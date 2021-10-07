Шипачёв — идеальный центр для Овечкина на Олимпиаде. Оставить Вадима без Игр — невозможно

Шипачёв не смог повторить два больших рекорда, но это не его вина

Накануне московское «Динамо» уступило ЦСКА в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ. Впервые в нынешнем сезоне команда Алексея Кудашова ушла со льда без заброшенных шайб, проиграв в московском дерби со счётом 0:3. Таким образом, подошла к концу лучшая результативная серия в карьере капитана бело-голубых Вадима Шипачёва. 34-летний нападающий выдал невероятный старт в нынешнем сезоне, набрав 29 очков в первых 13 матчах с начала регулярки.

В матче с ЦСКА Вадим мог повторить сразу два крупных достижения — рекорд КХЛ по результативной серии с начала регулярки, принадлежащий Александру Радулову (14 матчей в сезоне-2010/2011) и клубный рекорд Александра Овечкина по серии с набранными очками в КХЛ (14 матчей в сезоне-2012/2013). У одного из самых ярких игроков в истории лиги всегда хватало хейтеров, как и у любой заметной личности в российском или мировом спорте. После неудачного матча с ЦСКА критики Шипачёва сразу же завели любимую шарманку, что, как только Вадим сталкивается с серьёзным уровнем сопротивления, он тут же уходит в тень.

В принципе, крайне спорное утверждение не имеет никакой практической основы относительного вчерашнего матча. Да, у Вадима действительно не получилось продлить свою результативную серию, но никакой вины лидера московского клуба в произошедшем нет. Ещё в первом периоде Шипачёв организовал целый ряд опасных моментов для своих партнёров по команде — Роба Клинкхаммера и Станислава Галиева, но 6 октября было определённо не днём московского «Динамо». Согласно данным InStat, Шипачёв в московском дерби шесть раз довёл шайбу на чужой пятак под бросок либо подправление в одно касание.

И один только Клинкхаммер упустил три вернейшие возможности, чтобы открыть счёт в матче, раз за разом с пятака не сумев замкнуть отличные прострелы в исполнении Вадима. Так что говорить о какой-либо потерянности капитана «Динамо» в игре с ЦСКА точно не приходится. Просто так бывает в хоккее, что порой шайба упорно не идёт в чужие ворота, сколько бы опасных шансов ты ни создавал. В результате игроки столичной команды не реализовали целый ряд убойных моментов в большинстве, уступив всухую в принципиальном матче.

В сентябре капитан «Динамо» переписал историю КХЛ и «Динамо»

В сухом остатке остаётся тот факт, что Шипачёв на абсолютно феноменальном уровне провёл старт регулярного чемпионата КХЛ. В первом месяце осени он установил рекорд сентября по результативным действиям. 34-летний нападающий записал на свой счёт 27 (9+18) очков в 11 матчах. Ранее рекордсменом по очкам в сентябре был Данис Зарипов, набравший 20 очков за «Металлург» в сентябре 2014 года. Достижение Даниса Вадим превзошёл на семь пунктов. Также на счету Шипачёва было 18 результативных передач, и он превзошёл собственный рекорд времён игры за СКА (14 голевых передач в 2014 году). Неудивительно, что ближайшего преследователя в гонке бомбардиров КХЛ Шипачёв опережает уже на целую трамвайную остановку – канадец Филипп Майе отстаёт от Вадима на 10 результативных действий.

Если говорить о рекордах московского «Динамо», то здесь Вадим давно правит бал на единоличной основе. После ухода из команды двух Дмитриев – Яшкина и Кагарлицкого – многие скептически оценивали перспективы первой тройки бело-голубых в новом сезоне. Казалось, что столь весомые потери обязательно скажутся на статистике главной звезды лиги, но Шипачёв не заметил никаких изменений. Он очень быстро прокачал Станислава Галиева, и тот за первый месяц чемпионата забил больше половины от числа своих голов в минувшем сезоне. Шипачёв же установил клубный рекорд по серии с результативными передачами и ворвался в шестёрку лучших бомбардиров за всю историю клуба.

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Теперь Олимпиада уже никуда не денется от лучшего бомбардира КХЛ?

Лучший старт регулярки в своей карьере российский нападающий выдал как нельзя вовремя для себя. Ведь нынешний сезон является олимпийским, а минимум два места в линейке центрфорвардов национальной команды остаются вакантными. Да, в случае отсутствия проблем со здоровьем нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин должен отправляться в Пекин в качестве первого центра сборной России. В свою очередь, нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашёв должен оккупировать одно из мест в нижних линиях. На этом выбор безальтернативных кандидатов в сборную закончен.

В этой ситуации даже размышлять о том, чтобы прокатить Шипачёва мимо сборной, просто невозможно. В отсутствие отбывающего дисквалификацию на международной арене Евгения Кузнецова выбор центров в сборную ограничен настолько сильно, что единственным реальным конкурентом Шипачёва за место второго центра в команде по сути является только Владислав Наместников, который может сыграть и в нижних звеньях. Фигуры Александра Кадейкина, Максима Шалунова и Артёма Анисимова вызывают ещё больше сомнений, чем относительные недостатки в игре Шипачёва. Да, он не так хорош на вбрасываниях. Да, он далеко не безупречен в игре перед своими воротами, но разве у нас есть варианты лучше?

В Пекине Вадим может стать центром для Овечкина

С кем же Шипачёв может образовать тройку нападения в национальной команде? С одной стороны, велик соблазн не думая отрядить Вадима в сочетание к Артемию Панарину и Евгению Дадонову. В таком виде эта тройка доминировала в КХЛ и на уровне чемпионатов мира. Альтернативной версией является и кандидатура Никиты Гусева, но в его случае пока вопросов относительно его текущего состояния гораздо больше, чем ответов.

Однако куда любопытнее смотрится вариант с объединением действующего символа московского «Динамо» Шипачёва и главного воспитанника в истории бело-голубых Александра Овечкина. Чем меньше времени остаётся до начала олимпийского турнира, тем больше разговоров будет о возможных сочетаниях сборной России. На протяжении последнего десятилетия разгадать загадку использования Овечкина в главной команде страны по большому счёту так и не удалось. Разные тренеры упорно пытались объединить Александра в связку с Евгением Малкиным, но она упорно не работала. Спасением мог бы стать вариант с Кузнецовым, но по понятным причинам этого варианта у Алексея Жамнова не будет.

Так кто же должен стать тем самым подносчиком снарядов для лучшего российского снайпера в истории НХЛ, как не лучший ассистент в истории КХЛ? Шипачёв обладает уникальным умением находить продолжения атак в ситуации, когда этого не видит никто, кроме него, а Овечкин обладает умением всегда находить возможность для броска. Никто не говорит, что это сочетание обязательно сработает, но кажется, что другого центра для Овечкина у нас попросту нет.