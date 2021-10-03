«Лундквист ушёл на пенсию, увидев, как хорош Самсонов». Русского вратаря хвалят в Америке

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Илья Самсонов провёл первый полноценный матч в тренировочном лагере, «Вашингтон» проиграл третий матч подряд

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Лев Лукин
«Вашинтон» проиграл третий матч подряд
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Илье нужно обретать уверенность перед определяющим сезоном НХЛ.

Прошлый сезон НХЛ для голкипера «Вашингтона» Ильи Самсонова выдался не слишком удачным. Российский вратарь должен был осваиваться в роли первого номера «Кэпиталз», но вместо этого вёл себя безалаберно, нарушая ковид-протоколы и трудовую дисциплину. Добавим к этому травмы, неидеальную игру и прогресс конкурента Витека Ванечека — казалось, что «Вашингтон» не будет стремиться продлить отношения с Ильёй, у которого как раз заканчивался контракт.

Но летом «Кэпиталз» всё-таки сделали ставку именно на Самсонова. Для начала «Вашингтон» не отпустил голкипера на чемпионат мира, затем «столичные» защитили Илью на драфте расширения «Сиэтла» (в отличие от Ванечека), а потом дали однолетний контракт на $ 2 млн.

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Срок соглашения намекает, что этот сезон станет определяющим для Самсонова в столице США. Либо он берётся за голову, концентрируется на хоккее и выходит на новый уровень, либо проигрывает конкуренцию всё тому же Ванечеку (чех пробыл «кракеном» лишь неделю, после чего его обменяли обратно в «Вашингтон»), и следующим летом «Кэпиталз» с ним прощаются.

Первую практику в тренировочном лагере Самсонов получил в третьем периоде матча с «Нью-Джерси» несколько дней назад. «Вашингтон» тогда выигрывал к перерыву 4:3, но Илья пропустил две шайбы с 8 бросков, и его команда проиграла. Но, разумеется, Самсонов был виноват в этом не один.

Сегодня Илье дали сыграть первый полноценный матч. «Вашингтон» без Овечкина, Оши, Бекстрёма и других лидеров встречался с более-менее боевым составом «Филадельфии». Игра началась с быстрого гола «Кэпиталз» (в большинстве отличился белорус Протас, приятно удививший год назад в КХЛ), но затем «лётчики» забрали своё, нанеся «Вашингтону» третье подряд поражение на предсезонке.

НХЛ - предсезонные матчи. НХЛ - предсезонные матчи
03 октября 2021, воскресенье. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
3 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Protas (ван Римсдайк, Sgarbossa) – 03:18' (5x4)   1:1 Жиру (Кутюрье, Яндл) – 05:41' (5x4)   2:1 Аткинсон (Линдблом, Ристолайнен) – 42:00' (5x5)   3:1 Лотон (Обе-Кюбель) – 56:56' (5x5)

Но Самсонов сыграл весьма прилично. Илья сделал 28 сейвов и заслужил положительные прессу и отзывы болельщиков.

«Вашингтон» уступил в Филадельфии, несмотря на солидную игру Самсонова, — пишет NBCSports.com, — Илья показал атлетичный хоккей, хотя ощущалось и напряжение, которое несколько мешало его игре. Лучший сейв Самсонова пришёлся на второй период, когда он дважды отразил броски Кэма Аткинсона. Тот вышел один на один слева, бросил, а затем попытался обыграть Самсонова броском справа после отскока. Самсонов не знал, где была шайба после первого сейва, но сохранил свою позицию — и не прогадал».

Хвалили Илью и некоторые болельщики в «Твиттере».

«Вашингтон» сыграл коряво, кроме Самсонова».

«Самсонов был сегодня хорош, особенно во втором периоде».

«Хенрик Лундквист ушёл на пенсию, потому что увидел, насколько хорош Илья Самсонов».

«Самсонов и Протас — рок-н-ролл».

«Самсонов столкнулся с очень близким к основному составом «Филадельфии» и сыграл феноменально».

Так что полноценный дебют Самсонова в этой предсезонке можно назвать успешным. Но впереди у Ильи ещё очень много работы, и он сам это понимает. «Я чувствую себя невероятно, — говорит российский вратарь, трудившийся летом над умственной концентрацией и диетой. — Никаких травм, ничего. Я просто иду вперёд, с нетерпением жду сезона и готовлюсь к тяжёлой работе».

Что ж, Илье остаётся только пожелать удачи!

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