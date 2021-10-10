«Теперь у меня совсем другая степень ответственности». Эксклюзив с гендиректором «Динамо»

Спустя пять лет Михаил Тюркин вернулся в московское «Динамо» в абсолютно новом для себя качестве. За что теперь он отвечает в клубе?

Минувшим летом московское «Динамо» в очередной раз пережило революционные изменения в системе управления клубом. Помимо глобальных перемен, произошедших в тренерском штабе, где на посту главного тренера Алексей Кудашов сменил Владимира Крикунова, кардинальные изменения затронули и руководящий аппарат клуба. На пост генерального директора бело-голубых был назначен Михаил Тюркин, ранее уже работавший в московском клубе.

С 2010 по 2012 год Михаил Леонидович являлся президентом «Динамо» и в этом качестве приводил бело-голубых к победе в Кубке Гагарина (сезон-2011/2012). 23 августа 2012 года был переведён на должность вице-президента. В этом качестве Тюркин во второй раз в карьере выиграл Кубок Гагарина в сезоне-2012/2013. Спустя год динамовцы впервые в своей истории завоевали Кубок Континента. 5 февраля 2016 года функционер покинул московское «Динамо» после шести лет работы в клубе. Тюркин дважды признавался лучшим руководителем клуба КХЛ, за что был награждён призом им. Валентина Сыча. Также он входил в состав совета директоров Континентальной хоккейной лиги.

Спустя пять лет после своего ухода из московского клуба Тюркин вернулся в «Динамо» в совершенно новой для себя роли. В эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Михаил Леонидович прокомментировал возвращение в «Динамо», оценил старт команды в регулярном чемпионате и рассказал о своей деятельности во время отсутствия в хоккейной команде.

«Впервые занимаюсь хоккеем на профессиональной основе»

— Если мысленно вернуться на полтора месяца назад, на сколько лично для вас стало неожиданным возвращение в клуб?

— Всё действительно получилось довольно неожиданно, потому что всю жизнь работал на государственной службе, где занимал различные должности. В моей жизни впервые сложилась такая ситуация, при которой занимаюсь хоккеем на профессиональной основе, а не по совмещению постов. Предложение занять пост генерального директора московского «Динамо» было получено мной всего за несколько дней до официального назначения.

— И вы сразу согласились?

— Не мог отказаться от полученного предложения, сделанного Аркадия Романовичем Ротенбергом. Сильно уважаю этого человека – он очень многое сделал для нашего спорта и для хоккейного московского «Динамо», в частности. Буду очень стараться на подвести его и не разочаровать своей работой.

Фото: photo.khl.ru

«Реорганизационные процессы в «Динамо» завершены. Каждый находится на своём месте»

— За последние несколько лет в «Динамо» по тем или иным причинам произошло несколько смен руководителей. Вы считаете столь частые перестановки проблемой для развития клуба?

— Вообще очень люблю стабильность, когда есть структура, руководство и люди, чётко выполняющие свои задачи и функции на своих местах. Вообще любая системная смена требует донастройки. И когда постоянно происходят такие изменения, то возникает ситуация, при которой мы всегда находимся в процессе становления. Это не очень хорошо.

Но так уже сложилось. И теперь нашей задачей является добросовестное выполнение своих обязанностей и обеспечение того результата, которого от нас ждут. Когда все сотрудники хорошо выполняют свою работу, и она устраивает руководство, тогда и не будет происходить такой сильной текучки и столь частых изменений. Сейчас мы стараемся добиться нужного результата, и если у нас это получится, то и не будет никакого смысла каждый год менять руководителя клуба.

— Вы возглавили клуб всего за две недели до старта регулярного чемпионата. И в этой связи возникает сразу два вопроса – на сколько экстремальным получился первый месяц и можете ли рассказать, над чем в первую очередь пришлось работать?

— Работать пришлось с колёс, потому что только 20 августа был назначен на свою должность. Уже вовсю шли предсезонные турниры, буквально через неделю начинался Кубок мэра Москвы, и не было никакого времени на раскачку. Мы работали на базе, сформированной за долгое время до нашего прихода в клуб. Но мой жизненный принцип заключается в том, что главное не ломать то, что работает. Команда была полностью сформирована. Первые игры регулярки показали, что команда может конкурировать с абсолютно любым клубом КХЛ.

Что касается лично моей работы, то не сказал бы, что пришлось очень серьёзно исправлять ситуацию в клубе. Нами была проделана очень серьёзная работа по сокращению административного состава клуба. На сегодняшний день количество сотрудников сократилось практически вдвое. По моему мнению, у нас собран очень качественный тренерский штаб. Всё выстроено – каждый находится на своём месте и прекрасно понимает, какие задачи перед ним стоят. Считаю, что все необходимые реорганизационные процессы в клубе завершены.

«Из обоймы не выпадал, но теперь у меня другая степень ответственности»

— На сколько внимательно удавалось следить за матчами «Динамо» во время вашего отсутствия в клубе?

