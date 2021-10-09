$ 175 млн для русских! Расклад по зарплатам наших хоккеистов в НХЛ

Больше всех из россиян в НХЛ заработает Артемий Панарин, а Александр Овечкин и Кирилл Капризов не входят даже в топ-10.

В ночь с 12 на 13 октября мск в Северной Америке стартует регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги. В матче-открытии сезона сыграют победитель двух минувших чемпионатов «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Питтсбург Пингвинз». За несколько дней до старта регулярки «Чемпионат» составил расклад по зарплатам российских хоккеистов в НХЛ.

Сразу оговоримся, что в наш список попали исключительно те игроки, которые уже точно проведут сезон-2021/2022 в главной хоккейной лиге мира (в этой формулировке под вопросом Михаил Мальцев, но, по крайней мере, он должен начать сезон в «Колорадо»). Поэтому вне рассмотрения остались такие хоккеисты, как Василий Подколзин, Кирилл Семёнов, Егор Афанасьев, Владислав Провольнев, Максим Мамин и Евгений Свечников, чья судьба на данный момент остаётся неопределённой.

Для начала сразу разведём в разные стороны два ключевых понятия – кэпхит и зарплата игрока в конкретном сезоне. Кэпхит – это среднегодовая сумма контракта игрока, которая учитывается в платёжной ведомости клубов НХЛ. Считается он просто – общая сумма контракта делится на его срок. При этом сам по себе кэпхит не является зарплатой в привычном понимании. В одном сезоне по двухлетнему контракту игрок может заработать $ 7 млн, а в другом — $ 3 млн, тогда в платёжную ведомость его команды пойдёт сумма в $ 5 млн. Нас же в данном рейтинге интересуют зарплаты российских хоккеистов в предстоящем сезоне, на них и будем ориентироваться.

№ Игрок Команда Зарплата, $ млн 1 н. Артемий Панарин «Рейнджерс» 13 2 н. Никита Кучеров «Тампа-Бэй» 12 3 в. Сергей Бобровский «Флорида» 12 4 в. Андрей Василевский «Тампа-Бэй» 11 5 н. Евгений Малкин «Питтсбург» 9,5 6 н. Владимир Тарасенко «Сент-Луис» 9,5 7 н. Евгений Кузнецов «Вашингтон» 8 8 з. Иван Проворов «Филадельфия» 7,125 9 в. Семён Варламов «Айлендерс» 6 10 н. Андрей Свечников «Каролина» 6 11 н. Александр Овечкин «Вашингтон» 5 12 н. Евгений Дадонов «Вегас» 5 13 н. Кирилл Капризов «Миннесота» 5 14 н. Александр Радулов «Даллас» 4,65 15 з. Михаил Сергачёв «Тампа» 4,6 16 н. Павел Бучневич «Сент-Луис» 4,5 17 з. Никита Зайцев «Оттава» 4,5 18 в. Илья Сорокин «Айлендерс» 4 19 в. Антон Худобин «Даллас» 3,75 20 з. Никита Задоров «Калгари» 3,75 21 з. Дмитрий Орлов «Вашингтон» 3,3 22 в. Игорь Шестёркин «Рейнджерс» 3 23 н. Денис Гурьянов «Даллас» 2,9 24 н. Валерий Ничушкин «Колорадо» 2,8 25 в. Александр Георгиев «Рейнджерс» 2,65 26 з. Владислав Гавриков «Коламбус» 2,55 27 н. Владислав Наместников «Детройт» 2,5 28 з. Дмитрий Куликов «Миннесота» 2,25 29 н. Илья Михеев «Торонто» 2,19 30 в. Илья Самсонов «Вашингтон» 2 31 н. Иван Барбашёв «Сент-Луис» 1,9 32 з. Артём Зуб «Оттава» 1,75 33 з. Илья Любушкин «Аризона» 1,35 34 н. Виталий Кравцов «Рейнджерс» 0,925 35 з. Александр Романов «Монреаль» 0,925 36 н. Владимир Ткачёв «Лос-Анджелес» 0,925 37 н. Михаил Мальцев «Колорадо» 0,8425 38 з. Николай Кныжов «Сан-Хосе» 0,83 39 н. Яков Тренин «Нэшвилл» 0,75 Итоговая сумма 175,2125

Из приведённой таблицы мы видим два любопытных момента – капитан «Вашингтона» Александр Овечкин и нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов не входят даже в топ-10 самых богатых русских игроков в сезоне-2021/2022. Всё дело как раз в структуре их контрактов – реальная зарплата у них составит $ 5 млн, что почти в два раза меньше кэпхита. А вот контракт Евгения Дадонова одинаков в каждом из сезонов, поэтому его реальная зарплата равна кэпхиту.

Таким образом, в сезоне-2021/2022 российские игроки заработают $ 173,3125 млн. При этом, разумеется, эта сумма не равна тем деньгам, которые хоккеисты из списка получат на руки. Необходимо помнить о двух главных налогах в НХЛ – эскроу и налоге штата. Из-за разницы в налогах Кучеров и Бобровский, играющие в штате Флорида, заработают больше Панарина, выступающего в Нью-Йорке.

Но посчитать точные суммы в данном случае пока не представляется возможным, так как ставка эскроу официально ещё не утверждена (ранее сообщалось, что она составит от 14 до 18 процентов). В любом случае после вычета всех налогов хоккеисты теряют в среднем от 40 до 60 процентов в зависимости от дислокации своей команды.