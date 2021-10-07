«Металлург» — ты просто космос! Теперь лучшая команда КХЛ разделалась и с «Ак Барсом»

Если «Ак Барс» уже девять матчей подряд набирает очки, то магнитогорский «Металлург» и вовсе выдал более крутую серию, победив в 11 встречах кряду. Команда Ильи Воробьёва абсолютно заслуженно лидирует в общей турнирной таблице.

Напомним, Воробьёв вынужденно пропустил гостевой матч с московским «Динамо» из-за положительного теста на ковид, но затем сдал два отрицательных теста и работал на лавке в игре со «Спартаком», где его команда уверенно победила со счётом 4:0.

У «Металлурга» сейчас вообще очень сложный график: выездная серия, игры через день. Отчётное противостояние с казанцами как раз эту серию завершало. Тем достойнее и удивительнее выглядят результаты уральцев, которые последние пять встреч забивают в ворота соперников ровно по четыре шайбы.

«Ак Барс» вышел на игру с Тимуром Биляловым в воротах. И это решение тренерского штаба ожидалось, так как Игорь Бобков в прошлой игре с минским «Динамо» чудил и допускал невынужденные ошибки, в результате чего его команда уступила в овертайме.

«Досадное поражение, конечно… Что тут сказать? Было множество моментов, вратарь сегодня помог Минску победить. Вратарь минской команды помог «Динамо» победить! А то неверно поймёте. Игра Игоря Бобкова? Без комментариев. Усталость? Какая усталость? Да, хвалил его до этого. Сегодня хвалить не буду. Объяснения его ошибкам нет», – говорил после той игры главный тренер «барсов» Дмитрий Квартальнов.

В первом периоде встречи в Казани болельщики увидели лишь одну заброшенную шайбу. Трёхходовка и правда получилась роскошной. Казанцы зашли в зону атаки на высокой скорости, после чего Галимов сделал передачу под ворота на Коваленко, тот моментально перевёл на дальний пятак, откуда Кагарлицкий бросил точно в цель.

Кстати, если в воротах казанцев играл Тимур Билялов, то у «Магнитки» вышел Юхо Олкинуора. Если честно, то думалось, что «металлурги» берегли и дали отдых Василию Кошечкину. Но, видимо, Илья Воробьёв на фоне сильной игры Олкинуоры и его матча на ноль со «Спартаком» решил снова сделать ставку на финна.

А вот второй период целиком остался за гостями, которые смогли не только сравнять счёт, но и выйти вперёд.

Сперва Майе правым краем разогнал уральскую атаку, забрался в зону соперника и сделал скидку себе за спину на Лайпсика, который ювелирно бросил низом — шайба проползла под щитками Билялова.

Далее своё веское слово сказал форвард Анатолий Никонцев. С первым броском с пятака Билялов справится, но грамотное добивание с лёта от Никонцева привело к взятию ворот. Вот так за 20 минут всё перевернулось с ног на голову, а Дмитрию Квартальнову нужно было срочно придумывать план по спасению встречи.

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В третьей двадцатиминутке Казань всеми способами пыталась сравнять счёт. По всей видимости, разговор в раздевалке с главным тренером получился более чем серьёзным.

В концовке две минуты схлопотал Яковлев, «Ак Барс» заменил голкипера на шестого полевого хоккеиста, но в результате пропустил в пустые ворота от Дениса Зернова.

3:1 – 12-я подряд победа «Магнитки», которая продолжает уверенно идти по турнирной таблице и лидировать в ней. Теперь уральцы возвращаются домой, а игру команды Ильи Воробьёва можно по праву назвать космической.