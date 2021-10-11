Овечкин приблизится к рекорду Гретцки, «Тампа» станет династией? Превью нового сезона НХЛ

Совсем скоро, в ночь с 12 на 13 октября по московскому времени, возьмёт своё начало очередной регулярный чемпионат НХЛ. В первом матче действующие обладатели Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» встретятся с «Питтсбург Пингвинз». Рассказываем, на что стоит обратить внимание по ходу предстоящего сезона.

Как покажет себя «Сиэтл»?

Этим летом НХЛ обзавелась новой командой – состав лиги пополнил клуб «Сиэтл Кракен». У будущих участников Тихоокеанского дивизиона был довольно-таки неплохой выбор на драфте расширения, но решения «Сиэтла» по многим игрокам оказались достаточно спорными. Тем не менее «Кракен» удалось неплохо поработать на рынке свободных агентов – состав команды пополнили такие опытные игроки, как Филипп Грубауэр, Джейден Шварц, Александер Веннберг и Маркус Юханссон.

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У команды из штата Вашингтон есть неплохие шансы попасть в плей-офф уже в дебютном сезоне в НХЛ. Конкуренция по дивизиону далеко не такая страшная, чтобы говорить о невозможности «Сиэтла» поучаствовать в борьбе за Кубок Стэнли. Есть выраженный фаворит – «Вегас», но с остальными командами соперничать «Кракен» явно по силам. Здесь присутствуют разобранные «Анахайм» и «Сан-Хосе», подающий надежды на возвращение в элиту «Лос-Анджелес», нестабильные «Калгари» и «Ванкувер», а также «Эдмонтон», который до сих пор не тянет на статус топ-клуба.



Состав, который собрал в «Сиэтле» генеральный менеджер Рон Фрэнсис, позволяет команде попасть как минимум в четвёрку лучших команд дивизиона. И если что-то вдруг пойдёт не так, у «Кракен» есть ещё $ 8 млн на усиление.

Макдэвид и Драйзайтль вновь потратят все силы на регулярку?

Продолжая тему об «Эдмонтоне», с которым предстоит соперничать «Сиэтлу», нельзя не отметить, что потенциал у команды гораздо выше, чем итоговое выступление (хотя это, пожалуй, можно считать проблемой всех канадских клубов НХЛ). И благодаря переходам Зака Хаймана, который должен добавить ещё больше мощи в атаке, и Уоррена Фёгеле, способного выполнять черновую работу, этот потенциал только увеличился. Большой потерей для «Ойлерз» является отсутствие шведского защитника Оскара Клефбома, который не играл с сезона-2019/2020, но выменянный из «Чикаго» Данкан Кит в ближайшем сезоне может поделиться с «нефтяниками» огромным кубковым опытом.



Опытом, который нужен «Эдмонтону» как воздух. С появлением в команде Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля от «Ойлерз» каждый год ждут успехов в плей-офф, но второй раунд в 2017 году пока так и остаётся потолком для канадского клуба. Надежда на изменение была и в прошлом сезоне: «нефтяники» на пару с «Торонто» на протяжении всей регулярки уверенно расправлялись с соперниками по Северному дивизиону, а вся хоккейная общественность затаив дыхание следила за тем, как Макдэвид на полном ходу мчится к отметке в 100 очков в усечённой регулярке. Коннор выдал сумасшедшую концовку гладкого чемпионата, но ни он, ни Драйзайтль, который на пару с канадцем является одной из главных суперзвёзд не только «Эдмонтона», но и всей лиги, ничего не смогли поделать с «Виннипегом», бесславно вылетев уже в первом раунде плей-офф.

Эта тенденция продолжается не первый год – Макдэвид и Драйзайтль блистают в регулярке, но затем проваливаются в Кубке Стэнли. Неужели они вновь оставят все силы до начала постсезона, или всё-таки неудачный опыт последних лет их чему-нибудь научит?

«Рейнджерс» — новая сила Столичного дивизиона?

В предыдущем сезоне подопечные тогда ещё Дэвида Куинна играли в привлекательный атакующий и даже по-хорошему безбашенный хоккей. «Рейнджеры» зачастую выходили на лёд с шашками наголо, но в итоге это вышло им боком – 11 очков от зоны плей-офф и преждевременное окончание сезона, за которыми последовали увольнение Куинна и полное изменение стратегии в клубе. В межсезонье новое руководство «синерубашечников» во главе с генменеджером Крисом Друри постаралось внести баланс в состав команды, у которой был явный крен в сторону атаки. Отчасти из-за этого клуб с Манхэттена попрощался с Павлом Бучневичем и пригласил двух ролевиков – Райана Ривза и Баркли Гудроу, которые добавят нападению «Рейнджерс» физической мощи.



