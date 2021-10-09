$ 175 млн для русских! Расклад по зарплатам наших хоккеистов в НХЛ

В ночь с 12 на 13 октября мск в Северной Америке стартует регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги. В матче-открытии сезона сыграют победитель двух минувших чемпионатов «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Питтсбург Пингвинз». За несколько дней до старта регулярки «Чемпионат» составил расклад по зарплатам российских хоккеистов в НХЛ.
Сразу оговоримся, что в наш список попали исключительно те игроки, которые уже точно проведут сезон-2021/2022 в главной хоккейной лиге мира (в этой формулировке под вопросом Михаил Мальцев, но, по крайней мере, он должен начать сезон в «Колорадо»). Поэтому вне рассмотрения остались такие хоккеисты, как Василий Подколзин, Кирилл Семёнов, Егор Афанасьев, Владислав Провольнев, Максим Мамин и Евгений Свечников, чья судьба на данный момент остаётся неопределённой.
Для начала сразу разведём в разные стороны два ключевых понятия – кэпхит и зарплата игрока в конкретном сезоне. Кэпхит – это среднегодовая сумма контракта игрока, которая учитывается в платёжной ведомости клубов НХЛ. Считается он просто – общая сумма контракта делится на его срок. При этом сам по себе кэпхит не является зарплатой в привычном понимании. В одном сезоне по двухлетнему контракту игрок может заработать $ 7 млн, а в другом — $ 3 млн, тогда в платёжную ведомость его команды пойдёт сумма в $ 5 млн. Нас же в данном рейтинге интересуют зарплаты российских хоккеистов в предстоящем сезоне, на них и будем ориентироваться.
|№
|Игрок
|Команда
|Зарплата, $ млн
|1
|н. Артемий Панарин
|«Рейнджерс»
|13
|2
|н. Никита Кучеров
|«Тампа-Бэй»
|12
|3
|в. Сергей Бобровский
|«Флорида»
|12
|4
|в. Андрей Василевский
|«Тампа-Бэй»
|11
|5
|н. Евгений Малкин
|«Питтсбург»
|9,5
|6
|н. Владимир Тарасенко
|«Сент-Луис»
|9,5
|7
|н. Евгений Кузнецов
|«Вашингтон»
|8
|8
|з. Иван Проворов
|«Филадельфия»
|7,125
|9
|в. Семён Варламов
|«Айлендерс»
|6
|10
|н. Андрей Свечников
|«Каролина»
|6
|11
|н. Александр Овечкин
|«Вашингтон»
|5
|12
|н. Евгений Дадонов
|«Вегас»
|5
|13
|н. Кирилл Капризов
|«Миннесота»
|5
|14
|н. Александр Радулов
|«Даллас»
|4,65
|15
|з. Михаил Сергачёв
|«Тампа»
|4,6
|16
|н. Павел Бучневич
|«Сент-Луис»
|4,5
|17
|з. Никита Зайцев
|«Оттава»
|4,5
|18
|в. Илья Сорокин
|«Айлендерс»
|4
|19
|в. Антон Худобин
|«Даллас»
|3,75
|20
|з. Никита Задоров
|«Калгари»
|3,75
|21
|з. Дмитрий Орлов
|«Вашингтон»
|3,3
|22
|в. Игорь Шестёркин
|«Рейнджерс»
|3
|23
|н. Денис Гурьянов
|«Даллас»
|2,9
|24
|н. Валерий Ничушкин
|«Колорадо»
|2,8
|25
|в. Александр Георгиев
|«Рейнджерс»
|2,65
|26
|з. Владислав Гавриков
|«Коламбус»
|2,55
|27
|н. Владислав Наместников
|«Детройт»
|2,5
|28
|з. Дмитрий Куликов
|«Миннесота»
|2,25
|29
|н. Илья Михеев
|«Торонто»
|2,19
|30
|в. Илья Самсонов
|«Вашингтон»
|2
|31
|н. Иван Барбашёв
|«Сент-Луис»
|1,9
|32
|з. Артём Зуб
|«Оттава»
|1,75
|33
|з. Илья Любушкин
|«Аризона»
|1,35
|34
|н. Виталий Кравцов
|«Рейнджерс»
|0,925
|35
|з. Александр Романов
|«Монреаль»
|0,925
|36
|н. Владимир Ткачёв
|«Лос-Анджелес»
|0,925
|37
|н. Михаил Мальцев
|«Колорадо»
|0,8425
|38
|з. Николай Кныжов
|«Сан-Хосе»
|0,83
|39
|н. Яков Тренин
|«Нэшвилл»
|0,75
|Итоговая сумма
|175,2125
Из приведённой таблицы мы видим два любопытных момента – капитан «Вашингтона» Александр Овечкин и нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов не входят даже в топ-10 самых богатых русских игроков в сезоне-2021/2022. Всё дело как раз в структуре их контрактов – реальная зарплата у них составит $ 5 млн, что почти в два раза меньше кэпхита. А вот контракт Евгения Дадонова одинаков в каждом из сезонов, поэтому его реальная зарплата равна кэпхиту.
Таким образом, в сезоне-2021/2022 российские игроки заработают $ 173,3125 млн. При этом, разумеется, эта сумма не равна тем деньгам, которые хоккеисты из списка получат на руки. Необходимо помнить о двух главных налогах в НХЛ – эскроу и налоге штата. Из-за разницы в налогах Кучеров и Бобровский, играющие в штате Флорида, заработают больше Панарина, выступающего в Нью-Йорке.
Но посчитать точные суммы в данном случае пока не представляется возможным, так как ставка эскроу официально ещё не утверждена (ранее сообщалось, что она составит от 14 до 18 процентов). В любом случае после вычета всех налогов хоккеисты теряют в среднем от 40 до 60 процентов в зависимости от дислокации своей команды.
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