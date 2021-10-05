«Авангард» играет не по-чемпионски? Бывало, обладатели Кубка Гагарина начинали и похуже

И не всегда это приводило к провалу постчемпионского сезона.

Действующий чемпион КХЛ «Авангард» очень тяжело стартовал в новом сезоне. И по игре, и по результату. В 12 матчах у «ястребов» лишь четыре победы в основное время, 6 чистых поражений и только шестое место в таблице Востока, по соседству с «Нефтехимиком» и «Амуром».

О причинах такого старта омичей мы уже писали, но всё-таки стало интересно — как начинали постчемпионские сезоны в КХЛ другие обладатели Кубка Гагарина? Оказалось, что бывали ситуации и похуже.

Для сравнения мы взяли отрезки в 12 первых матчей следующего после победы сезона для всех чемпионов КХЛ. Критерий набранных очков — не совсем корректный, так как в лиге только недавно начали начислять по 2 балла за любую победу, в то время как раньше давали 3 очка. Но сравнить баланс побед и поражений, а также место в таблице вполне себе представляется возможным.

«Ак Барс», сезон-2009/2010

Стартовый отрезок постчемпионского сезона для первых обладателей Кубка Гагарина получился весьма непростым. Из первых 12 матчей подопечные Зинэтулы Билялетдинова 6 проиграли в основное время, а если и побеждали, то исключительно с разницей в одну шайбу. Тяжёлый старт «Ак Барса» привёл к тому, что в начале октября чемпион КХЛ делил восьмую строчку конференции с «Ладой», а о показателях «Магнитки» мог только мечтать.

К концу той регулярки «Ак Барс» выправил положение, закончив её на третьем месте Востока. В плей-офф же «барсы» повторили чемпионский поход, забрав второй Кубок подряд.

«Ак Барс», сезон-2010/2011

Следующий сезон «Ак Барс» начал лучше, чем предыдущий, но после 12 игр всё так же плёлся на восьмой строчке, пропуская вперёд себя такие клубы, как «Югра», «Нефтехимик», «Сибирь».





Но плей-офф команда Билялетдинова начала со своей любимой третьей строчки. Впрочем, в этот раз выиграть трофей не удалось, в полуфинале конференции «Ак Барс» остановил «Салават Юлаев».

«Салават Юлаев», сезон-2011/2012

Уфимцы после чемпионства потеряли Вячеслава Быкова — новым-старым рулевым «Салавата» стал Сергей Михалёв. С ним действующие чемпионы в новом сезоне стартовали не идеально, но и не сильно хуже других. Кстати, обратите внимание на позицию «Амура» — Ханну Йортика вытворял с хабаровчанами настоящие чудеса!

К концу регулярки «Салават», успевший по ходу сезона сменить Михалёва на Венера Сафина, сохранил пятую строчку, а в плей-офф бесславно вылетел уже в первом раунде от рук «Ак Барса».

«Динамо» Москва, сезон-2012/2013

Бело-голубым удался сильный старт после завоевания первого Кубка Гагарина. Лучше в лиге шёл только «Локомотив», а «Динамо» делило вторую строчку в конференции с пражским «Львом» и являлось самой забивной командой КХЛ.

К концу гладкого чемпионата подопечные Олега Знарка пришли на втором месте Запада, пропустив вперёд себя только СКА. С петербуржцами москвичи разделались в финале конференции, после чего обыграли «Трактор» в главной серии сезона и взяли второй подряд трофей.

«Динамо» Москва, сезон-2013/2014

Следующий сезон двукратный уже чемпион КХЛ начал ещё увереннее — 8 побед в 12 матчах. «Динамо» лидировало в своём дивизионе, а в в конференции только немного уступало СКА.

К концу сезона это было исправлено: «Динамо» выиграло не только Запад, но и стало первым во всей КХЛ, впервые завоевав Кубок Континента. Впрочем, в первом же раунде плей-офф команду Знарка ждало горькое разочарование — поражение от «Локомотива» в семиматчевой серии.

«Металлург», сезон-2014/2015

Постчемпионская «Магнитка» уничтожала своих соперников на старте нового сезона. 12 матчей и 11 побед, десять из которых в основное время. Разумеется, подопечные Кинэна с такими показателями лидировали в начале октября на Востоке, а в лиге уступали только СКА Вячеслава Быкова, который вообще шёл без поражений.

Бодрый старт «Металлурга» к концу сезона трансформировался во вторую строчку конференции — уральцев обошёл «Ак Барс». В плей-офф же «Магнитка» неожиданно проиграла уже во втором раунде, не справившись с «Сибирью» — главной сенсацией того сезона.

СКА, сезон-2015/2016

Вячеслав Быков и из СКА ушёл сразу после завоевания Кубка Гагарина, так что в свой первый в истории постчемпионский сезон армейцы вступали с Андреем Назаровым у руля. На протяжении первого месяца регулярки СКА поровну делил победы и поражения, а в таблице конференции шёл только седьмым с незначительным отрывом от «Слована» и «Медвешчака».

По ходу сезона СКА подхватил Сергей Зубов, но петербуржцам это не сильно помогло. Регулярку они закончили шестыми на Западе, а в финале конференции без шансов уступили ЦСКА.

«Металлург», сезон-2016/2017

Илья Воробьёв после завоевания своего первого самостоятельного Кубка Гагарина начал с четырёх поражений в пяти матчах, но затем выправил ситуацию, и к отрезку в 12 игр «Магнитка» пришла на втором месте Востока.

К концу регулярки «Металлургу» не было равных в конференции, да и в плей-офф уральцы прошлись по Востоку очень легко. А вот в финале плей-офф ничего не смогли поделать со СКА, который в то время собрал, вероятно, мощнейший состав в истории КХЛ.

СКА, сезон-2017/2018

На старте следующего сезона этот мощнейший состав выдал рекордную серию побед в КХЛ. СКА выиграл не только первые 12 матчей, но и все 20. Разумеется, петербуржцы безоговорочно шли на первом месте на только на Западе, но и в общей таблице.

За тот сезон СКА потерпел лишь 9 поражений и с огромным отрывом выиграл регулярку. Но проклятие Кубка Континента тогда ещё продолжало действовать, и в финале конференции подопечные Олега Знарка уступили ЦСКА.

«Ак Барс», сезон-2018/2019

Свой третий постчемпионский сезон в КХЛ «Ак Барс» начал с унизительного разгромного поражения на своей площадке от СКА (1:6), но в целом старт провёл ровно. 7 побед, 5 поражений и третье место в конференции после мощно начавших «Автомобилиста» и «Авангарда».

Однако финиш сезона в этот раз команде Билялетдинова не удался. «Ак Барс» закончил регулярку пятым на Востоке, а в первом раунде плей-офф без каких-либо шансов проиграл «Авангарду» 0-4 в серии.

ЦСКА, сезон-2019/2020

Московских армейцев не слишком коснулось пресловутое «чемпионское похмелье». ЦСКА проиграл матч за Кубок Открытия «Авангарду», но в следующих 11 матчах уступил лишь раз, да и то в овертайме. После 12 игр подопечные Никитина находились на третьей строчке конференции, но только потому, что их соперник по дивизиону «Витязь» выдал сумасшедший старт и сенсационно шёл первым на Западе.

На флажке регулярки ЦСКА сумел обойти в борьбе за Кубок Континента и СКА, и «Ак Барс», что позволило армейцам стать триумфаторами сезона. Из-за пандемии коронавируса Кубок Гагарина не разыграли, а золотые медали чемпионата России ФХР отдала победителям регулярного чемпионата.