— На домашних матчах находился на арене, а гостевые игры смотрел по телевизору. Понятно, что лично знал тренерский штаб и игроков команды, и мы находились в постоянном общении. У меня было полное понимание всех процессов, из обоймы не выпадал.

Другое дело, что когда раньше работал в московском «Динамо», то занимал совсем иную должность. Президент клуба не погружается до уровня конкретных вопросов и мелких деталей – для этого есть генеральный директор, генеральный менеджер и другие сотрудники.

Сейчас у меня другой функционал и перечень обязанностей. Теперь обязан вникать во все вопросы: знать, понимать и отвечать за всё происходящее в клубе. Это подразумевает совсем другую степень ответственности и затраты времени на управление клубом, нежели в те годы.

— У вас есть понимание, что вернулись в хоккейный клуб на долгое время, или для вас это некая промежуточная ступень в карьере?

— Спросите у любого человека, что будет завтра? Наверняка многие затруднятся ответить на данный вопрос. Всё стремительно меняется. Нахожусь в погонах с 14 лет – сначала Суворовское училище, потом Военное училище, затем многолетняя служба в Вооруженных силах и силовых структурах – пришлось пройти через многое. Работал в области юриспруденции, а потом погрузился в сферу IT-технологий. Приходилось менять направления, сферы деятельности, требующие новых знаний и навыков. Сегодня работаю в хоккее.

Любому делу, которым ты занимаешься, необходимо отдаваться полностью. Нельзя относиться к своим обязанностям формально. И тем более не стоит задаваться вопросом – а где ты будешь работать завтра? На данный момент занимаю пост генерального директора «Динамо». На этой должности буду честно выполнять предписанный мне функционал обязанностей и стараться обеспечить максимально возможный результат.

Фото: Пресс служба ХК «Динамо»

«Имеющегося багажа недостаточно, чтобы добиться вершины»

— После стартового отрезка регулярного чемпионата команда располагается на первом месте в Западной конференции с 12 победами в 15 матчах. На сколько вы сами удовлетворены этими промежуточными итогами?

— Вопрос философский, потому что подводить какие-либо итоги в начале чемпионата очень сложно. Хоть мы и говорим о 15 сыгранных матчах, это всё равно самое начало сезона, и мы не прошли даже треть регулярного чемпионата. Мы уже привыкли, что команды по-разному начинают сезон. Некоторые команды только в ноябре начинают приходить в себя и показывать тот хоккей, в который они могут играть.

С другой стороны, одержанные победы придают серьёзную уверенность команде. Особенно тем молодым игрокам, которых очень много в нашем коллективе. Любая победа поднимает тебя на одну ступень выше. При этом две игры — с «Магниткой» и ЦСКА — показали, что имеющегося багажа недостаточно, чтобы добиться вершины. Но лучше проигрывать в регулярном чемпионате, чем в матчах на вылет.

Накануне была одержана важная победа над «Северсталью», но игра команды снова оставила много вопросов. Все прекрасно понимают, что мы не должны стоять на одном месте. У меня есть удовлетворение, что тренерский штаб понимает, куда нужно двигаться и в чём нужно совершенствоваться, чтобы мы продолжали выигрывать, а не проигрывать.

— Не кажется ли вам, что составу московского «Динамо» откровенно не достаёт глубины в некоторых позициях?

— Это вечная тема для обсуждений и дискуссий. Когда идут победы, все говорят: «Какая сильная команда, какая отличная первая тройка, какой прекрасный Шипачёв, да и вратарь у них замечательный». Когда начинаются поражения, расставляются совсем другие акценты. «Не хватает нападающих, нет центров, подводит защита, да и вратарь не выручает».

Это классическая история, от которой никуда не деться, даже если сформировать состав из 30 топовых игроков. Ещё раз подчеркну, что все сыгранные матчи дали нам серьёзную почву для размышлений и обсуждений. С точки зрения предложений об усилении команды и удлинение нашей скамейки, вся работа проходит в плановом режиме.

— Во время предсезонной пресс-конференции был обозначен вектор на омоложение команды. При этом вы сами заметили, что другой цели, кроме завоевания Кубка Гагарина, перед «Динамо» ставиться не может. Отсюда вопрос – как совместить введение в состав молодёжи и борьбу за первое место?

— Всегда был за то, чтобы главный тренер давал играть молодым хоккеистам. Могу ошибаться. Никогда не был профессиональным игроком. Но где-то в подсознании у меня сидит, что если мы не будем давать шанса молодёжи, то у нас вообще нет шанса ни в чём. Если рассуждать глобально, то мы всё делаем ради перспективы. Можно собрать команду только из опытных хоккеистов, и у нас были такие истории, но всё равно это путь в никуда. Рано или поздно любой игрок заканчивает свою карьеру и вешает коньки на гвоздь. И может получиться такая ситуация, что, оглянувшись, вы не увидите никого.

Считаю, что это страшное дело, поэтому полностью поддерживаю слова нашего главного тренера про вектор на омоложение. Никогда не буду критиковать тренера за включение в состав молодых игроков, даже если в какой-то момент они подведут и не смогут выиграть матч. В любом случае введение молодёжи это правильный шаг. Всегда буду на стороне того тренера, который даёт шанс молодому хоккеисту вырасти в великого игрока.

