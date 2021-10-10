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Матч юниорских сборных России и Чехии остановили из-за разбитого стекла, видео момента

Игроком сборной России разнесли стекло. Матч остановили практически на час
Сергей Емельянов
Игроком сборной России разнесли стекло
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Россияне одержали третью победу кряду. Общая продолжительность встречи составила 3 часа 11 минут.

8 октября в чешском Пршибраме стартовала серия из трёх товарищеских матчей с участием юниорских сборных Чехии и России. Команды встречались в начале августа в ходе мемориального Кубка Глинки/Гретцки, и тогда российские хоккеисты оказались сильнее, одержав убедительную победу со счётом 7:3. С тех пор заявка российской юниорки претерпела значительные изменения. На выезд в Чехию отправился в большей степени экспериментальный состав, но даже в таком виде российские хоккеисты одержали две победы в начале противостояния.

В первом матче серии сборная России уступала 1:3, однако вернулась в игру и одержала волевую победу 4:3. Дубль на счету форварда Кирилла Долженкова, который был признан игроком матча в составе сборной России. Также шайбы забросили нападающий Роман Канцеров и защитник Артём Барабоша.

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Во второй игре сборная России одержала уверенную победу со счётом 5:1. Герман Шуленин открыл счет в меньшинстве в первом периоде, а во втором два Кирилла — Волков и Долженков, вместе с Даниилом Давыдовым (снова в меньшинстве) и Александром Легковым довели счёт до крупного.

«Чехи всегда борются до последнего, не сдаются и идут активно. Тренеры разобрали вчерашний матч, указали нам на ошибки и объяснили, как избежать их. Мы учли это и доказали, что вчера победили не случайно. Физически все готовы: у нас был хороший сбор в Новогорске как раз для этого. Будем настраиваться на то, чтобы забрать в Чехии три матча из трёх», — говорил Легков после вчерашней победы.

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10 октября команды в последний раз вышли на лёд арены в Пршибраме, чтобы провести финальную игру в этой импровизированной серии между Россией и Чехией. Хозяева площадки открыли счёт в матче на 10-й минуте первого периода, когда Войтек Полак поразил ворота Глеба Саранчука. Однако ещё до перерыва россияне отыгрались усилиями одного из лучших игроков этого противостояния Долженкова. Кирилл удачно сыграл на чужом пятаке, в борьбе последним коснувшись шайбы.

Права на видео принадлежат Федерации хоккея России. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» ФХР.

Основные события на льду начали разворачиваться во время второй двадцатиминутки. Сначала защитник Кирилл Жуков вывел российскую команду вперёд, а через несколько минут нападающий Вячеслав Лекарёв сделал счёт 3:1. Следующего гола зрителям матча пришлось ждать больше часа. Всё дело в том, что игра была прервана на длительное время из-за неординарного эпизода, произошедшего в середине матча. Чешский нападающий Матей Прчик применил силовой приём против всё того же Долженкова. В результате защитное стекло разбилось, лёд завалило осколками, а игра была приостановлена практически на час.

Права на видео принадлежат Федерации хоккея России. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» ФХР.

Сотрудникам чешской арены понадобилось почти 55 минут, чтобы привести спортивный объект в порядок. Российские игроки в ходе вынужденной паузы даже успели позаниматься на велосипедах, чтобы окончательно не остыть за время простоя.

Права на видео принадлежат Федерации хоккея России. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» ФХР.

Несмотря на активную разминку россиян, чехи оказались получше готовы к продолжению встречи. После возобновления матча они быстро сократили отставание до минимума – отличился Доминик Павлата. Но на большее хозяев не хватило – в заключительном периоде россияне довели дело до третьей победы подряд – 4:2. Автором четвёртой шайбы стал Даниил Давыдов. И она получилась такой же курьёзной, как и весь матч. Давыдов пытался выполнить пас на дальнюю штангу, но защитник чехов, пытаясь перехватить шайбу, срезал её в свои ворота.

Права на видео принадлежат Федерации хоккея России. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» ФХР.

Теперь наши хоккеисты с хорошим настроением могут возвращаться в расположение своих клубов. А по возвращению на родину россиянам будет о чём рассказать своим знакомым, ведь они наверняка приняли участие в одном из самых продолжительных матчей в своих карьерах. Перед стартом третьего периода со своей работой перестала справляться лёдозаливочная машина. На льду долгое время оставалось большое количество снега – и второй перерыв в матче продолжался больше 20 минут. Общая же продолжительность игры – от стартового вбрасывания и до финальной сирены – составила 3 часа 11 минут.

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