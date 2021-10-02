Сентябрь прошёл, а они до сих пор без работы. Топ-7 свободных агентов КХЛ

Позади остался первый месяц регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, но многие известные игроки продолжают пребывать на рынке свободных агентов. «Чемпионат» составил список лучших безработных хоккеистов. Важно уточнить, что рассматривались игроки, не имеющие на данный момент контрактов ни с одним из профессиональных хоккейных клубов. Таким образом, за скобками остались игроки, выступающие в Европе или в ВХЛ.

Павел Дацюк

Самый возрастной игрок сезона КХЛ-2020/2021 Павел Дацюк продолжает размышлять над вопросом – будет ли он продолжать свою игровую карьеру или настало время повесить коньки на гвоздь. В июне 43-летний нападающий получил приз имени Сергея Гимаева «За верность хоккею». В прошлом сезоне Дацюк провёл 51 матч в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 35 (12+23) очков. В плей-офф форвард провёл пять матчей и записал на свой счёт 3 (1+2) балла. Летом Дацюк сообщил, что переходит на режим самоподготовки, которая будет длиться до момента окончательного решения.

Главный ветеран российского хоккея формально является неограниченно свободным агентом, но понятно, что если Павел Валерьевич решит продолжить карьеру, то это будет только «Автомобилист». В минувшем сезоне Дацюк обошёл Сергея Фёдорова и разместился на четвёртом месте в списке долгожителей за всю историю лиги. Если многоопытный нападающий продолжит карьеру, то в день своего первого матча в новом сезоне он сместит с третьей строчки тренера московского «Динамо» Вячеслава Козлова. Лидируют по этому показателю Вячеслав Фетисов (51 год и 248 дней) и Доминик Гашек (46 лет и 33 дня).

Илья Ковальчук

Звёздный нападающий Илья Ковальчук продолжает оставаться неограниченно свободным агентом. Форвард по-прежнему ждёт предложений из НХЛ. В России в услугах хоккеиста заинтересован «Спартак», но активных переговоров о возможном возвращении Ильи в родной клуб на данный момент не ведётся. Сейчас Ковальчук проводит время с семьёй и занимается по индивидуальной программе.

В прошлом сезоне Илья подписал контракт с «Авангардом» практически перед наступлением дедлайна в КХЛ. Вполне вероятно, что и сейчас Ковальчук примерно в эти сроки определится со своей новой командой в российской лиге. Представители хоккеиста сообщают, что в услугах форварда заинтересованы некоторые команды НХЛ, но, положа руку на сердце, необходимо признать, что в эту информацию верится с трудом.

Антон Белов

35-летний Белов, отдавший СКА семь лет карьеры, этим летом был списан из Санкт-Петербурга по возрасту. Сообщалось, что главным претендентом на Антона является «Салават Юлаев», где летом коллекционировали защитников, которым прилично за 30 лет, но сделка не состоялась. Не перешёл Белов и в какой-либо другой клуб КХЛ (хотя спрос на него существовал), и спустя месяц после старта чемпионата Антон пребывает в статусе свободного агента.

Фото: Бабунов Сергей, photo.khl.ru

Максим Чудинов

По информации «Чемпионата», защитник Максим Чудинов, с которым расторгли контракт в «Авангарде», решил полностью залечить травму колена, после чего вернуться в КХЛ. Ожидается, что к декабрю опытный игрок обороны будет во всеоружии. Сейчас Максим занимается по программе, разработанной врачами и физиотерапевтами, поддерживая физическую форму.

Как только Чудинов разберётся со своими проблемами со здоровьем, можно не сомневаться, что игрок быстро найдёт себе новую работу. Неплохим вариантом для этого хоккеиста может стать московское «Динамо», собирающееся укрепить свою линию защиты ближе к дедлайну.

Александр Сёмин

Один из самых техничных, креативных и нестандартных игроков КХЛ покинул «Витязь», где три года назад сумел перезапустить карьеру, и пока находится без клуба и конкретных предложений. В хоккейном интеллекте и умелых руках 35-летнего Сёмина вряд ли кто-то сомневается, вот только фирменные вальяжность и леность Александра, только усугубляющиеся с возрастом, отпугивают многих потенциальных кандидатов.

В последнем сезоне Сёмин заработал один из худших показателей полезности в «Витязе», завершив регулярный чемпионат с «-15». Ошибки Александра в своей зоне всё чаще и чаще перевешивали ту пользу, которую Семин приносил своей команде у чужих ворот. Зная лёгкое отношение Сёмина к жизни, нетрудно предположить, что остервенело искать работу и играть абы где Александр точно не будет. Если он не получит достойных или интересных предложений, то просто завершит карьеру. Красивым шагом для Сёмина могло бы стать возвращение в родной красноярский «Сокол», за который в 2012 году он провёл четыре матча в начале локаута.

Фото: Беззубов Владимир, photo.khl.ru

Михаил Григорьев

На протяжении последних двух сезонов 30-летний защитник выступал за московское «Динамо», но у опытного хоккеиста получились абсолютно разные два года по своему содержанию. В первом из сезонов Григорьев являлся одним из самых незаменимых игроков в обороне бело-голубых. Хоккеист пользовался доверием Владимира Крикунова и отвечал ему надёжной игрой на льду. На старте прошлого чемпионата Михаил получил тяжёлую травму, выбыв из строя на длительный срок. За время отсутствия Григорьева в расположении команды в «Динамо» сложились другие пары защитников, и полноценно вернуться в состав у игрока уже не получилось. В плей-офф он сыграл всего три матча и закономерно не получил предложения о новом контракте.

Максим Майоров

Незаменимый в своё время ролевик-чернорабочий серьёзно сдал ещё в позапрошлом сезоне, потерял место в «Салавате», а в минувшем чемпионате не смог нормально перезагрузить карьеру в «Спартаке» и «Тракторе». В общей сложности в прошлом сезоне 32-летний форвард провёл 21 матч, не сумев забросить ни единой шайбы. Перестал Майоров приносить пользу и в своей фирменной роли специалиста по нейтрализации меньшинства.

Наиболее вероятным продолжением карьеры для Максима является одна из европейских лиг, однако не стоит забывать и о такой команде, как «Куньлунь Ред Стар». Если сборную Китая не снимут с домашних Олимпийских игр и «Куньлунь» действительно в конце декабря отправится в Поднебесную готовиться к олимпийскому турниру, то такие игроки могут сильно пригодиться менеджерам китайцев в ходе сбора новой команды для завершения регулярного чемпионата КХЛ.