«В контракте с Рашевским «Динамо» сыграло на опережение»

— На днях стало известно о продлении контракта до 2023 года с Дмитрием Рашевским. На сколько сложными получились эти переговоры?

— В данном случае «Динамо» сыграло на опережение, потому что у Димы был абсолютно не значительный контракт, как у молодого хоккеиста. Мы посмотрели на реальные результаты Рашевского, оценили перспективу и договорились о двухлетнем контракте, который полностью устроил обе стороны.

— До начала сезона ожидали от Рашевского столь яркой игры?

— Полагаю, что любой игрок, выходя на лёд, должен считать себя самым лучшим и верить, что именно от его игры зависит общий результат. Когда каждый хоккеист будет это понимать и забивать свои шайбы, либо раздавать результативные передачи, тогда команда и будет поднимать над головой Кубок Гагарина. Подобным образом думаю не только о Рашевском, но и о любом хоккеисте команды.

— Ещё в начале сезона из строя выбыл шведский форвард Оскар Линдберг, и со стороны клуба не было никакой официальной информации на счёт сроков его возвращения на лёд. У вас есть понимание, что Оскар ещё сыграет в этом сезоне?

— Обязательно сыграет. Ещё до Нового года мы увидим на льду всех игроков, которые на данный момент официально находятся в списке травмированных.

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«Наши фильмы и книги послужат примером для подрастающего поколения»

— На протяжении практически пятилетнего отсутствия в клубе вы всё равно оставались рядом с «Динамо», занимаясь развитием Продюсерского центра и детского ансамбля «Динамичные ребята». Почему этот вопрос являлся для вас настолько принципиальным?

— В 2014 году был назначен на должность заместителя председателя спортивного Общества «Динамо». Буквально в первые дни моей работы председателем Общества Владимиром Егоровичем Проничевым было предложено организовать Продюсерский центр при Обществе и детско-юношеский ансамбль «Динамичные ребята».

Именно тогда нами были созданы эти две структуры. На протяжении последних семи лет эти структуры выполняли очень важную социальную миссию по увековечиванию памяти наших великих спортсменов и тренеров, людей, которые очень много отдали нашей стране и спорту. За это время было снято 23 фильма и написано 11 книг. Все эти работы широко были освещены в средствах массовой информации на телевизионных экранах и в сети Интернет. Некоторые из наших фильмов более 100 раз были показаны на каналах корпорации «Матч» и на других федеральных каналах. Полагаю, что наши фильмы и книги послужат примером для нашего подрастающего поколения, как надо относиться к нашей стране и любить то дело, которым ты занимаешься.

Касаясь ансамбля «Динамичные ребята»: сегодня это профессиональный коллектив, который выступает на различных ведущих площадках страны, проводит благотворительные сольные концерты для детей и молодёжи, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. Они принимают участие на открытиях и закрытиях различных международных соревнованиях высокого уровня. Так же наши дети сами создают свои произведения и многие песни, которые родились в коллективе, стали саундтреками к документальным фильмам, которые снимает Продюсерский центр «Динамо.

В порядке информации скажу, что 20 октября в Музее Победы на Поклонной горе состоится премьера очередного документального фильма «Любовь под грифом секретно». Саундтрек к этому фильму написали наши дети. А 13 декабря в «Планете КВН» состоится большой сольный благотворительный концерт.

Хочу напомнить всем поклонникам хоккея, что этот год является юбилейным для всего отечественного хоккея и для московского «Динамо», в частности. Пользуясь случаем, хочу напомнить, что в 1946 году клуб стал первым чемпионом Советского союза по хоккею с шайбой, а первый гол в этом чемпионате забил великий Аркадий Иванович Чернышёв. В честь этого юбилея нами готовятся четыре больших проекта – три документальных фильма, посвящённые 75-летию хоккейного клубу «Динамо» (Москва), и два фильма о великих динамовцах – Зинэтуле Билялетдинове и Владимире Крикунове. Так же мы завершаем книгу, посвящённую 75-летию клуба. Все эти проекты будут представлены нами до конца года, и все желающие смогут с ними ознакомиться.

Фото: Пресс служба ХК «Динамо»

— В сентябре прошла презентация альбома «Зал славы отечественного хоккея». Расскажите подробнее об этом проекте.

— Три года назад Аркадий Романович Ротенберг предложил осуществить эту идею. Мы сделали данный альбом вместе с Сергеем Сочилиным. Работа оказалась непростой. 2,5 года потребовалось на поиск недостающих данных, нужной информации и фотоматериалов. В сентябре мы представили данное творение для широкого круга любителей хоккея. Мне кажется, что получилось достойно.

Во время презентации нами было предложено своевременно вносить новых заслуженных хоккеистов и тренеров в музей хоккейной славы. А мы со своей стороны будем переиздавать книгу, чтобы новые участники были отражены в нашем труде. В ближайшее время альбом «Зал славы отечественного хоккея» можно будет приобрести во всех магазинах страны и интернет-магазинах.