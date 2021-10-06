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Что происходит в КХЛ, грубые ошибки Бобкова, слабая игра Грубеца, обмен «Динамо» и «Йокерита»

У «Ак Барса» проблемы с вратарями, «Динамо» промахнулось с обменом? Что происходит в КХЛ
Лев Лукин
Что происходит в КХЛ
Комментарии
В «Магнитке» раскрылся центрфорвард, а Грубец добавляет проблем «Авангарду».

После очередного игрового дня КХЛ делимся новой порцией наблюдений и выводов.

Бобков — сама нестабильность. После «сухаря» с Уфой выдал кошмарный матч с минским «Динамо»

Ещё перед стартом сезона последний рубеж «Ак Барса» выглядел очень спорно для кандидата на Кубок Гагарина. Игорь Бобков + Тимур Билялов + Артур Ахтямов = два нестабильных голкипера и молодой, ещё сырой вратарь.

Если Билялов нестабилен, прежде всего, в плане своей травматичности, то Бобков — именно по игровым качествам. На кураже Игорь может быть непробиваемым, но часто выдаёт такие матчи, как вчера с минским «Динамо». Бобков провёл его очень слабо, а третий гол Ильи Усова — это вообще невероятный курьёз.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Уже в этом сезоне можно вспомнить, как Игорь «привозил» в Хельсинки, но, с другой стороны, были матчи, где Бобков выглядел очень солидно. Например, в «зелёном дерби» он засушил мощную атаку «Салавата Юлаева». Нестабильность — главная причина того, что Бобков так и не смог стать по-настоящему топовым вратарём, хотя больше двух сезонов считался первым номером в «Авангарде» и даже выводил «ястребов» в финал Кубка Гагарина. Но главная особенность Игоря в том, что он играет сильно только тогда, когда так действует вся команда. Делать разницу и выигрывать матчи — это не про Бобкова.

Ещё пару лет назад это не было бы проблемой для Бобкова в «Ак Барсе» — успех казанцам приносила грамотная, системная игра в обороне, способная поднять на высочайший уровень почти любого вратаря. Вспомните хотя бы рекордную «сухую» серию Билялова. Но в это межсезонье казанцы сильно обновились, и Квартальнов ещё далёк от того, чтобы отшлифовать эту самую систему. Поэтому «Ак Барсу» сейчас нужен вратарь, который будет тащить, давать шансы, оставлять в игре. Бобков, как показывает опыт, на это не способен. Конечно, такие грубые ляпы, как с Минском, Игорь не поставит на поток, но и выручать на постоянной основе не будет, поэтому в плей-офф «Ак Барс» не сможет полноценно положиться на него. И если в этот момент вновь окажется травмированным или неготовым Билялов, то у казанцев возникнут серьёзные проблемы, читавшиеся ещё на предсезонке.

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«Йокерит» отдал права на сильного форварда конкуренту по Западной конференции. Но Мяэналанен до «Динамо» сейчас не доедет?

Практически незамеченным прошёл обмен между «Йокеритом» и московским «Динамо»: финны получили права на шведа Оскара Стеена, выступающего в системе «Бостона», а бело-голубые — на финна Саку Мяэналанена, играющего сейчас за «Кярпят».

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«Кярпят» можно назвать родным клубом 27-летнего форварда. В нём он прошёл путь от команды U16 до основы, оттуда уезжал в 2018 году пробовать силы в «Каролину». Не вышло: Мяэналанен провёл лишь год в системе «ураганов» и вернулся в Европу, подписав контракт с «Йокеритом». За два года в составе «шутов» Саку показал себя весьма интересным нападающим, он достаточно результативен, может сыграть как на фланге, так и в центре.

Летом Мяэналанен вернулся в «Кярпят», а сейчас права на него оказались в московском «Динамо». Уверен, что бело-голубые рассчитывали на форварда именно в ближайшей перспективе и намеревались подписать с ним контракт в этом сезоне — у москвичей свободны две легионерские вакансии, плюс ещё долго будет травмирован Оскар Линдберг, схожий с Мяэналаненом по функционалу хоккеист.

