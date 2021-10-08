Самому дорогому вратарю НХЛ нужна помощь психологов? Что случилось с Кэри Прайсом

Ещё в начале лета голкипер «Монреаля» Кэри Прайс восторженно оценивался журналистами и болельщиками. Канадец, который пропустил половину регулярки-2020/2021, во время плей-офф находился едва ли не в лучшей форме в карьере. Титанический труд Прайса помог «Канадиенс» впервые с 1993 года попасть в финал Кубка Стэнли, а самого вратаря всерьёз расценивали как одного из кандидатов на звание самого ценного игрока постсезона. Хоккеисты «Монреаля» призывали друг друга биться ради ветеранов команды, в числе которых находился и Кэри, а болельщики клуба были готовы носить на руках 34-летнего голкипера, ставшего настоящим героем города.

Тем удивительнее то, что происходит с Прайсом в течение всего межсезонья. Сперва «Монреаль» не стал защищать самого дорогого вратаря НХЛ перед драфтом расширения, понадеявшись, что его зарплата (по контракту за следующий сезон Прайс должен получить $ 13 млн) отпугнёт «Сиэтл». Так и произошло, но незадолго до этого выяснилось, что голкиперу может потребоваться операция на колене. Изначально ожидалось, что Кэри будет готов к старту сезона, но его отсутствие в тренировочном лагере ясно дало понять, что какое-то время в начале регулярки он пропустит.

Вчера же пресс-служба Национальной хоккейной лиги сообщила, что Прайс на неопределённое время покинет расположение команды. Голкипер примет добровольное участие в программе поддержки игроков НХЛ, которая помогает им в лечении наркотической и алкогольной зависимостей, а также психологических проблем. Через подобную процедуру в предыдущем сезоне прошёл одноклубник Прайса Джонатан Друен, который неожиданно прекратил выходить на лёд ближе к окончанию регулярного чемпионата. Недавно нападающий признался, что испытывал проблемы с тревожным расстройством. Судя по всему, с такой же неприятностью столкнулся и Кэри Прайс.

По понятным причинам ни лига, ни руководство «Монреаля» не стали раскрывать каких-либо деталей отсутствия Прайса. Генменеджер «Канадиенс» Марк Бержевен лишь отметил, что голкипер покинул состав команды как минимум на ближайший месяц, а также выразил надежду на его возвращение в строй в этом сезоне. «Сегодня я думаю о Кэри Прайсе как о человеке, а не как об игроке», — заявил он на пресс-конференции. «Я узнал об этом в среду, и это застало меня врасплох. Надеюсь, лучшие дни для Кэри и его семьи будут впереди». При этом Бержевен, отвечая на вопрос, что для него значит Прайс, едва сдерживал слёзы. «Это тяжело выразить», — заключил он, так и не сумев найти силы продолжить ответ.

Впереди для Кэри будет непростое время, но его жена уже выразила ему полную поддержку: «Не так важно, что поставлено на карту, всегда нужно ставить своё моральное и психологическое благополучие на первое место не только на словах, но и действиями. Кэри принял наилучшее решение, которое поможет не только ему, но и всей нашей семье. Мы с детьми будем регулярно навещать его, я буду оказывать ему максимальную поддержку. Человек должен получить помощь, если он в ней нуждается.

Очень важно, что мы покажем своим детям, что просить помощь и позволять поддерживать себя другим — это не просто хорошо, но и поощряется — в любое время и при любых обстоятельствах», — написала Анджела Прайс в «Инстаграме».

Отсутствие Прайса несомненно будет тяжёлой потерей для «Монреаля», игроки которого были потрясены новостями об одном из своих лидеров на льду и в раздевалке. В такие моменты хоккей отходит на второй план. Важно помнить, что все мы в первую очередь люди. Поэтому пожелаем вратарю «Канадиенс» как можно скорее избавиться от личных проблем.