Теперь, когда у нью-йоркцев есть сбалансированная атака с высококлассными исполнителями в лице Панарина и Зибанеджада, подрастающими лидерами Лафреньером, Какко, Кравцовым и Хитилом, а также упомянутыми Ривзом и Гудроу; лучший защитник прошедшего сезона Адам Фокс и один из самых перспективных вратарей лиги Игорь Шестёркин, подопечные нового главного тренера Жерара Галлана, умеющего ставить игру в короткие сроки, могут стать серьёзной силой в Столичном дивизионе. На фоне испытывающих проблем «Филадельфии» и «Вашингтона», а также ослабевшей «Каролины» у «Рейнджерс» есть все шансы уже в этом сезоне оказаться в числе 16 соискателей Кубка Стэнли.

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Флёри сделает из «Чикаго» претендента на Кубок Стэнли?

От команды, казалось бы, ещё совсем недавно выигравшей три трофея в течение шести сезонов, осталось всего два человека – Джонатан Тэйвз, из-за болезни пропустивший последнюю регулярку, но вернувшийся в строй, и Патрик Кейн, который на протяжении шести последних лет становился лучшим бомбардиром «Блэкхоукс». Былые времена для болельщиков «Чикаго» давно позади, и с момента завоевания последнего Кубка Стэнли их любимая команда – это, скорее, середняк, от которого по большому счёту не стоит ожидать больших успехов. Всего три выхода в плей-офф с чемпионского 2015 года – яркое тому подтверждение.



Возможно, и в этом сезоне «ястребы» могли бы остаться за бортом всего самого интересного, но руководство клуба совершило два громких обмена, которые говорят о достаточно серьёзных кубковых амбициях «Чикаго». Первый – приобретение Сета Джонса из «Коламбуса». Американец, который является одним из лучших атакующих защитников в стране (одна из причин его присутствия в первой тройке сборной США на Олимпиаду), откровенно потух в Огайо, но даже при этом он был куда больше полезен в чужой зоне, чем любой из нынешних коллег по амплуа в «Чикаго». В «Блэкхоукс» есть кому обороняться, а вот игрока с таким набором характеристик, как у Джонса, «ястребам» не хватало со времён пикового Данкана Кита, ушедшего в «Эдмонтон».



Второй по очереди, но не по значению – переход Марка-Андре Флёри, взорвавший информационное поле в конце июля. «Чикаго» был необходим опытный голкипер – тандем Ланкинен – Суббэн является далеко не самым сильным в лиге, хотя финн и был неплох на старте сезона. Действующий обладатель «Везины» как нельзя кстати оказался доступен на рынке, чем «ястребы» довольно быстро и неожиданно воспользовались. Помимо того опыта, которым обладает Флёри, он ещё и является своего рода талисманом – начиная с сезона-2006/2007 команды с Марком-Андре неизменно выходили в плей-офф. Если канадец покажет ту же игру, что и в прошлом чемпионате, «Блэкхоукс» сделают серьёзную заявку на вхождение в число претендентов на Кубок Стэнли.

Но в Центральном дивизионе есть команды, которые могут помешать «ястребам» забронировать участие в постсезоне. В первую очередь это «Колорадо», чьё попадание в плей-офф практически не поддаётся сомнению. Вернуться на вершину постараются «Даллас» и «Сент-Луис», которые во многом из-за травм лидеров выступили хуже ожидаемого в прошлом сезоне. Серьёзную угрозу могут создать «Миннесота» во главе с Кириллом Капризовым и «Нэшвилл», потрепавшие нервы «Вегасу» и «Каролине» в первом раунде прошедшего плей-офф соответственно. «Виннипег» и «Аризона» в этом дивизионе пока выглядят аутсайдерами.

«Торонто» может не попасть в плей-офф?

То, что происходит с «Торонто» после локаута 2004 года, не поддаётся логическому объяснению. За 16 сезонов «Мэйпл Лифс» всего шесть раз выходили в плей-офф и в каждом заканчивали выступления уже после первого раунда. Особенно болезненными для «листьев» являются последние годы, ведь при всём мощном нападении во главе с Мэттьюсом, Таваресом, Марнером и Нюландером они всё равно регулярно спотыкались о барьер 1/8 финала, а в 2020 году не сумели преодолеть даже квалификационный этап, проиграв «Коламбусу». Из-за этого клуб из Онтарио превратился в объект насмешек со стороны болельщиков других команд. Апофеозом беспомощности «Торонто» в плей-офф стал последний сезон, когда дружина Шелдона Кифа непостижимым образом пропустила в следующий раунд «Монреаль», ведя 3-1 в серии.



