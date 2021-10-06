Куда теперь податься Гусеву? Его ждёт СКА, но он нужен и другим топ-клубам КХЛ

Увы, но дела в НХЛ у российского нападающего Никиты Гусева по-прежнему не клеятся. Сегодня стало известно, что «Торонто Мэйпл Лифс» не будет предлагать полноценное соглашение нашему соотечественнику.

Игрок с 2019 года выступает в лучшей лиге мира, а с лета находится в статусе свободного агента. В сентябре Гусев подписал пробный контракт с «Торонто». В прошлом сезоне НХЛ он провёл 11 игр за «Флориду Пантерз» и набрал 5 (2+3) очков, а до этого сыграл 20 матчей за «Нью-Джерси Дэвилз», также набрав 5 (2+3) очков.

В конце августа вице-президент СКА Роман Ротенберг рассказал, что хотел бы, чтобы Гусев вернулся в питерский клуб перед Олимпийскими играми. И вариант с возвращением в Санкт-Петербург для Никиты, если речь пойдёт про КХЛ, действительно приоритетный. Более того, между сторонами уже есть принципиальная договорённость о сотрудничестве, но она носит устный характер, и никаких бумаг не подписано.

«Возвращается ли Никита Гусев в КХЛ? Пока я с ним на эту тему не разговаривал, поэтому сказать особо нечего. Что касается каких-то предпочтений и вариантов в России, то лично я как представитель Никиты прорабатывал их и уже много раз об этом говорил. Давайте дождёмся моего разговора с Никитой», — сказал нам известный агент Юрий Николаев, представляющий интересы форварда в России.

В СКА левый крайний Гусев отлично впишется в коллектив и разбавит достаточно серую команду. Мастерства и креатива Никите не занимать, он получит время в большинстве, добавит армейцам авторитета, харизмы и лидерских качеств на льду. Конечно, для Питера это отличная сделка, да и самому Никите стоит помнить, что сейчас у него есть прекрасный шанс добраться до Олимпийских игр в Пекине.

Безусловно, вариант с тем, чтобы сидеть в Америке и продолжать ждать других предложений из НХЛ, по-прежнему остаётся. Только ждать их можно до бесконечности, а время уже не идёт, а буквально летит. Сейчас каждое невзвешенное решение может стоить денег, карьеры и возможных будущих титулов.

На наш взгляд, идеальное развитие событий – это подписание контракта в КХЛ на один или два года, поездка на Олимпиаду, а затем ещё один шанс для пробы сил в Северной Америке. Сейчас Никите 29 лет, но ведь можно пойти по пути своего бывшего партнёра по тройке в СКА Вадима Шипачёва и стать суперзвездой в России. У Вадима тоже не получилось за океаном, зато здесь он с большим отрывом сильнейший нападающий, через которого строится вся игра московского «Динамо» в атаке.

Никита Гусев тоже способен стать системообразующим игроком в нынешних российских хоккейных реалиях.

А кому бы ещё, помимо СКА, пригодился этот талантливый нападающий?

Например, в топ-6 «Авангарда» просто необходим форвард уровня Гусева. По сравнению с прошлым сезоном у команды Боба Хартли практически полностью обновилось нападение. Силовых хоккеистов хоть отбавляй, а вот креативщиков уровня Толчинского или Найта явно не хватает.

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Далеко не факт, что весь сезон на своём нынешнем уровне будут играть форварды второго звена «Салавата Юлаева» Николай Кулёмин и Сергей Шмелёв. Кстати, было бы интересно посмотреть на Гусева в одной тройке с Кадейкиным, который тоже является кандидатом на поездку на Олимпиаду.

Не помешает усиление атакующей мощи и «Автомобилисту». Селекция у уральского клуба далеко не лучшая, деньги после ухода дорогостоящего вратаря Якуба Коваржа есть, а игрок уровня Гусева добавил бы уральцам вистов.

Новый вектор развития после назначения Сергея Фёдорова на пост главного тренера взяли в ЦСКА, но вряд ли Никита даже теоретически рассматривал бы вариант с возвращением в команду, в которой в него в своё время не особо поверили. Плюс про жёсткий потолок зарплат не стоит забывать.

Думается, что в скором времени эта история завершится, а Никита поступит наиболее логичным образом и подпишет контракт со СКА с прицелом на попадание в сборную России. Сейчас это видится оптимальным решением.