«Он величайший, он спасёт нас». Как легендарный Марио Лемье забил первым же броском в НХЛ

Легендарный канадский хоккеист Марио Лемье занимает особое место в истории «Питтсбург Пингвинз». С его именем связаны абсолютно все успехи клуба из Пенсильвании – пингвины дважды становились обладателями Кубка Стэнли с Лемье-игроком и три раза – с Лемье-владельцем. Именно ему принадлежат главные индивидуальные рекорды «Питтсбурга» по результативности. Именно он стал спасителем «пингвинов» в 1999 году, когда вся франшиза находилась на грани существования. Именно он же сделал это в 1984 году одним своим появлением в команде, поведя её к вершинам североамериканского хоккея.

Уже тогда в «Питтсбурге» знали, что будущее клуба должно быть именно за этим молодым человеком. В конце сезона-1983/1984 «Пингвинз», находившиеся на дне турнирной таблицы, «боролись» с «Нью-Джерси» за право выбирать первыми на драфте. Болельщики команды во время матчей вовсю поддерживали соперников, а руководство за пару месяцев до конца сезона обменяло лучшего игрока и поставило на ворота неопытного голкипера. В результате «пингвины» одержали на одну победу меньше, чем «дьяволы». В день окончания чемпионата в Питтсбурге был праздник – в город ехал Марио Лемье!

В свои 18 лет уроженец пригорода Монреаля был безоговорочным фаворитом драфта-1984. Сам он, естественно, мечтал выступать за «Канадиенс», которые в его подростковые годы были лучшей командой лиги. Да и играл Марио им под стать – в последнем сезоне в юниорской лиге Квебека он наколотил 282 очка – 133 гола и 149 передач – в 70 матчах, установив новый рекорд! Но драфт устроен так, что лучший игрок идёт в худшую команду. Неудивительно, что «Пингвинз» так «старались» заполучить его. Эдди Джонстон, тогдашний генменеджер клуба, даже отклонил несколько предложений от других клубов, желавших получить право на первый выбор.

Сам Лемье перед драфтом заявил, что хочет играть за любую команду, которая его выберет. Однако на встрече с руководством «Питтсбурга» ему и его агенту не понравились условия контракта, предложенные «пингвинами», и в день судьбоносного выбора 19 июня 1984 года Марио отказался жать руку Джонстону и не сфотографировался в игровом свитере. Болельщики были в бешенстве, и Лемье, обеспокоенный этим, согласился на интервью для местного радио, где искренностью и простотой склонил публику на свою сторону. Владелец «Пингвинз» Эдди ДеБартоло, также находившийся в тот день у приёмника, быстро понял, что контракт с Марио должен быть подписан, иначе на него обрушится весь гнев болельщиков. Через два дня Марио Лемье официально стал игроком «Питтсбурга».

Его дебют в свитере «пингвинов» состоялся ровно 37 лет назад, 11 октября 1984 года. «Питтсбург» в Бостоне встречался с полуфиналистами предыдущего Кубка Стэнли из «Брюинз». И кто бы мог подумать, что именно Марио скажет первое слово в этой игре. Уже в первой смене Лемье обокрал в своей зоне самого результативного защитника в истории НХЛ Рэя Бурка, вышел на рандеву с обладателем «Везины» 1983 года Питом Питерсом, ловким финтом обманул голкипера и с неудобной руки поразил уже пустые ворота. С момента стартового вбрасывания прошло всего три минуты, а дерзкий новичок «Пингвинз» отметился первым голом с первого же броска в первой смене в НХЛ!

«Он забил в первой же смене. До сих пор помню, как я вскочил с дивана. Тогда мы в клубе говорили друг другу: Марио Лемье — величайший, он спасёт нас», — рассказывал тогдашний директор по маркетингу «Питтсбурга» Пол Штайгервальд. Лемье едва не привёл «пингвинов» к сенсационной победе, ассистировав Уоррену Янгу перед третьим голом команды, но «Бостон» отыгрался со счёта 1:3, а победную для «мишек» четвёртую шайбу забил не кто иной, как Рэй Бурк, которого Марио обокрал перед первым взятием ворот.

Дебют Лемье при домашней публике спустя шесть дней получился не менее впечатляющим. Марио, которого заполненная до отказа 16-тысячная «Сивик-Арена» (до прихода канадца едва собиравшая 7 тыс. зрителей) встречала стоячими овациями, уже через 18 секунд после начала игры с «Ванкувером» отдал голевой пас Дугласу Шеддену, приведя зрителей в восторг, а спустя две минуты впервые подрался в НХЛ. «Гэри Лупул был зачинщиком, а я был молод и глуп, поэтому сбросил перчатки», — позже с улыбкой рассказывал сам Лемье. Легендарный канадец не оставил сопернику шансов, обрушив на него всю мощь своих кулаков, чем ещё больше поразил болельщиков.

В дебютном сезоне Марио Лемье набрал 100 (43+57) очков, с огромным отрывом (28 очков) стал лучшим бомбардиром «Питтсбурга» и выиграл приз лучшему новичку НХЛ. Но команде это не помогло – «Пингвинз» закончили чемпионат на предпоследнем месте. До первого Кубка Стэнли оставалось шесть лет.