Вполне возможно, что «Мэйпл Лифс» упустили лучший шанс добраться хотя бы до полуфинала Кубка Стэнли. Ближайшая такая возможность может не наступить ещё долго, а в этом сезоне под вопросом находится и попадание «листьев» в постсезон. Очевидными фаворитами Атлантического дивизиона являются «Тампа» и «Бостон», но в борьбе за место в плей-офф также будут участвовать дерзкая «Флорида», набравшая неплохие обороты, и «Монреаль», игроки которого после участия в финале Кубка Стэнли наверняка почувствовали прилив уверенности в собственных силах. Поэтому «Торонто» придётся как следует выложиться уже в регулярке – надеяться хотя бы на уайлд-кард Восточной конференции будет заведомо проигрышной тактикой.

Насколько Овечкин приблизится к рекорду Гретцки?

О том, насколько велик Александр Овечкин в рамках НХЛ и всего мирового хоккея, говорить уже давно не приходится – бесчисленные личные награды и долгожданный Кубок Стэнли, завоёванный в 2018 году, говорят сами за себя. Россиянин, выигравший уже девять «Ришаров», давно соревнуется в результативности не с соперниками по лиге, а с величайшими снайперами в истории. За ближайшие пять лет, на которые рассчитан контракт с «Кэпиталз», Александру предстоит справиться с задачей, за выполнением которой будет следить без преувеличения весь хоккейный мир – превзойти рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ. До показателя великого канадца Овечкину осталось 164 заброшенные шайбы.

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Путь обещает быть очень тяжёлым – Александр не молодеет и с возрастом держать игровую форму будет всё тяжелее. Это видно уже сейчас – некогда несокрушимый Овечкин рискует пропустить начало регулярного чемпионата НХЛ из-за травмы, полученной в последнем матче в рамках предсезонной подготовки. Когда капитан «Вашингтона» вернётся в строй, останется лишь один вопрос – насколько он приблизится к рекорду Гретцки по итогам этого сезона? Если он сохранит темп в 0,5 гола за игру, то уже по окончании предстоящей регулярки сможет войти в тройку лидеров, обогнав Яромира Ягра, на счету которого 766 шайб. У Александра их пока 730. Но будем надеяться, что эта цифра начнёт расти уже через несколько дней.

«Тампа» станет династией?

В ХХI веке, помимо «Тампы», два Кубка Стэнли подряд удалось выиграть только «Питтсбургу» в 2016 и 2017 годах. Но с 1990 года, когда трофей в третий раз за четыре года выиграл «Эдмонтон», НХЛ не видела династий. У «Лайтнинг» будет ещё следующий сезон, чтобы внести себя в список легендарных команд лиги, но зачем откладывать дело, если есть все шансы сделать это уже сейчас? Три трофея подряд последний раз доставались «Айлендерс» в начале 80-х, но в современных условиях подобное достижение в исполнении «молний» будет поистине выдающимся.



В прошедшее межсезонье состав «Лайтнинг» претерпел несколько важных изменений, самым болезненным из которых стала потеря игроков третьего звена нападения – Баркли Гудроу, Блейка Коулмана и Янни Гурда. Все трое сыграли неоценимую роль в двух чемпионствах молний, и их уход мог стать очень серьёзной проблемой для «молний». Но похоже, что «Тампа» смогла найти им замену в лице автора победного гола в недавнем финале Кубка Стэнли Росса Колтона, Мэтью Жозефа, неплохо игравшего в четвёртом звене по ходу прошлой регулярки, и опытнейшего Кори Перри, который после двух подряд поражений «молниям» в финалах получил отличную возможность завоевать-таки второй трофей в карьере.

Также «Лайтнинг» сохранили весь основной костяк: Кучеров, Пойнт, Стэмкос, Палат, Киллорн, Чирелли, Хедман, Макдона, Сергачёв, Чернак и, конечно же, Василевский готовы вновь привезти кубок во Флориду. А поведёт их к этому Джон Купер, который отлично знает, как выигрывать титулы. «Тампа» близка к тому, чтобы сотворить историю. Найдётся ли кто-нибудь, кто сможет её остановить?