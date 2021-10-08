Художники! Кучеров и Сергачёв нарисовали сразу 4 шикарных гола для «Тампы»

Два дня назад «Тампа» и «Флорида» выдали горячий матч с силовым приёмом на вратаре «молний» Андрее Василевском, пятью драками и взаимной грубостью.
В повторной игре можно было ждать продолжение банкета, к тому же команды продолжают выяснение отношений ещё с прошлого сезона. Однако в этот раз всё прошло достаточно мирно, не считая «танца» Пэта Маруна и Райана Ломберга в начале третьего периода.
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В прошлом матче «Тампа» уступила «Флориде», но этой ночью «молниям» удалось взять убедительный реванш. Первый период оказался безголевым, а в начале второго Михаил Сергачёв шикарным пасом разрезал оборону «пантер», бросив в прорыв Чирелли, и тот переиграл Найта в очной дуэли.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте «Тампы».
«Флорида» достаточно быстро отыгралась усилиями Торнтона, но тут же пропустила от Перри, а через семь минут ветеран «Тампы» оформил дубль. И снова не обошлось без Сергачёва, выполнившего ещё более фантастическую передачу прямо от своих ворот.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте «Тампы».
Под конец второго отрезка произошло удивительное: «Флорида» умудрилась схватить два подряд штрафа за нарушение численного состава! Наказание от «Тампы» последовало уже в начале третьей двадцатиминутки: Стэмкос оформил дубль за 26 секунд после потрясающих передач Никиты Кучерова.
Раз.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте «Тампы».
И два.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте «Тампы».
5:1, исход матча был предрешён. До сирены команды ещё обменялись заброшенными шайбами, а Михаил Сергачёв отличился двумя малыми штрафами за подножку и неспортивное поведение вот в этом моменте.
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«Тампа» уверенно разобралась с «Флоридой», взяв реванш за поражение в прошлой игре. Сергачёв и Кучеров в этот вечер превратились в хоккейных художников и набрали 4 очка на двоих, нарисовав столько же красивых голов для своих партнёров.
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