КХЛ штурмуют молодые вратари из Беларуси. Они помогут сборной страны выйти из кризиса?

Сегодня белорусский хоккей переживает не самые лучшие времена: сборная страны с 2016 года болтается в нижней части турнирной таблицы ЧМ, и один раз даже покинула элиту. Последние Олимпийские Игры для неё датированы 2010 годом. Результаты, мягко говоря, никакие. Но, возможно, скоро сборную Беларуси ждут конец черной полосы и рассвет. И основой для подъёма станет целая россыпь талантов.

Говоря о славном прошлом белорусского хоккея, на ум приходят не только доморощенные Грабовский, Салей, братья Костицыны, Копать и другие, но и натурализованные вратари, такие как Мезин, Коваль, Лаланд. По сути у белорусов никогда не было своего хорошего голкипера, страна не славилась вратарской школой. Как только каждый из троицы выше решил повесить коньки на гвоздь, у сборной Беларуси начинались серьезные проблемы с результатом. Однако пару лет назад начали пробиваться первые лучики сквозь тёмные тучи: в минских околохоккейных кругах заговорили о перспективном парне из школы местного «Динамо», а в составе «Северстали» дебютировал 19-летний белорусский вратарь. Кто же они такие, Алексей Колосов и Константин Шостак, как они пробились во взрослый хоккей и что их ждёт в будущем?

Алексей Колосов. Вратарь, которому помогла вспышка коронавируса

Свой хоккейный путь Колосов начал в Беларуси, пройдя через школу местного «Динамо», команды второго белорусского дивизиона, юниорскую и молодежную сборные страны. В основу белорусского представителя КХЛ Алексей попал во второй половине 2020-го.

21 октября 2020 года – в этот день Алексей Колосов дебютировал в КХЛ за минское «Динамо» в матче с московскими одноклубниками: 3 пропущенные шайбы, 91,2% отражённых бросков. Тогда в клубе была вспышка коронавируса, которая подкосила практически всех лидеров. Интересный факт: в той игре в составе минчан играли одни белорусы.

Всего в первом сезоне Колосов провёл 9 игр, отразил 91,1% бросков и даже сделал «сухарь» в матче с рижским «Динамо». Очень даже неплохо для дебюта в сильнейшей лиге Европы. Достижения Алексея не остались не замеченными за океаном: на прошедшем драфте он был выбран в третьем раунде под 78-м номером «Филадельфией».

Фото: Басанаев Антон, photo.khl.ru

В межсезонье минчане расстались с чешским голкипером Домиником Фурхом и пригласили словака Патрика Рыбара. В клубе не раз повторяли, что в новом сезоне будет сделана ставка не просто на легионера, а на тандем Рыбар – Колосов. Словак сыграл первые два матча, а затем выбыл из-за простуды. Дальше за дело взялся белорус.

Колосов неизменно выходил в старте 10 матчей подряд – с 7 сентября по 3 октября. На его счету 6 побед и 92,7% отражённых бросков. Посмотрите на соперников «Динамо» в сентябре: «Локомотив», «Трактор», СКА, «Ак Барс», «Автомобилист», «Салават Юлаев». Невероятный результат для 19 летнего голкипера. Не просто так он был признан лучшим новичком четвёртой недели в КХЛ!

Константин Шостак. Развитие за пределами родины

В отличие от Алексея Колосова, другой перспективный белорусский голкипер Константин Шостак пробивался в хоккей не в Беларуси. Еще будучи юниором, он перебрался в Россию, где сначала играл в молодёжной команде «Витязя» из Подольска, а затем – в системе «Северстали». Константин полностью прошёл через всю структуру череповчан: МХЛ, ВХЛ и КХЛ.

Фото: Кузьмин Юрий, photo.khl.ru

На первых порах, когда в КХЛ белорусы считались легионерами, Шостак играл под российским паспортом. Игрока понять можно: в его ситуации быть иностранцем – почти что конец карьеры в системе «Северстали». Со временем проблему решили, и Константина стали привлекать в национальную сборную Беларуси. Этой весной вратарь и вовсе дебютировал за сборную на чемпионате мира, однако Шостак наверняка хочет забыть эти три матча как страшный сон: 68% отраженных бросков и коэффициент надежности 13,09! Справедливости ради стоит отметить, что вся сборная выглядела как разобранный механизм. Была ли на льду команда или просто 5 полевых и вратарь?

