Удивительный бросок Овечкина! Хотел забить, а вместо этого подарил фанату кусок клюшки

Предсезонка НХЛ постепенно близится к завершению. В предпоследнем матче перед началом регулярки «Вашингтон» приехал в гости к «Бостону». Встречи этих команд получались упорными в предыдущем сезоне, когда они сошлись уже в первом раунде плей-офф, и точно в таком же духе продолжили проходить уже этой осенью. Это уже вторая очная игра «Брюинз» и «Кэпиталз» за последние полторы недели. В первой для выяснения победителя пришлось прибегнуть к серии послематчевых бросков. Тогда сильнее оказались хоккеисты «мишек».

В том матче не принимал участия капитан «столичных» Александр Овечкин. Российский форвард, который летом подписал c «Вашингтоном» новый пятилетний контракт, до сегодняшнего дня вышел на лёд лишь однажды, появившись в игре с «Нью-Джерси». В тот день ему не удалось отметиться результативными действиями, зато сегодня Александр Великий отличился сразу двумя голевыми передачами. Правда, прежде чем дважды ассистировать партнёрам, Овечкин внёс своё имя в протокол матча посредством удаления уже через три минуты после стартового вбрасывания.

После того как россиянин отбыл двухминутное наказание, «Бостон» усилиями Чарли Койла открыл счёт в матче. И тогда настала пора Александра взяться за дело. Сперва он пытался забросить сам. Во время одной из атак «Вашингтона» Овечкин расположился в привычном для себя «офисе», дождался передачи, размахнулся и… сломал клюшку. Отправить шайбу в ворота не получилось – она едва поползла по льду. И тем не менее Александру удалось нанести точнейший бросок! Нижняя часть клюшки, не выдержавшая столкновения со льдом и шайбой, красиво взмыла в воздух, улетела на трибуны и приземлилась прямиком в руку болельщика «Кэпиталз»! Удивительная точность от Овечкина, который таким необычным способом умудрился сделать роскошный подарок поклоннику именно своей команды!

ВИДЕО.

Во втором периоде Александр нанёс ещё один бросок. Линус Улльмарк справился, но подоспевший Евгений Кузнецов сравнял счёт. Меньше чем через минуту Кузнецов отличился ещё и голевой передачей, но на второй перерыв команды уходили при равенстве на табло – Тейлор Холл восстановил равновесие в середине двадцатиминутки. Вновь выйти «Кэпиталз» вперёд помог капитан команды. Получив неподалёку от синей линии шайбу от Джона Карлсона, Овечкин в касание направил её на пятачок – поджидавший Ти Джей Оши искусно перенаправил её в верхний угол ворот не успевшего среагировать Улльмарка.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» «Вашингтона».

Основного времени вновь не хватило, чтобы определить исход встречи. Но на этот раз всё закончилось в овертайме – Энтони Манта принёс победу «Вашингтону» через полторы минуты после начала дополнительного периода.