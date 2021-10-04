СКА созрел для революции, Фёдорова рано трясти за советский хоккей. Что происходит в КХЛ

Традиционно по понедельникам представляем свой взгляд на некоторые события прошедшей недели в российском хоккее.

Что ждёт СКА после революционного решения по главному тренеру сборной России?

Перестановки на посту главного тренера сборной России стали главной темой последних семи дней. Напомним, экспертный совет ФХР рекомендовал Алексея Жамнова на эту должность, и, наверное, уже не должно быть никаких сомнений, что именно этот специалист повезёт нашу сборную в Пекин.



Но даже если вдруг что-то опять сорвётся или будет переиграно, сейчас уже можно смело утверждать, что Валерий Брагин — пока ещё действующий главный тренер сборной — свой пост потеряет. Его, собственно, даже и не рассматривали в роли наставника национальной команды на турнире с участием всех сильнейших хоккеистов планеты.

И вот что тогда получается. Брагин теряет должность в сборной, но пока остаётся руководить СКА. Впервые за пять лет тренером России и тренером петербуржского клуба будет не один человек. И это очень интересная тема в контексте рассуждений о будущем армейцев.



Идеология Романа Ротенберга — главного человека в СКА и сборной России — все предыдущие годы была такова: тренер национальной команды должен работать ещё и в клубе, причём непременно в СКА. Мол, это помогает наставнику оставаться в тонусе и постоянно держать на виду кандидатов в сборную, которые, как принято считать, в большинстве своём играют в Петербурге. Сейчас эту идеологию пришлось сменить под нажимом обстоятельств, потому что всем (и Ротенбергу тоже) было понятно, что Брагин роль главного тренера на Олимпиаде с участием игроков НХЛ просто не потянет.



И вот у СКА — освобождённый от сборной тренер. Но Брагин-то в петербуржском клубе в своё время оказался исключительно из-за обязательности совмещения постов! Ведь это далеко не сильнейший даже в России специалист в клубном хоккее, и с ним СКА очень вряд ли светит победа в Кубке Гагарина. Особенно в том турнире, где есть как минимум Игорь Никитин и Боб Хартли.

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У меня сразу возник вопрос: а как долго теперь Брагин продержится в СКА? И я не думаю, что долго. Возможно, даже не доработает до конца сезона. Потому что никаких выгодных отличий, как клубного тренера, у Валерия Николаевича нет. Он никогда ничего не выигрывал на клубном уровне, хоккей своим командам ставит очень спорный, излишне прагматичный, незрелищный. Да, любит и умеет работать с молодёжью, но давайте будем честными: для современных тренеров это никакое не уникальное качество. В условиях жёсткого потолка зарплат почти все специалисты в нынешней КХЛ так или иначе обращают внимание на воспитанников системы.

При Брагине СКА не получит ни хлеба (результат) ни зрелищ. Понятно, что просто так расставаться посреди сезона с ним никто не будет, да и адекватных замен на горизонте не видно. Вероятно, Брагин по инерции доедет в статусе главного тренера СКА до конца чемпионата, после чего с ним расстанутся. Если, конечно, не произойдёт какого-то чуда.



Но какой путь выберет СКА в межсезонье? Дело ведь ещё в том, что с момента увольнения Олега Знарка в 2018-м в петербуржском клубе (и, соответственно, в сборной России) работали не сильнейшие специалисты, а удобные. Те, кто не смел мешать Ротенбергу наращивать своё влияние в главной команде страны. При Брагине так и вовсе дошло до того, что глава штаба превратился в тренера, взошёл на лавку и теперь «подруливает» уже оттуда.

Что же, Ротенберг продолжит гнуть эту линию и рано или поздно самолично возглавит петербуржский клуб? Со стороны кажется, что к этому всё и идёт. Или же СКА, который по-прежнему обладает огромными финансовыми и административными ресурсами, всё-таки начнёт приглашать сильнейших специалистов? В том числе, и иностранных — особенно если у армейцев больше не будет привязки к сборной. Эта своего рода революция в СКА возможна (и идеальный момент созрел), хотя при нынешнем руководстве петербуржцев верится в неё с большим трудом.

Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru

У ЦСКА возникли большие проблемы с атакой. Но спрашивать с Фёдорова за советский хоккей слишком рано!

ЦСКА разучился забивать. Да, вот так вот команда с мощным составом и тренером-апологетом советского хоккея по результативности в КХЛ находится на седьмом месте с конца в компании «Адмирала», «Сочи», «Амура» и других клубов, чей бюджет несоизмеримо меньше армейского. В последних же матчах у красно-синих совсем печально с голами: лишь одна шайба в основное время за 11 периодов.



Что же происходит? Сергей Фёдоров с подачи ветеранов клуба заменил Игоря Никитина как раз для того, чтобы ЦСКА ушёл от скучноватого, сухого стиля Игоря Валерьевича, но пока получается, что у «новых» армейцев стало гораздо больше проблем с атакой, плюс вместе с Никитиным ушли система, дисциплина и железобетонная оборона.



Но, позвольте, разве трудности ЦСКА не читались ещё летом, сразу после назначения Фёдорова? Напоминаю, это тренер с нулевым опытом самостоятельной работы. Разумеется, у Сергея Викторовича есть своё видение игры, свои требования, своя концепция, но это всё теория. Практику же Фёдоров получает только сейчас, и весь сезон для ЦСКА пройдёт под знаком обучения этого специалиста, его привыкания к суровым реалиям жизни главного тренера.

Глупо сейчас критиковать Сергея Викторовича за отсутствие того самого советского хоккея. Да какой советский хоккей, ему с азами тренерской работы бы разобраться! Взаимоотношения в коллективе, работа на лавке во время матча и в раздевалке в перерывах, общая стратегия. Материала — непочатый край, и Фёдоров только в начале пути по его освоению. Так что я убеждён, что ЦСКА будет болтать весь сезон. На каком-то этапе получится лучше (и в сентябре уже был такой этап, на другом — покажется, что совсем всё плохо.



Я изначально не поддерживал смену Никитина на Фёдорова, мне это казалось наивной глупостью со стороны руководства армейцев, каким-то нелепым поиском добра от добра. Но и критика нового наставника ЦСКА в начале октября мне тоже кажется неуместной. Было ясно, что армейцам придётся очень тяжело, но всерьёз спрашивать с Фёдорова (как за результат, так и за стиль) нужно только в конце сезона.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Америка увидела два скучных матча КХЛ

Летом стало известно, что КХЛ подписала контракт с двумя американскими вещателями о показе матчей нашей лиги за океаном. На самом деле — прорывной шаг, но понятно, что для привлечения какого-то интереса к КХЛ по ту сторону Атлантики (это априори очень тяжело) нужен качественный контент.



К сожалению, первые блины вышли комом. В октябре телекомпания ESPN+ уже показала две встречи КХЛ, и обе выдались упорными, напряжёнными, но совершенно незрелищными. «Ак Барс» сначала обыграл ЦСКА в гостях 2:1, а затем дома взял первый раунд «зелёного дерби» со счётом 2:0.

Матчи КХЛ, где почти не осталось звёзд с мировым именем, могут привлечь североамериканского зрителя только весельем, а в этих играх его не было и в помине. Нет, для внутреннего потребителя всё хорошо — хоккей от ножа, с интригой до конца и всё такое. Но вот продать его на внешнем рынке очень трудно. Вот если бы ESPN+ вдруг показал встречу в Подольске, где «Витязь» и СКА выдали крутой сюжет, 11 шайб на двоих, шикарную серию буллитов и неожиданный результат…



Но тут, понятно, не угадаешь, ни к кому претензий быть не может. К тому же обидно, что эти две игры, показанные в Америке, совсем не отражают тенденций нынешнего сезона, который в сентябре бил рекорды по средней результативности и радовал большим количеством ярких матчей.



В этом месяце за океаном покажут ещё 8 игр КХЛ. Там будут и московское «Динамо», и «Магнитка», и «Салават» — самые зрелищные клубы этого сезона. Хочется верить, что они не подведут и их матчи получится продать не только болельщикам этих команд.