У «Ак Барса» проблемы с вратарями, «Динамо» промахнулось с обменом? Что происходит в КХЛ

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Бобков — сама нестабильность. После «сухаря» с Уфой выдал кошмарный матч с минским «Динамо»

Ещё перед стартом сезона последний рубеж «Ак Барса» выглядел очень спорно для кандидата на Кубок Гагарина. Игорь Бобков + Тимур Билялов + Артур Ахтямов = два нестабильных голкипера и молодой, ещё сырой вратарь.



Если Билялов нестабилен, прежде всего, в плане своей травматичности, то Бобков — именно по игровым качествам. На кураже Игорь может быть непробиваемым, но часто выдаёт такие матчи, как вчера с минским «Динамо». Бобков провёл его очень слабо, а третий гол Ильи Усова — это вообще невероятный курьёз.

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Уже в этом сезоне можно вспомнить, как Игорь «привозил» в Хельсинки, но, с другой стороны, были матчи, где Бобков выглядел очень солидно. Например, в «зелёном дерби» он засушил мощную атаку «Салавата Юлаева». Нестабильность — главная причина того, что Бобков так и не смог стать по-настоящему топовым вратарём, хотя больше двух сезонов считался первым номером в «Авангарде» и даже выводил «ястребов» в финал Кубка Гагарина. Но главная особенность Игоря в том, что он играет сильно только тогда, когда так действует вся команда. Делать разницу и выигрывать матчи — это не про Бобкова.

Ещё пару лет назад это не было бы проблемой для Бобкова в «Ак Барсе» — успех казанцам приносила грамотная, системная игра в обороне, способная поднять на высочайший уровень почти любого вратаря. Вспомните хотя бы рекордную «сухую» серию Билялова. Но в это межсезонье казанцы сильно обновились, и Квартальнов ещё далёк от того, чтобы отшлифовать эту самую систему. Поэтому «Ак Барсу» сейчас нужен вратарь, который будет тащить, давать шансы, оставлять в игре. Бобков, как показывает опыт, на это не способен. Конечно, такие грубые ляпы, как с Минском, Игорь не поставит на поток, но и выручать на постоянной основе не будет, поэтому в плей-офф «Ак Барс» не сможет полноценно положиться на него. И если в этот момент вновь окажется травмированным или неготовым Билялов, то у казанцев возникнут серьёзные проблемы, читавшиеся ещё на предсезонке.

«Йокерит» отдал права на сильного форварда конкуренту по Западной конференции. Но Мяэналанен до «Динамо» сейчас не доедет?

Практически незамеченным прошёл обмен между «Йокеритом» и московским «Динамо»: финны получили права на шведа Оскара Стеена, выступающего в системе «Бостона», а бело-голубые — на финна Саку Мяэналанена, играющего сейчас за «Кярпят».

Новость по теме Московское «Динамо» и «Йокерит» совершили обмен хоккеистами

«Кярпят» можно назвать родным клубом 27-летнего форварда. В нём он прошёл путь от команды U16 до основы, оттуда уезжал в 2018 году пробовать силы в «Каролину». Не вышло: Мяэналанен провёл лишь год в системе «ураганов» и вернулся в Европу, подписав контракт с «Йокеритом». За два года в составе «шутов» Саку показал себя весьма интересным нападающим, он достаточно результативен, может сыграть как на фланге, так и в центре.

Летом Мяэналанен вернулся в «Кярпят», а сейчас права на него оказались в московском «Динамо». Уверен, что бело-голубые рассчитывали на форварда именно в ближайшей перспективе и намеревались подписать с ним контракт в этом сезоне — у москвичей свободны две легионерские вакансии, плюс ещё долго будет травмирован Оскар Линдберг, схожий с Мяэналаненом по функционалу хоккеист.

