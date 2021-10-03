Панарин почти не играет в предсезонке. Без него «Рейнджерс» совершили эффектный камбэк

Клубы Национальной хоккейной лиги преодолели экватор предсезонной подготовки. До завершения тренировочных лагерей всем командам остаётся провести по 2-3 матча, и составы в контрольных встречах постепенно становятся всё более приближенными к боевыми. Минувшей ночью «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Бостон Брюинз» сыграли между собой уже второй раз за последнюю неделю – в отличие от первого матча в заявке «мишек» появились главные звёзды команды Брэд Маршан, Давид Пастрняк и Патрис Бержерон.

В свою очередь в заявке «синерубашечников» снова не оказалось российского форварда Артемия Панарина. За время осенней подготовки лучший бомбардир минувшего сезона среди россиян всего один раз появился на льду – это произошло как раз в прошлом матче с «Бостоном», где 29-летний нападающий забил победный гол. С тех пор Панарин больше не играл в тренинг-кэмпе. Очередное отсутствие россиянина напугало североамериканских журналистов, которые сразу вспомнили о травме Артемия, полученной в конце прошлого регулярного чемпионата в столкновении с Томом Уилсоном. Из-за того повреждения россиянин был вынужден завершить сезон досрочно.

Однако новый главный тренер «Рейнджерс» Жерар Галлан ещё в предматчевом общении успокоил представителей СМИ. По словам канадского специалиста, Панарину просто необязательно выходить на лёд сейчас. Галлану хватило одного матча, чтобы понять, что тот находится в хорошей форме. Наставник «синерубашечников» заметил, что до начала сезона Артемий сыграет в одном из двух оставшихся контрольных матчей с «Нью-Джерси», когда «Рейнджерс» уже определятся с тем составом, которым они пойдут в регулярку.

Помимо Панарина, в составе «Рейнджерс» также отсутствовали Мика Зибанеджад и Крис Крайдер. Но с ними всё было понятнее и проще – накануне ньюйоркцы встречались с «Нью-Джерси», а использовать своих лидеров в спаренных матчах в тренировочном лагере просто нецелесообразно. Впрочем, и без своих признанных звёзд «Рейнджерс» смогли совершить эффектный камбэк в матче с «Бостоном».

Начало встречи сложилось крайне неудачным образом для обороны «синерубашечников» и российского вратаря Александра Георгиева. Уже на второй минуте в штрафной бокс отправился чешский защитник Либор Гайек – и его соотечественнику Пастрняку хватило 50 секунд, чтобы забить свой первый гол во время предсезонки, реализовав большинство. «Рейнджерс» отыгрались уже в следующей смене благодаря точному броску Райана Строума, но ещё до перерыва Георгиев пропустил дважды – отличились Бержерон и Маршан. Каждый форвард из ведущего сочетания «мишек» по разу вписал своё имя в протокол в графе заброшенные шайбы.

Впрочем, на первый перерыв команды отправились при минимальном перевесе в пользу «Бостона». Черту под голевым изобилием в стартовом отрезке подвёл новичок «Рейнджерс» Сэмми Блэйс, перебравшийся на Бродвей после обмена с «Сент-Луисом», в результате которого в обратном направлении отправился россиянин Павел Бучневич. Первая шайба Блэйса за новую команду получилась в некотором роде курьёзной. Сэмми располагался на пятаке при реализации лишнего, закрывая обзор Линусу Улльмарку. В момент броска Нильса Лундквиста Блэйс прыгнул с разворотом на 180 градусов, и шайба рикошетом от тела Сэмми залетела в ворота. Форварду «Рейнджерс» даже не пришлось использовать клюшку, чтобы поразить цель.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Во втором периоде счёт на табло не изменился, а с начала третьего отрезка ворота «Рейнджерс» защищал уже Тайлер Уолл, сменивший Георгиева. Гости отыгрались в середине двадцатиминутки, когда штрафной бокс реализовал американский нападающий Кевин Руни. Форвард чекинг-лайн «синерубашечников» убежал к воротам Улльмарка в меньшинстве, заработал на себе нарушение и сам же привёл приговор в действие, восстановив равновесие и переведя игру в овертайм.

В дополнительном отрезке своё слово сказал первый номер драфта НХЛ 2020 года Алексис Лафренье. Канадский форвард далеко не лучшим образом провёл дебютный сезон в главной лиге мира. В начале прошлой регулярки Лафренье и вовсе смотрелся крайне слабо, и только начиная с середины чемпионата Алексис постепенно начал подавать признаки жизни. Именно от прогресса таких игроков как Лафренье и Какко во многом зависят итоги нового сезона для «Рейнджерс».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» «Рейнджерс».

Пока же канадец забивает победный гол в овертайме и приносит своей команде победу на предсезонке. На второй минуте дополнительного отрезка Алексис сыграл до конца и пошёл прессинговать голкипера «Бостона» Улльмарка. Шведский вратарь ошибся при выполнении передачи – Лафренье перехватил шайбу и с неудобной руки отправил её в пустой угол ворот. «Рейнджерс» отыгрались с 1:3 и обыграли «Бостон». До завершения лагеря подопечным Галлана остаётся провести два матча с «Нью-Джерси» — и в одном из этих матчей мы должны увидеть в деле Панарина и весь основной состав «Рейнджерс».