ничего плохого.

— То есть вы были приятно удивлены? Готовились к худшему, а оказалось, что всё хорошо?

— С таким настроем и надо куда-то ехать. Когда я уезжал в США, то не знал, чего ожидать, поэтому готовился к худшему. Но приехал туда, адаптировался, и мне там было комфортно. До приезда сюда я особо ничего не знал о КХЛ, настрой был – приехать и самому посмотреть, как тут всё устроено. Оказалось, всё здорово, болельщики классные. К сожалению, сейчас их не так много на арене, но в Минске до ковида всегда были аншлаги. Сейчас в Челябинске пускают три тысячи зрителей, надеемся, скоро можно будет собирать полный стадион.

— Вы поиграли в Европе, Америке и России, можете сравнить эти страны в хоккейном и бытовом плане?

— Хоккейная культура одинаковая, болельщики везде громкие. Если говорить о странах, то они все разные, везде есть плюсы и минусы, но я счастлив здесь.

«Шипачёв очень хорош, я убедился в этом в «Динамо». Он круче всех в КХЛ»

— Назовите самого опасного игрока в нашей лиге, кто круче всех?

— Шипачёв очень хорош, я имел возможность убедиться в этом лично, когда играл в «Динамо». Нужно назвать его, он великолепный распасовщик, а сейчас, когда Яшкин ушёл, ещё и много голов забивает. Кому-то надо забивать, он делает всё.

— А против каких команд вам лично тяжелее всего играть?

— ЦСКА всегда был тяжёлым соперником, они великолепно играют в обороне, им очень трудно забить. Ещё могу назвать «Локомотив», против них тоже непросто играть, особенно в Ярославле. Дома их обыграть очень тяжело. Знаю, что они неважно начали сезон, много проигрывали, но когда я был там, кажется, мы всего два раза проиграли дома.

Фото: Неелов Ярослав, photo.khl.ru

— Думали ли, что за три с лишним года в КХЛ смените четыре команды?

— Да уж, кто бы мог подумать! Конечно, идеальный вариант, когда играешь в одной команде дольше, чем год или полгода, но так бывает, это хоккей. Надо фокусироваться на будущем, расти как игрок. Надеюсь, я буду хорошо играть за «Трактор», помогать команде и задержусь здесь на подольше.

— Что вам нравилось больше всего в каждом городе КХЛ, где вы играли?

— Москва прекрасна! Пожалуй, больше всего мне там понравилась новая арена, просто нереальная. И болельщики, до коронавируса атмосфера на стадионе была особенной. Ну и сам город со всеми ресторанами и другими развлечениями великолепен.

Минск был моим первым городом в КХЛ, он очень приятный. Я впервые там побывал на ЮЧМ-2010, мы играли ещё на старой арене в центре города. «Минск-арена» уже была построена, но там мы провели только один выставочный матч. Когда я вернулся туда, город выглядел совершенно иначе! Много новых зданий, я был удивлён, как выглядел город, очень красивый.

В Ярославле я провёл всего четыре-пять месяцев. Если выбирать что-то одно, то выберу базу «Локомотива», где жили все легионеры, а также некоторые русские игроки. Тренировочный каток, теннисные корты, обслуживание, детский садик, СПА, питание – там обо всём позаботились, очень впечатляюще.

В Челябинске я недавно, назвал бы болельщиков. Их сейчас не так много пускают на матчи, но город живёт хоккеем, и по тому, что я уже видел, поддержка там мощная. Очень хочу увидеть полную арену в Челябинске.

«По мне, хорошо, что «Йокерит» выступает в КХЛ. В Финляндии мнения делятся 50 на 50»

— Что думают о «Йокерите» в Финляндии? Периодически читаю, как в ваших СМИ ругают клуб за то, что он ушел в КХЛ, а что думают простые люди?

— Думаю, 50 на 50, кто-то хочет, чтобы «Йокерит» вернулся в финскую лигу, другие, наоборот, рады, что теперь можно посмотреть на русские команды, игроков – тех же Ковальчука, Шипачёва. Всем не угодишь.

— Это ваша родная команда, вы сами что думаете?

— По мне, хорошо, что «Йокерит» выступает в КХЛ. Я ведь и сам играю здесь, получается, что раз или два за год езжу играть в Хельсинки, заодно и родителей могу навестить. Но думаю, мнения людей не имеют значения, «Йокерит» в КХЛ и никуда не собирается уходить, недавно подписал новое соглашение с лигой на пять лет.

— Какие у вас хобби? Что делаете в самолётах, как расслабляетесь после матчей?

— Летом играю в гольф и теннис. Люблю документалки смотреть, последнее – сериал «Нерассказанное» о хоккейной команде, связанной с мафией. Классный сериал. В перелётах слушаю музыку или что-то смотрю, если короткий рейс, то могу вообще ничего не делать. В сезоне особо ничего не поделаешь, матчи через день. Прежде всего уделяю внимание восстановлению, чтобы сохранять свежесть и избегать травм, правильно питаться, хорошо высыпаться. У хоккеиста короткая карьера, надо выжимать из неё максимум.