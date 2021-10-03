«У меня есть своя система. Не собираюсь от неё отказываться». Разговор с Игорем Никитиным

Новый главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин дал эксклюзивное интервью обозревателю «Чемпионата». В день первого домашнего матча ярославцев вы узнаете, как будет жить один из грандов российского хоккея в ближайшее время и почему Никитин выбрал именно Ярославль.
«Я ещё успею отдохнуть в другой раз»
— Вы уже сказали, что получили и приняли предложение от «Локомотива», находясь в поезде. Символично, согласитесь.
— Такие вещи, как правило, всегда случаются неожиданно. Мы действительно ехали на поезде вместе с семьёй на отдых в Сочи.
— Получается, только зря потратились на путёвки?
— Ну почему же, семья поехала отдыхать дальше, а я ещё успею отдохнуть в другой раз (смеётся). Мы сразу договорились, что действуем по ситуации. Поступило предложение, в итоге было принято такое решение. Не было бы звонка – поехали бы дальше вместе отдыхать.
— На сколько лет рассчитан ваш контракт?
— На два года.
— Можно сказать, что тренерский штаб «Локомотива» целиком сформирован?
— Изменения возможны, но главное, что Димка Юшкевич и его тёзка Пирожков вместе со мной.
— Легко уговорили их войти в ваш штаб в Ярославле?
— Мы с Димой Пирожковым вместе работаем восемь лет, с Димой Юшкевичем тоже восемь лет работали в сборной и клубе. Хорошо знаем друг друга, поэтому проблем не было.
— А Евгения Корешкова почему не забрали вместе с собой из ЦСКА?
— Так у него действующий контракт, а с Юшкевичем и Пирожковым, как и со мной, клуб попрощался.
«Отказываться было бы неправильно»
— Понимали, что с вашим опытом и авторитетом долго без работы не останетесь?
— Здесь нельзя загадывать. Я был готов к тому, что предложения могут поступить быстро, а могу, например, провести год без работы. Опять же, с семьёй мы сразу договорились, что не обращаем на эту ситуацию внимания и решаем всё по факту.
— Наверняка следили за «Локомотивом» на старте сезона и отмечали для себя, какие у клуба главные проблемы?
— Не скажу, что сильно следил. Я и за другими не особо следил. Вряд ли стоит говорить о каких-то проблемах, всё-таки прежний тренерский штаб проделал много работы. Никакой катастрофы в команде не было, просто сейчас мы внедряем свои наработки. Разумеется, у каждого тренера своя философия и свой подход.
— Почему решили принять вызов, ведь хотели отдохнуть сезон?
— Не обязательно отдохнуть сезон. Получилось, что отдыхал два месяца, а «Локомотив» – это такая солидная организация, что отказываться было бы неправильно.
— В прессе появлялась информация, что ваш контракт равен 100 млн руб. в год. Это правда?
— Мой контракт в «Локомотиве» меньше, чем тот, который был в ЦСКА. Названная вами сумма не имеет ничего общего с реальностью.
Фото: Беззубов Владимир, photo.khl.ru
«Не вижу здесь какой-то большой проблемы»
— Передал ли вам дела Андрея Скабелка, как в своё время Алексей Кудашов передавал их Дмитрию Квартальнову в «Локомотиве»?
— Мы поговорили по телефону. Не на рабочие темы, а просто пожелали друг другу удачи. Андрей Владимирович – мой коллега по тренерскому цеху, поэтому поддерживаем хорошие отношения.
— Какие задачи поставило руководство «Локомотива»?
— Перед Ярославлем всегда стоят только максимальные задачи.
— Как прошла беседа с президентом клуба Юрием Яковлевым?
— Мы хорошо и плодотворно побеседовали. Рассказали друг другу о своём видении ситуации, многое обсудили, в том числе и работу знаменитой ярославской хоккейной школы. Разумеется, что-то ещё придётся обсудить.
— Насколько большой проблемой станет то, что этот состав набирали не под вас?
— Тренерская работа подразумевает, что нужно уметь подстраиваться под любые ситуации. У «Локомотива» хороший состав, много обученных и перспективных ребят. Поэтому я не вижу здесь какой-то большой проблемы.
«Я не делаю акцент на деньгах»
— Первая игра у вас была сразу с «Авангардом» в Балашихе. Для тренера Никитина этот матч стал особенным, памятуя о финалах Кубка Гагарина?
— Нет, просто интересно было сыграть там, где я заканчивал. Хотелось выиграть, в итоге мы выиграли. А так это просто моя первая игра в качестве главного тренера «Локомотива».
— В «Локомотиве» есть Алексей Марченко, есть Максим Шалунов. Вы прекрасно знаете обоих хоккеистов. Понимаете, в чём им надо прибавлять?
— Не хочу кого-то выделять персонально. Со всеми ребятами поговорим, разберёмся. Тот же Макс Шалунов оказался в новой команде, ему нужно какое-то время для полной адаптации.
— Согласны, что сильно надо прибавлять легионерам команды в лице того же Рида Буше, зарабатывающего огромные деньги?
— Опять же, я не делаю акцент на деньгах. Хоккей – это командный вид спорта. Здесь выигрывает команда и она же проигрывает.
«У меня есть своё видение и своя система игры»
— Понимаете, что в «Локомотиве» нужно много работать с молодёжью и привлекать её к составу, ведь в Ярославле одна из лучших хоккейных школ в стране?
— Да, но ведь у нас и сейчас в составе достаточно молодых, здесь 75-80% местных воспитанников. Вроде, они не такие старые (улыбается). Но, конечно, будем привлекать и новых ребят.
— При вас железнодорожники буду играть в тот системный хоккей, который мы привыкли видеть в ЦСКА?
— Не знаю, как его называют, все по-разному. Но у меня есть своё видение и своя система игры, я не собираюсь от них отказываться.
— Приходилось слышать версию, что вы станете тренером, который повезёт «Авангард» в Омск в следующем сезоне. У вас была такая мысль?
— У нас такая профессия, что загадывать далеко в ней нельзя. Я работаю ежедневно и стараюсь добиваться результата – такова моя цель. Сейчас я полностью сосредоточен на работе в «Локомотиве». Очень рад, что подписал контракт с этим клубом.
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