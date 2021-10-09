«Повредил колено о зад Конечны? Стареть — отстой!» Что пишут в Америке о травме Овечкина

Матч «Вашингтон» — «Филадельфия», который стал последним для столичных в рамках предсезонной подготовки к новому регулярному мезону НХЛ, может обернуться для «столичных» серьёзной потерей. Капитан команды Александр Овечкин, который вчера вошёл в первую тройку игроков, получивших вызов в сборную России на Олимпийские игры 2022 года в Пекине, в одном из эпизодов встречи со спины атаковал нападающего «Флайерз» Трэвиса Конечны.

Канадец встал со льда через секунду после столкновения и продолжил играть как ни в чём не бывало. А вот для российского ветерана последствия могут быть гораздо хуже. Овечкин повредил левое колено и с трудом покинул площадку, закончив участие в игре практически в самом начале.

Возможно, всё может обойтись не так плохо, как кажется на первый взгляд, но слова главного тренера «Кэпиталз» Питера Лавиолетта после матча звучали не слишком оптимистично: «Каждый раз, когда игрок досрочно покидает лёд, мы обеспокоены. Врачи собираются провести обследование в субботу и оценить, сможет ли Александр тренироваться. Его отсутствие до конца матча не было мерой предосторожности. Он бы не смог вернуться сегодня. Наши доктора и тренерский штаб оценят ситуацию и примут дальнейшее решение».

Форвард «Вашингтона» Ти Джей Оши был куда более позитивен: «Мы в раздевалке пошутили, что это русская кровь, он скоро вернётся. Не знаю, пропускает ли он хотя бы день. Он крепкий парень. Всегда неприятно видеть, как он лежит на льду, но я не сомневаюсь, что скоро он вернётся и будет забивать голы».

Вероятно, Ти Джей слегка подзабыл, что из-за повреждения Александр пропустил концовку предыдущей регулярки. Вторая травма меньше чем за полгода слегка настораживает – капитан «столичных» всё меньше производит впечатление русской машины, которая никогда не ломается. Хотя будем надеяться, что в этот раз всё обойдётся испугом.

Многие болельщики также выразили поддержку Овечкину и надежду на его скорое возвращение, но были и те, кто осудил российского нападающего за намеренный толчок игрока, который никак не мог защитить себя.

«Отлично, карма настигла Овечкина».

«Похоже, это мгновенная карма за толчок сзади… он это заслужил».

«После оценки состояния Овечкина было определено, что он – дешёвый артист, а карма – та ещё штука!»

«Он всё время видел игрока со спины, но всё равно применил этот приём. Совсем не жалко его».

«Парень, который гонится за рекордом Гретцки, не должен делать этого в предсезонной игре».

Нашлись и те, кто обернул весь эпизод в шутку:

«Должно быть, он научился этому у Тома Уилсона».

«Александр Овечкин в порядке. Мы хорошие друзья, он написал мне, что просто захотел прийти домой пораньше, чтобы посмотреть «Игру в кальмара», и с ним всё в порядке. Так что хватит паниковать».

«Овечкин серьёзно повредил колено о зад Трэвиса Конечны? Стареть – отстой!»

Сам Александр не общался с прессой после матча, поэтому судить о его травме пока можно только со слов Лавиолетта и Оши. Остаётся лишь надеяться, что повреждение не носит серьёзный характер, и пожелать Овечкину скорейшего выздоровления.