Но поговаривают, что «Кярпят» отказался продавать Мяэналанена в «Динамо», и реализацию этого актива бело-голубым придётся отложить в долгий ящик. В принципе, эта информация похожа на правду ещё и потому, что в «Йокерите» вряд ли бы согласились на обмен и усиление прямого конкурента по Западной конференции, если бы у Саку была реальная возможность вернуться в КХЛ уже сейчас.

Похоже, что в московском клубе прогадали с Мяэналаненом. Но хотя бы «Динамо» не отдало за права на финна ничего ценного.

Фото: РИА Новости

В «Авангарде» верят в Грубеца или готовы снова жёстко решать вратарский вопрос?

У «Авангарда» на старте сезона куча проблем, и одна из главных — игра основного вратаря Шимона Грубеца. Чех, дотащивший весной Омск до Кубка Гагарина и получивший после этого двухлетний контракт на 50 млн рублей, играет гораздо ниже своих возможностей. Откровенных ляпов не допускает, но пропускает «дешёвые» шайбы и не выручает, а это важно для «Авангарда», который пока частенько отвратительно играет в обороне. По прошлому сезону Грубец, в отличие от того же Бобкова, зарекомендовал себя как вратарь, способный выигрывать матчи. Сейчас же этого нет и в помине.

Любопытно, что в «Авангарде» собираются с этим делать. Год назад в гораздо более неочевидной ситуации менеджмент «ястребов» поднял вратарский вопрос, результатом решения которого стало расставание с Эмилем Гариповым и внезапное подписание Грубеца. И, как мы знаем, тот ход Алексея Волкова оказался великолепным.

Фото: Голованов Андрей, photo.khl.ru

Что же сейчас? Есть ли уверенность у омичей, что Грубец к плей-офф придёт в себя и вернётся к прежним кондициям? Или же в «Авангарде» снова скоро будут готовы резать по живому? На самом деле, второй вариант не будет удивительным. Босс омичей Александр Крылов, отвечая на вопросы болельщиков клубному телевидению, чётко дал понять, что ни о каком шаге назад для действующих чемпионов не идёт и речи, и «Авангард» настроен исключительно на завоевание второго Кубка. Сейчас же «ястребы» вообще не похожи на команду, которая сможет защитить титул, и, чтобы это исправить, руководству, скорее всего, потребуются решительные и глобальные меры. И, возможно, не только по стабилизации вратарской позиции.

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Пока Прохоркин исчез из состава «Авангарда», Зернов нашёл себя в «Магнитке»

Стоило написать про то, что от обмена Прохоркина на Зернова пока больше выигрывает «Авангард», как центральный нападающий «Металлурга» стал заколачивать очки. 5 (1+4) — в последних трёх матчах! Впрочем, ничего в этом удивительного нет. Зернов — игровик до мозга костей, и было бы странно, если бы у него не получалось разживаться очками в команде, где делают ставку на лёгкость, скорость и комбинационное начало. С Ильёй Воробьёвым у Дениса вообще полное взаимопонимание — форвард играет у него и в большинстве, и в меньшинстве, принося максимальную пользу команде. Что ж, теперь в заочном соперничестве Зернова и Прохоркина ход за Николаем. Правда, последние два матча «Авангарда» он пропустил из-за повреждения.

Но хочется ещё раз сказать в целом о «Магнитке». Как же хороша эта команда на старте нового сезона! Играют красиво, легко, размашисто, состав поражает глубиной и разнообразием, а победы так и липнут к подопечным Ильи Воробьёва. Лишь одно поражение в первых четырнадцати матчах сезона, лучший результат по заброшенным шайбам в КХЛ (59) — красота! При этом в «Магнитке» понимают, что спады неизбежны, однако магнитогорцы уже создали солидный задел, чтобы в течение всей оставшейся регулярки не сильно переживать за своё место в таблице.

Впрочем, вопрос, на что будет способна эта облегчённая и креативная команда в суровых и жёстких реалиях плей-офф, остаётся открытым.

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