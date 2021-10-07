Панарин наберёт 100 очков, Овечкин обгонит Ягра? Русский прогноз на новый сезон НХЛ

Кто-то из наших звёзд будет пытаться ещё раз вписать себя в историю, а кому-то предстоит вернуться на прежний уровень.

Совсем скоро состоится старт очередного регулярного чемпионата НХЛ. В преддверии возвращения официальных матчей главной хоккейной лиги в мире рассказываем, какие перспективы в новом сезоне есть у российских звёзд, играющих за океаном.

Евгений Малкин

Для лучшего российского центрального нападающего предстоящий сезон во многом должен стать определяющим. Спустя пару лет после двойного триумфа в Кубке Стэнли Евгений потерял былую стабильность в игре и стал ещё травматичнее, чем раньше. Вот и начало этого регулярного чемпионата он пропустит. Поэтому очень может быть, что до отметки в 1000 матчей в НХЛ в предстоящем сезоне он не доберётся – сейчас на его счету 940 выступлений в свитере «Пингвинз». Зато попасть в топ-5 российских снайперов в НХЛ шансы есть – 14 шайб отделяют форварда от единоличной пятой строчки, где сейчас с 437 голами находится Павел Буре.



А ведь Малкин входит в последний год по контракту с «Питтсбургом». До недавнего времени казалось, что единственным вопросом, связанным с новым соглашением, будет его сумма – на сегодняшний день россиянин, получающий $ 9,5 млн в год, является самым высокооплачиваемым хоккеистом команды, — потому что на такие деньги Евгений, объективно, уже не играет. Теперь же под вопросом и сам договор – по сообщениям североамериканских СМИ, клуб взял паузу в переговорах с нападающим.



И хотя также указывается, что «Питтсбург» намерен продлить контракт с Малкиным, это не самый приятный знак. Учитывая всю травматичность Евгения, ему предстоит как следует выложиться в оставшихся играх, чтобы заработать солидное предложение, которое, возможно, будет для него последним в НХЛ. Пожелаем нападающему справиться с непростым периодом в его карьере.

Александр Овечкин

Величайшему снайперу современности травмы подпортили концовку предыдущего сезона, но к началу этого он подходит в оптимальной форме. Александр добился в НХЛ всего, чего только можно было, и теперь перед ним остаётся единственная цель, которая сделает его наследие бессмертным – «вечный» рекорд НХЛ по голам, который сейчас принадлежит Уэйну Гретцки.

Средний показатель в 33 гола за сезон, которые необходимо забивать Овечкину в течение пятилетнего контракта, он с лёгкостью может превзойти в предстоящем чемпионате. Полноценная длина регулярки к этому располагает – осталось лишь избегать травм. Если он будет забрасывать больше 0,5 шайбы за игру, как это было в предыдущем сезоне, то сможет выйти на третье место по этому показателю в истории.

Сейчас на счету Александра 730 заброшенных шайб. Уже по ходу этого чемпионата он имеет все шансы обойти Марселя Дионна (731), Бретта Халла (741) и Яромира Ягра (766). В таком случае выше него будут стоять только Горди Хоу (801) и сам Гретцки (894), который выразил мнение, что рано или поздно Овечкин превзойдёт его достижение. Погоня продолжается, и предстоящий сезон покажет, готов ли сам Александр держать необходимый темп.

Михаил Сергачёв

К своим 23 годам Михаил уже успел выиграть два Кубка Стэнли и в предстоящем сезоне вместе с «Тампой» пойдёт за третьим трофеем подряд и постарается помочь внести «Лайтнинг» в список команд-династий. Для этого самому Сергачёву необходимо выйти на новый уровень. У него есть большой потенциал, чтобы стать лидером обороны «молний». Пока же этим статусом в большей степени обладают Виктор Хедман и Райан Макдона.

Сам Михаил стремится в будущем выиграть «Норрис» — награду лучшему защитнику НХЛ — а также хочет больше вовлекаться в атаку команды. Последний пункт наверняка поможет ему уже в этом сезоне набрать 150-е очко в НХЛ. Сейчас на счету Сергачёва 136 результативных действий, и он никогда не опускался ниже показателя в 30 очков за сезон. Так что в ближайшее время стоит ожидать юбилея. Наверняка покорится ему и отметка в 300 матчей в лиге. Для этого Михаилу осталось провести всего 16 игр.

Фото: David Kirouac/Getty Images

Артемий Панарин

С момента дебюта в НХЛ Артемий является самым результативным российским хоккеистом, набрав 473 очка в 433 матчах. Правда, по среднему показателю голевых действий за матч (1,09) за этот же период он уступает Евгению Малкину (1,14) и Никите Кучерову (1,22). Однако в прошлой регулярке Панарин набирал 1,38 результативных балла за игру, и лишь укороченный сезон не позволил ему впервые в карьере преодолеть отметку в 100 очков за чемпионат.

Если в предстоящем сезоне с Артемием не случится каких-либо неприятностей, как, скажем, схватка с Томом Уилсоном или какая-либо неожиданная история из прошлого, то у него будут все шансы стать седьмым россиянином после Никиты Кучерова, Александра Могильного, Сергея Фёдорова, Евгения Малкина, Александра Овечкина и Павла Буре, который добьётся такого достижения. В любом случае он с большой вероятностью наберёт 500-е очко в НХЛ, а затем войдёт в топ-20 самых результативных россиян, обойдя Валерия Каменского, который отметился 501-м голевым действием.

