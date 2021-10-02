Два Овечкина в «Вашингтоне»! Неужели «Кэпиталз» включили в заявку сына русской звезды?

Предсезонная подготовка в НХЛ постепенно выходит на финишную прямую. Команды уже вовсю проводят подготовительные матчи, последние из которых в ночь на 10 октября по московскому времени ознаменуют окончание тренировочных лагерей. К тому моменту каждый клуб определится с составом, который будет начинать очередной регулярный чемпионат, но уже сейчас заявки команд потихоньку начинают приобретать привычные очертания.

Так происходит, к примеру, у «Вашингтона». «Столичные» открывали тренировочный лагерь с 54 игроками, однако после первого предсезонного матча с «Бостоном» состав «Кэпиталз» сократился на пять хоккеистов, а после поражения в игре с «Нью-Джерси» из списка участников кэмпа выпал ещё один человек. Таким образом, количество игроков в заявке «Вашингтона» сократилось до 48.

Однако в бумажном варианте, который достался журналисту NBC Джей Джею Рейгану, значились 49 фамилий. Почему так получилось? Дело в том, что в группе А было указано сразу два человека по фамилии Овечкин!

Журналист спортивного блога Russian Machine Never Breaks Йан Оланд предположил, что вторым Овечкиным в заявке может быть старший сын Александра — Сергей. Кроме того, обозреватель высказал четыре наиболее вероятных варианта, почему в окончательном списке оказалось две фамилии Овечкин:

Пресс-служба «Кэпиталз» допустила опечатку, но это кажется надуманным. Алекс Овечкин пробрался к чьему-то компьютеру и добавил имя своего сына в состав. Кто-нибудь заказывал позднюю заявку? Брайан Маклеллан (генеральный менеджер «Вашингтона». — Прим. «Чемпионата») нашёл способ обойти законы о детском труде. Алекс Овечкин, который собирается стать врачом (имеется в виду защита Овечкиным кандидатской диссертации и в дальнейшем степень доктора наук. — Прим. «Чемпионата»), клонировал себя, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки за два сезона вместо четырёх (а также получить двойную зарплату)», — приводит слова Оланда Russian Machine Never Breaks.

Супруга Овечкина Анастасия Шубская отреагировала на публикацию в «Инстаграме»: «Он был готов», — сказала девушка, сопроводив ответ двумя смеющимися эмодзи.

В целом появление трёхлетнего Сергея на льду на одной из тренировок «Вашингтона» не вызвало бы удивления. Старший сын Александра, по словам самого отца, готовится вырасти настоящим спортсменом: «Он вошёл в большую комнату, но сразу нашел хоккейный шлем, клюшку, ворота и всех организовал? Ну вот, да. Учим, учим Серёжу играть в хоккей. И я сам занимаюсь, и друзья учат, которые раньше занимались профессиональным спортом. Сережа очень любит хоккей, клюшки, шайбы, мячики. Он весь в игре, и это его настоящая страсть. Приятно видеть, как растёт новое поколение!» — рассказывал Александр «Матч ТВ» в августе.

Большой интерес Овечкина-младшего к хоккею проявляется и на протяжении тренировочного лагеря. К примеру, Сергей присутствовал вместе с отцом в ложе на матче с «Бостоном» и, кажется, наблюдал за игрой более увлечённо, чем капитан «столичных».

Однако прежде чем отправиться на трибуну, он лично приветствовал игроков «Вашингтона», готовящихся выйти на лёд. Особое внимание ему уделил нападающий «Кэпиталз» Том Уилсон: «Мой парнишка! Как дела, приятель?» — обратился канадец к Серёже, который молча махал ему ручкой.

Кто знает, возможно, его включение в заявку станет пророческим и уже через несколько лет сам Серёжа будет выходить на лёд в качестве игрока НХЛ?