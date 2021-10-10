В КХЛ многим из них доверяли, но в Северной Америке свои правила и порядки.

Не всё сразу. 19 россиян, которые будут пробиваться в НХЛ через фарм-клубы

Совсем скоро в НХЛ стартует новый сезон. Рассказываем про российских хоккеистов, которые отправлены своими командами в клубы АХЛ, другие минорные лиги или же выставлены на драфт отказов. Есть ожидаемые, а есть и вполне неожиданные фамилии. Кто ещё получит свой шанс, а на кого уже не особо рассчитывают?

з. Дмитрий Осипов, н. Андрей Алтыбармакян, система «Чикаго»

Защитник «Чикаго Блэкхоукс» Дмитрий Осипов был отправлен в АХЛ. Российский игрок обороны будет выступать за «Рокфорд Айсхогс».

До этого появилась информация, согласно которой в тренировочном лагере «Чикаго» тренерский штаб пытался переквалифицировать 25-летнего россиянина из игрока обороны в нападающего.

Но одному Осипову в фарме «Чикаго» скучать не придётся. Там же оказался и российский форвард Андрей Алтыбармакян.

з. Никита Охотюк, система «Нью-Джерси»

«Нью-Джерси Дэвилз» тоже произвёл изменения в тренировочном лагере перед началом нового регулярного чемпионата. В расположение клуба АХЛ «Ютика Кометс» командирован российский защитник Никита Охотюк. После изменений в составе «Дэвилз» остался 31 хоккеист. К понедельнику количество игроков в ростере команды должно составлять не больше 23 человек.

в. Амир Мифтахов, система «Тампы»

Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Амир Мифтахов отправлен в Хоккейную лигу Восточного побережья (ECHL). Вратарь будет выступать за «Орландо Солар Бэрс» и набираться там игровой практики.

В мае вратарь согласовал контракт новичка с клубом, в котором на ведущих ролях находятся Андрей Василевский и Никита Кучеров. Соглашение рассчитано на три года.

з. Даниил Мироманов, н. Павел Дорофеев, н. Максим Марушев, система «Вегаса»

Российский защитник Даниил Мироманов отправлен в фарм-клуб АХЛ «Хендерсон Силвер Найтс». В выставочном матче с «Колорадо Эвеланш» (4:7) Мироманов провёл на льду 18 минут и 47 секунд, из которых 1,55 в меньшинстве. На его счету два броска в створ, один силовой приём и один заблокированный бросок. Его показатель полезности составил «+2».

Наиболее удачным выступлением Мироманова стал контрольный матч с «Лос-Анджелес Кингз» (4:0), в котором он отметился дублем, после которого его игру отметил главный тренер «рыцарей» Питер Дебур.

По пути Мироманова пошли и два форварда из системы «Голден Найтс» — россияне Дорофеев и Марушев. Посмотрим, смогут ли наши соотечественники вернуться в главную команду или надолго останутся в АХЛ.

н. Герман Рубцов, система «Филадельфии»

«Филадельфия Флайерз» выставила российского нападающего Германа Рубцова на драфт отказов. 14 июня с форвардом был заключён однолетний двусторонний контракт, согласно которому заработная плата составляла около $ 750 тыс.

Напомним, Рубцов провёл сезон-2020/2021 в Континентальной хоккейной лиге, где выступал за «Сочи». Рубцов был выбран «Филадельфией» в первом раунде драфта НХЛ 2016 года под общим 22-м номером.

н. Александр Волков, система «Анахайма»

Нападающий «Анахайм Дакс» Александр Волков выставлен на драфт отказов, после чего отправлен в фарм-клуб калифорнийской команды. Летом «утки» продлили соглашение с россиянином на один год. Волков – обладатель Кубка Стэнли — 2020 в составе «Тампы». Ранее, помимо «Анахайма» и «Тампы», Александр выступал за «СКА-Неву», «СКА-1946» и «Сиракьюз».

Александр Волков Фото: Christian Petersen/Getty Images

н. Михаил Абрамов, н. Семён Дер-Аргучинцев, н. Павел Гоголев, система «Торонто»

«Торонто Мэйпл Лифс» отправил российских нападающих Михаила Абрамова и Семёна Дер-Аргучинцева в фарм-клуб «Торонто Марлис», выступающий в АХЛ. Абрамов – воспитанник системы московского ЦСКА. В прошедшем сезоне хоккеист выступал за «Викториавиль Тигрес» в Главной юниорской хоккейной лиге Квебека.

Дер-Аргучинцев выступал в прошлом сезоне за нижегородское «Торпедо» в КХЛ и «Торонто» в АХЛ.

Кроме того, в фарм-клуб перевели и нападающего Павла Гоголева.

в. Михаил Бердин, система «Виннипега»

Российский голкипер «Виннипег Джетс» Михаил Бердин отправлен в АХЛ в состав «Манитоба Мус». Бердин был выбран «Виннипегом» на драфте НХЛ в 2016 году в шестом раунде под общим 157-м номером.

Бердин в начале 2021 года заключил двухлетнее соглашение с «Виннипегом» на общую сумму $ 1,5 млн ($ 750 тыс. за сезон). Действие контракта начинается с сезона-2021/2022, при этом в сезоне-2022/2023 соглашение будет односторонним.

н. Алексей Торопченко, система «Сент-Луиса»

«Сент-Луис Блюз» также отправил российского нападающего Алексея Торопченко в Американскую хоккейную лигу. Игрок присоединился к «Спрингфилду». В прошедшем сезоне форвард выступал за «Куньлунь Ред Стар» в КХЛ и провёл 45 матчей, в которых набрал 12 очков: забросил семь шайб и отдал пять результативных передач.

Алексей Торопченко Фото: Patrick Smith/Getty Images

н. Григорий Денисенко, система «Флориды»

Россиянин Григорий Денисенко будет выступать за фарм-клуб «Флориды» – «Шарлотт». Странное решение. В КХЛ Денисенко был на ведущих ролях, да и в молодёжной сборной явно не терялся. «Пантеры» же почему-то пока не доверяют российскому таланту.

з. Александр Алексеев, система «Вашингтона»

В прошлом сезоне АХЛ Алексеев выступал за «Хёрши Беарз», где в 12 встречах набрал девять очков: забросил две шайбы и отдал семь результативных передач. По всей видимости, нынешний сезон сулит Алексееву нечто аналогичное, хотя в «Салавате Юлаеве» он выглядел здорово и был железным игроком основного состава.

н. Максим Летунов, система «Каролины»

«Каролина Харрикейнз» выставила нападающего Максима Летунова на драфт отказов. Россиянин подписал двусторонний контракт с клубом в июле 2021 года. Но, похоже, ждать особых шансов ему не приходится. Да и таланта у Максима явно не столько, сколько у Андрея Свечникова.

в. Илья Коновалов, система «Эдмонтона»

Есть ощущение, что поторопился с переездом в Северную Америку вратарь Илья Коновалов, на которого сильно рассчитывали в «Локомотиве». Там Коновалов однозначно составил бы конкуренцию Эдди Паскуале, а теперь вынужден рассчитывать на щедрость и доверие со стороны боссов и тренерского штаба «Ойлерз».

з. Артемий Князев, система «Сан-Хосе»

В фарм-клуб «акул» в АХЛ «Сан-Хосе Барракуда» отправлен российский защитник Артемий Князев. Ранее туда же отправили и вратаря Алексея Мельничука, но затем его отозвали обратно в главную команду. Хочется верить, что и в Князева в скором времени снова поверят.