Но поговаривают, что «Кярпят» отказался продавать Мяэналанена в «Динамо», и реализацию этого актива бело-голубым придётся отложить в долгий ящик. В принципе, эта информация похожа на правду ещё и потому, что в «Йокерите» вряд ли бы согласились на обмен и усиление прямого конкурента по Западной конференции, если бы у Саку была реальная возможность вернуться в КХЛ уже сейчас.

Похоже, что в московском клубе прогадали с Мяэналаненом. Но хотя бы «Динамо» не отдало за права на финна ничего ценного.

Фото: РИА Новости

В «Авангарде» верят в Грубеца или готовы снова жёстко решать вратарский вопрос?

У «Авангарда» на старте сезона куча проблем, и одна из главных — игра основного вратаря Шимона Грубеца. Чех, дотащивший весной Омск до Кубка Гагарина и получивший после этого двухлетний контракт на 50 млн рублей, играет гораздо ниже своих возможностей. Откровенных ляпов не допускает, но пропускает «дешёвые» шайбы и не выручает, а это важно для «Авангарда», который пока частенько отвратительно играет в обороне. По прошлому сезону Грубец, в отличие от того же Бобкова, зарекомендовал себя как вратарь, способный выигрывать матчи. Сейчас же этого нет и в помине.

Любопытно, что в «Авангарде» собираются с этим делать. Год назад в гораздо более неочевидной ситуации менеджмент «ястребов» поднял вратарский вопрос, результатом решения которого стало расставание с Эмилем Гариповым и внезапное подписание Грубеца. И, как мы знаем, тот ход Алексея Волкова оказался великолепным.

Фото: Голованов Андрей, photo.khl.ru

Что же сейчас? Есть ли уверенность у омичей, что Грубец к плей-офф придёт в себя и вернётся к прежним кондициям? Или же в «Авангарде» снова скоро будут готовы резать по живому? На самом деле, второй вариант не будет удивительным. Босс омичей Александр Крылов, отвечая на вопросы болельщиков клубному телевидению, чётко дал понять, что ни о каком шаге назад для действующих чемпионов не идёт и речи, и «Авангард» настроен исключительно на завоевание второго Кубка. Сейчас же «ястребы» вообще не похожи на команду, которая сможет защитить титул, и, чтобы это исправить, руководству, скорее всего, потребуются решительные и глобальные меры. И, возможно, не только по стабилизации вратарской позиции.

Пока Прохоркин исчез из состава «Авангарда», Зернов нашёл себя в «Магнитке»

Стоило написать про то, что от обмена Прохоркина на Зернова пока больше выигрывает «Авангард», как центральный нападающий «Металлурга» стал заколачивать очки. 5 (1+4) — в последних трёх матчах! Впрочем, ничего в этом удивительного нет. Зернов — игровик до мозга костей, и было бы странно, если бы у него не получалось разживаться очками в команде, где делают ставку на лёгкость, скорость и комбинационное начало. С Ильёй Воробьёвым у Дениса вообще полное взаимопонимание — форвард играет у него и в большинстве, и в меньшинстве, принося максимальную пользу команде. Что ж, теперь в заочном соперничестве Зернова и Прохоркина ход за Николаем. Правда, последние два матча «Авангарда» он пропустил из-за повреждения.

Но хочется ещё раз сказать в целом о «Магнитке». Как же хороша эта команда на старте нового сезона! Играют красиво, легко, размашисто, состав поражает глубиной и разнообразием, а победы так и липнут к подопечным Ильи Воробьёва. Лишь одно поражение в первых четырнадцати матчах сезона, лучший результат по заброшенным шайбам в КХЛ (59) — красота! При этом в «Магнитке» понимают, что спады неизбежны, однако магнитогорцы уже создали солидный задел, чтобы в течение всей оставшейся регулярки не сильно переживать за своё место в таблице.

Впрочем, вопрос, на что будет способна эта облегчённая и креативная команда в суровых и жёстких реалиях плей-офф, остаётся открытым.