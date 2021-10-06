«Просто… странная ситуация». Что говорят в Америке об очередной неудаче Гусева

Вспоминают времена, когда Гусев котировался выше Панарина и играл на уровне Матча всех звёзд в НХЛ.

Российский нападающий Никита Гусев провёл последний матч за «Торонто Мэйпл Лифс». После победы в контрольном матче над «Монреаль Канадиенс» (6:2) руководство канадского клуба не стало предлагать олимпийскому чемпиону 2018 года полноценного соглашения. В ходе предсезонной подготовки 29-летний форвард провёл за «листьев» три матча, отметившись двумя результативными передачами. Теперь представители россиянина будут искать для своего клиента новый клуб, а «Чемпионат» собрал реакцию североамериканских болельщиков и журналистов на прекращение сотрудничества Гусева с «Торонто».

«Просто… странная ситуация»

«В последних 40 матчах в своём первом сезоне за «Нью-Джерси» Гусев играл на уровне Матча всех звёзд НХЛ. В следующем сезоне Никита входил в пятёрку худших игроков «Дэвилз», а сейчас поменял две команды приблизительно за семь месяцев. Теперь ему может просто не хватить вариантов в лиге. Это просто… странная ситуация», – отмечает клубный журналист «дьяволов» Кори Масисак.

«Трудно представить, что такие команды, как «Баффало» или «Аризона», не захотят рискнуть и не предложат Гусеву минимальный контракт», – отреагировал в комментариях к посту Масисака журналист Тайлер Блешински.

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«Это возможно, если Никита действительно хочет остаться здесь. Я уверен, что дома он сможет заработать намного больше, но его желание играть в НХЛ было правдой, когда он подписывал пробный контракт с «Торонто», – ответил Масисак.

«Да, если бы он хотел вернуться на родину, то давно бы сделал это и не подписывал бы пробное соглашение. Возможно, сейчас он захочет вернуться в КХЛ, чтобы попытаться перезагрузить карьеру и затем постараться вернуться в НХЛ», – завершил диалог Блешински.

«У него не было шансов, как бы он ни сыграл»

«Команда произвела вторую волну сокращений в ходе тренировочного лагеря. Все решения «Торонто» были ожидаемыми. Пожалуй, только левый вингер Никита Гусев мог изменить ситуацию, но у него получилось убедить главного тренера и руководство команды», – полагает журналист Рафаэль Гуемё.

Стоит заметить, что минувшей ночью, помимо Гусева, расположение главной команды «Торонто» также покинули голкипер Эрик Челльгрен, защитники Мак Холлоуэлл и Кристианс Рубинс и ещё один российский нападающий Семён Дер-Аргучинцев. Перечисленные хоккеисты были переведены в клуб Американской хоккейной лиги «Торонто Марлиз».

«Гусев не сыграл плохо, но и не сделал ничего выдающегося», – резонно заметил болельщик Ян Коули.

«Он набрал два очка в трёх матчах и входил в топ-3 игроков по модели «ожидаемых голов». Но «листья» приняли решение отказаться от его услуг. Как и ожидалось, у него не было ровным счётом никаких шансов, как бы он ни сыграл», – полагает автор с никнеймом Dobber.

«Теперь он может заработать денег на родине»

«А я помню времена, когда Гусев котировался выше Панарина», – пишет Франки Лавендер.

«Скорее всего, Гусеву предложили только односторонний контракт в АХЛ. Но он может пробиться в состав другой команды НХЛ или заработать больше денег на родине», – полагает Адам Кианси.

«Предполагаю, что Гусев вернётся в КХЛ, а выбирать он будет между СКА, ЦСКА и московским «Динамо». Команда, которая сможет заключить с ним контракт, станет главным претендентом на титул», – уверен болельщик с ником Пабло.

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Подводя промежуточный, а возможно, что и окончательный итог выступления Гусева за океаном, можно сказать, что российский нападающий играл в НХЛ с 2019 года. В первом сезоне за «Нью-Джерси» Гусев провёл 66 матчей, в которых набрал 44 (13+31) очка, что стало его лучшим результатом за океаном. В минувшем сезоне россиянин сыграл за «дьяволов» только 20 матчей, набрав 5 (2+3) очков. Концовку чемпионата Никита отыграл за «Флориду Пантерз», отметившись 5 (2+3) очками в 11 встречах. С лета находился в статусе свободного агента. В сентябре Гусев подписал пробный контракт с «Торонто», но теперь снова остался без команды.