«Ак Барс» засушил «Салават»! Решающую ошибку допустил молодой защитник Уфы

Первое в нынешнем сезоне «зелёное дерби» привычно вызвало повышенный ажиотаж, хотя воскресенье и без него получилось событийным. «Салават Юлаев» на старте сезона радует своих болельщиков хорошей игрой, а Казань после невыразительного начала постепенно пришла в себя. Сейчас мы видим не тот вялый «Ак Барс», который был в первых матчах. Наоборот, команда Дмитрия Квартальнова постепенно прибавляет.

«Обычно наша команда стартует значительно резче в сезоне? Много раз отвечал, что мы всегда выходим побеждать. Получается или не получается — это другой вопрос, иногда соперник не даёт, иногда мы дурака валяем. Но побеждать хочется всегда», — заявил рулевой казанцев журналистам, подводя итоги игры с ЦСКА. Той самой, которая состоялась после скандального матча в Хельсинки, где до игры с «Йокеритом» не допустили сразу нескольких игроков «Ак Барса».

Свой прошлый матч с армейцами, кстати, Казань выиграла. В отличие от «Салавата», неожиданно уступившего в родных стенах терпящей бедствие «Сибири». Конечно, Уфа хотела реабилитироваться перед своим зрителем и выиграть битву в Казани. Плюс турнирные расклады и конкуренцию за более высокое место никто не отменял.

«Сегодня была игра с очень сложным соперником. Команда здорово оборонялась. Мы представляли, как будет действовать соперник, «Сибирь» солидно защищалась и ждала наших глупых ошибок. Соперник заслужил победу и два очка. Не были готовы к матчу ментально, только процентов на 50. Шайба прыгала, мы не забивали в нужные моменты. Почему «Салават» проигрывает аутсайдерам? Надо играть в таких матчах попроще. Они впятером стоят перед воротами, сложно провести решающий бросок», — сетовал после поражения Лямся.

Как и ожидалось, отчётная встреча получилась напряжённой. Хоккей Квартальнова подразумевает не зрелищность, а, скорее, игру на результат. «Главное, не дать забить сопернику» — пожалуй, именно под таким девизом Квартальнов выводит свои команды на лёд.

Не стал исключением и матч с «Салаватом», в котором гости за два периода ни разу не поразили ворота Бобкова, а Воронков и Лисовец даже сцепились в кулачном поединке, схлопотав по пять минут каждый.

– Мы не реализуем свои моменты, у них вратарь хорошо действует. Они много блокируют бросков. Надо пожёстче полезть на ворота, с мясом шайбу запихнуть.

– Прокомментируйте стычку Лисовца и Воронкова.

– Это эмоции, мужской вид спорта. «Зелёное дерби», раздражители лезут, большой накал, – сказал капитан уфимцев Григорий Панин в перерыве.

В итоге за 40 минут чистого игрового времени болельщики увидели только один гол. И, что самое интересное, в меньшинстве. Шмелёв ошибся в передаче — Галимов подхватил шайбу, на скорости влетел в зону, красиво обыграл допустившего оплошность Мухамадуллина и с кистей бросил под перекладину. Блестяще всё сделал Артём, а Метсола в этой ситуации оказался бессилен.

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Что было дальше? Думается, что многие догадались. «Ак Барс» начал откатываться, что, собственно говоря, не вызвало удивления.

«Салават» всеми способами пытался найти ключики к воротам габаритного Бобкова. Юлаевцы наверняка знали, что Игорь порой играет нестабильно, поэтому нужно стараться нагружать его бросками. Однако ни финская тройка, ни второе звено Кадейкина никак не могли отличиться, а ведь именно от этих хоккеистов в Уфе в первую очередь ждут результата.

В концовке третьего периода Уфа устроила финальный штурм ворот соперника, но в итоге сама пропустила в пустые ворота – отличился Бурмистров. 2:0 – Казань выиграла первое «зелёное дерби» в сезоне и сравнялась по очкам с «Салаватом».