Сергей Бобровский

За два года, которые Сергей провёл во «Флориде», мы и близко не увидели того Бобровского, что дважды брал «Везину» в составе «Коламбуса». Российский голкипер во всём уступает себе образца времён «Блю Джекетс», и по ходу прошлого сезона его позиции в «Пантерз» становились всё более шаткими. И даже уход основного конкурента Криса Дриджера в «Сиэтл» не сильно облегчил Сергею жизнь. Пусть главный тренер «пантер» Джоэль Кенневилль и сказал, что Бобровский начнёт новый чемпионат в статусе первого номера, в спину россиянину дышит молодой американец Спенсер Найт, который уже успел показать себя с хорошей стороны в концовке предыдущего сезона.

Конечно, есть и положительные моменты. Уже по ходу этой регулярки Сергей может стать третьим российским вратарём после Евгения Набокова и Николая Хабибулина, одержавшим 300 побед в НХЛ. Для этого ему осталось

выиграть всего три матча. Вполне по силам Бобровскому и обогнать Николая – 37 побед хватит, чтобы выйти на чистое второе место. Ещё две поставят его на единоличное 25-е место в истории лиги. До рекорда же среди россиян путь будет чуть более долгим – на счету Набокова 353 победных игры.

Никита Кучеров

Последняя полноценная регулярка стала для Кучерова и для всей НХЛ исторической – Никита показал лучший результат в гладких чемпионатах среди россиян за всю историю, а также среди всех игроков в ХХI веке. Ожидать от него повторения или даже улучшения этого показателя пока не стоит, но третий в карьере 100-очковый сезон выглядит практически неизбежным.

К концу сезона мы точно увидим Кучерова в топ-15 самых результативных российских игроков в НХЛ – чтобы обойти Андрея Маркова, ему понадобится набрать всего 26 очков. Пока что на счету Никиты их 547 – 600-е голевое действие в лиге также не за горами.

Андрей Василевский

Чего можно ждать от вратаря, за плечами у которого уже есть два Кубка Стэнли, «Везина» и «Конн Смайт»? Разве что «Харта». Да и «Дженнингс» тоже лишним не будет. Правда, в одиночку тут не справиться. Хотя иногда кажется, что для Василевского нет ничего невозможного.

В тройку номинантов на «Везину» в этом сезоне его можно было записывать ещё перед началом предыдущего. Вот настолько хорош сегодняшний Андрей Василевский. Кого-то удивит, если приз достанется ему? Абсолютно точно нет. Вопрос лишь в том, найдётся ли ещё один вратарь, чьи совокупные заслуги оценят выше, чем мастерство россиянина в отдельно взятом сезоне. При этом никаких претензий к действующему обладателю награды Марку-Андре Флёри быть не может – свою работу он действительно выполнял отлично.

Что касается статистики, то Василевский в ближайшем чемпионате точно разменяет третью сотню побед в НХЛ – осталось лишь 10 выигранных матчей. А там и рукой подать до пятой строчки среди россиян, которую с 221 победой занимает Илья Брызгалов. Об общем положении говорить пока рановато – Андрей занимает лишь 98-е место в истории и в этом сезоне совершенно точно не попадёт даже в топ-50. Однако у него всё ещё впереди.

Владимир Тарасенко

Кажется, все проблемы Владимира с «Сент-Луисом» остались позади. Российский лидер «Блюз» в обычном режиме готовится с командой к предстоящему сезону и забивает как в былые времена. Хочется верить, что и все проблемы со здоровьем у нападающего тоже закончились – сильнейший Тарасенко пригодится в том числе и сборной России на Олимпиаде.

Пока же Владимир всё ещё идёт к своему 500-му очку в НХЛ – на его счету 218 голов и 224 передачи. Если всё сложится удачно, то уже в новом сезоне мы увидим 250-е заброшенные шайбу и ассист, а также 500-е результативное действие Тарасенко.

Андрей Свечников

Недавно Андрей подписал новый восьмилетний контракт с «Каролиной». В клубе рассчитывают на Свечникова-младшего и связывают с ним большое будущее. После нового шага в отношениях игрока и клуба, кажется, настала пора нападающему сделать новый шаг в игровом развитии. Прошлый регулярный сезон получился для Андрея стагнационным, но в плей-офф он играл куда более зрело и эффективно, чем раньше. Поэтому главным ожиданием от него является выход на показатель очко за матч. Доверие от руководства и один из лучших главных тренеров в лиге – идеальные условия, чтобы вырасти в стабильного топового игрока.

Кирилл Капризов

Предстоящий сезон покажет, насколько Кирилл заслуживает те $ 9 млн, которые на протяжении ближайших пяти лет ему будет выплачивать «Миннесота» и насколько он действительно хорош по меркам Национальной хоккейной лиги. Серьёзных опасений, что в полноценном чемпионате Капризов может выступить хуже, нет – он был одинаково результативен и с «Колорадо», и с «Вегасом», которые были сильнейшими противниками «Уайлд» по дивизиону.

Фото: Bruce Kluckhohn/Getty Images

Однако будущие соперники «дикарей» уже знают, на что способен россиянин, и наверняка будут относиться к нему с максимальной серьёзностью. Тем не менее и сам Кирилл настроен решительно. Нападающий летом не тратил время зря и уже в первом предсезонном матче помог своей команде обыграть «Эвеланш», отличившись тремя результативными действиями. Пусть эта игра и носила выставочный характер, но настрой у Капризова был боевой – то ли ещё будет.