Тренерский штаб Андрея Разина как следует поработал с молодым парнем летом, и в отсутствие Владислава Подъяпольского белорус смог не просто занять место в основе, но и пробиться в топы лиги по статистическим показателям. 94% отражённых бросков, коэффициент надежности 1,68, «засушенная» «Сибирь» — такое ощущение, что перед нами совершенно другой человек. Шостак проделал хорошую работу над ошибками и теперь пытается доказать, что не стоит его списывать со счетов.

В ожидании звонка из «Филадельфии»

Оба вратаря не сыграли в олимпийской квалификации в августе. Колосов – из-за травмы, а Шостаку так и не доверили место в старте. Не сказать, что Дэнни Тэйлор сыграл плохо, но и идеальной его игру не назовешь. Беларусь пролетела мимо Пекина, результат – неудовлетворительный.

Сейчас в белорусском хоккее интересная ситуация. В сборной практически не осталось опытных ветеранов, зато на подходе множество молодых игроков. Тут вам и выше перечисленные Колосов и Шостак, защитники Колячонок, Соловьёв, Кузьмин, нападающие Шарангович, Протас, Сушко, Оксентюк, Климович, Суворов, Алистров, Усов и многие другие. Давно в Беларуси не было так много действительно талантливых игроков. Только представьте — сразу 8 хоккеистов в этом году прошли через тренировочные лагеря клубов НХЛ, хотя в прошлые сезоны таких или не было вообще, или их было 1-2 человека!

Стоит больше доверять своим? Такая мысль звучала и раньше, но стоит отметить, что реально классные игроки стали появляться недавно. Тот же Колосов, по мнению скаутов, входит в топ-3 европейских вратарей своего возраста. Раньше таких вратарей в Беларуси попросту не было. Будем реалистами, Карнаухов, Мильчаков, Осипков — игроки классом ниже.

На одной из пресс-конференций у рулевого минчан Крэйга Вудкрфота спросили, как бы он отнесся к звонку из Филадельфии с предложением отпустить Колосова в НХЛ.

«Я испытывал бы смешанные чувства. И радость за Лёшу, за клуб, потому что хоккеист прошёл все этапы детско-юношеской школы «Динамо» и попал в команду КХЛ, лучшей лиги континента. А затем смог уехать в НХЛ, лучшую лигу мира. Но при этом я был бы очень расстроен, потому что Алексей проводит отличные игры и помогает команде. Сложно говорить, поступит ли в ближайшее время такой звонок. Но никогда не знаешь, что может случиться завтра.

Хочу добавить, что Колосов получает огромное удовольствие от игры за «Динамо», он горд быть частью команды и иметь возможность играть в родном городе перед местными болельщиками. Для того чтобы уехать, он должен получить очень серьёзное предложение из-за океана», — сказал Вудкрофт.

Фото: Басанаев Антон, photo.khl.ru

Что в будущем ждёт Колосова? Всё зависит, в первую очередь, от самого хоккеиста. В Минске ему готовы доверять и давать возможность развиваться. Менеджеры «Флайерз» внимательно следят за белорусом. Однако Алексею стоит еще годик поиграть в Беларуси. Окончательно окрепнуть в КХЛ и уже затем отправляться штурмовать сильнейшую лигу планеты.

Шостак в перспективе может стать первым номером «Северстали». Почему бы и нет? Игрок явно перерос ВХЛ, пора биться за место в КХЛ. К тому же Константин прошёл через всю систему «Северстали», а своих в Череповце любят.

Ну а что для белорусских любителей хоккея? Через несколько лет их сборная получит двух классных голкиперов и россыпь полевых, которые должны помочь как минимум вернуться на прежний уровень. Но потенциал у нынешнего поколения куда больший. Сейчас как раз тот случай, когда стоит довериться своим кадрам.