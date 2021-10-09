Сборную Китая по хоккею надо снять с домашней Олимпиады. Её предупреждали ещё 3 года назад

Несколько дней назад стала известна дата предоставления расширенных списков сборных для участия в хоккейном турнире на Олимпиаде 2022 года в Пекине. По словам бывшего президента Международной федерации хоккея Рене Фазеля, заявки из 55 человек должны быть отправлены до 15 октября. Также ИИХФ совместно с НХЛ и Ассоциацией игроков НХЛ запросили все сборные отдельно указать первые предварительные тройки из Национальной хоккейной лиги, которые точно будут вызваны для участия в олимпийском турнире. За последние дни свой выбор объявили 11 стран-участниц, включая Россию.

Лишь одна сборная так и не огласила первую тройку. Это хозяева Олимпиады из Китая. Логично предположить, что, раз у китайцев нет игроков в НХЛ, список от них необязателен. Но вполне вероятно, что истинная причина кроется в другом. Спустя несколько дней после избрания на пост президента Международной федерации хоккея француз Люк Тардиф заявил, что всерьёз рассматривается вопрос об исключении представителей Поднебесной из финального турнира из-за «недостаточного спортивного качества».

«Этот вопрос на самом деле возникает для мужской команды, а не для женской. Сборная Китая проведёт несколько игр, которые будут оцениваться официальными представителями ИИХФ, после чего будет принято окончательное решение. Смотреть, как команду обыгрывают со счётом 15:0 не будет интересно ни Китаю, ни хоккейному сообществу. Если сборная Китая не сможет принять участие, нам понадобится план Б, которым станет мировой рейтинг», — сказал Тардиф, отметив, что вердикт по участию китайской сборной будет вынесен в конце октября.

На сегодняшний день сборная Китая занимает 32-е место в рейтинге ИИХФ, и возможное участие в Играх сделает её самой низкорейтинговой командой, когда-либо выступавшей на Олимпиаде. Даже Южная Корея, принимавшая олимпийский турнир в 2018 году, входила в 20-ку сильнейших сборных мира и сама пробилась в элитный дивизион мирового первенства, приняв участие на ЧМ-2018. В квалификации на Игры в Пхёнчхан китайцы заняли последнее место в группе с Испанией, Сербией и Исландией. Как же тогда они собираются играть с канадцами, американцами и немцами?

Мнения относительно допуска сборной Китая до участия в хоккейном турнире разделились. Одни считают, что Тардиф прав, говоря о беспомощности китайских игроков перед грандами мирового хоккея и отсутствии интереса к подобным матчам. Другие – что право страны-хозяйки участвовать в домашней Олимпиаде является традицией и нарушать её не следует. Однако эти люди наверняка не учитывают одну деталь – Тардиф не был первым, кто заговорил об исключении китайской сборной. Он лишь первым сделал это во всеуслышание.

Ещё в 2018 ИИХФ, принимая решение о допуске китайцев к олимпийскому хоккейному турниру, была обеспокоена развитием этого вида спорта в Поднебесной и потребовала от местной федерации улучшения ситуации. Китайцы приняли условия, но с тех пор положительной тенденции не наблюдается. «Драконы» всё так же находятся у разбитого корыта и в срочном порядке занимаются натурализацией игроков.

В связи с этим возникает логичный вопрос – а чем, собственно, занимались китайцы на протяжении последних лет? Почему не предприняли ничего, чтобы исправить положение, гарантировать своей сборной участие на Олимпиаде и избежать в первую очередь репутационных последствий – подобных случаев, когда страну-хозяйку могли исключить из турнира, в истории ещё не происходило? И для чего, наконец, был весь этот «Куньлунь»?

«Ред Стар» вошли в состав КХЛ перед сезоном-2016/2017. Уже тогда это была команда с прицелом на Олимпийские игры, а участие в сильнейшей европейской лиге обеспечивало им хорошую возможность подготовить к 2022 году более или менее боеспособный состав. По крайней мере настолько, чтобы не вызывать лишних вопросов у ИИХФ. Вместо этого «Куньлунь» решил дотянуть до последнего и назначить олимпийские сборы непосредственно перед стартом Олимпиады. Как ответили «Чемпионату» в пресс-службе китайского клуба, на процесс подготовки большое влияние оказала пандемия. Но готовить сани, как известно, надо было летом. В случае «Ред Стар» — с момента вступления в КХЛ.

Поэтому слова Тардифа не выглядят безосновательными и бессердечными по отношению к китайской сборной. Представителей Поднебесной предупреждали о возможных санкциях, резонно потребовав изменений. Их не произошло – в скором времени хозяев Олимпиады может настигнуть суровое, но справедливое наказание. В таком случае существование «Куньлуня» в КХЛ и в хоккее в общем потеряет и без того едва уловимый смысл. А сборная Китая так и останется далеко за пределами мировой элиты.