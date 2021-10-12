Громкий обмен в КХЛ! СКА нашёл деньги на Гусева, провернув крупную сделку

Наконец-то свершилось то, чего все так долго ждали. Нападающий Никита Гусев, не нашедший нового клуба в НХЛ и не сумевший закрепиться в составе «Торонто» после просмотра, вовзращается в Санкт-Петербург и в ближайшее время подпишет контракт со СКА.

29-летний хоккеист станет форвардом системы клуба, в котором сделал себе имя, выиграл Кубок Гагарина, а затем попал на Олимпийские игры, завоевав золотую медаль Пхёнчхана. Именно Гусев, по сути, спас россиян в финальном матче с немцами.

Эх, жаль, что сейчас уже не получится восстановить легендарную тройку Гусев – Шипачёв – Дадонов, а ведь как бы она могла зажечь не только в Питере, но и на Олимпиаде в Китае!

Зато теперь и Шипачёв, и Гусев, если не случится никаких форс-мажоров, практически наверняка отправятся на Игры и могут попробовать восстановить свою атакующую связку. Да, в Северной Америке у обоих не сложилось, но при правильном тренерском подходе это игроки топ-уровня, что мы и наблюдаем в КХЛ, где ребятам доверяют.

Как СКА удалось вернуть Никиту Гусева в Россию? Конечно, большую роль сыграл жёсткий потолок зарплат. Просто так топ-нападающего в нынешних условиях не подписать, поэтому пришлось проворачивать крупный обмен с участием «Сибири», у которой нет проблем с потолком зарплат, в отличие от клубов-грандов.

Что интересно, его частью стал ЦСКА, который так и не смог договориться с нападающим Валентином Зыковым и вернуть его в свою систему. 26-летний вингер, права на которого в КХЛ были у московских армейцев, теперь, транзитом через Новосибирск, перебирается в город на Неве. Последним клубом Зыкова был шведский МОДО.

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Взамен Питер скинул «Сибири» контракт 25-летнего Владислава Каменева, не особо вписывавшегося в нынешнюю сверхатакующую манеру игру армейцев с мощным прессингом. Эта система полностью исключает пассивность на льду. Ко всему прочему, у СКА явный перебор центральных нападающих, поэтому потеря Каменева никак не скажется на коллективе Валерия Брагина. Каменев с большой долей вероятности в итоге окажется в ЦСКА, но пока сделка не оформлена.

Помимо Каменева, покидает Санкт-Петербург и тоже отправляется в «Сибирь» (в обмен на Зыкова) перспективный 20-летний нападающий Егор Спиридонов. Это бывший проспект системы магнитогорского «Металлурга», оказавшийся в СКА в результате обмена. Однако особого шанса в Питере Спиридонов так и не получил, в основном выступая за «СКА-Неву» в ВХЛ и «СКА-1946» в МХЛ. Увидим, сможет ли Егор раскрыться под руководством Андрея Мартемьянова.

Кто выиграл от этого ещё не полностью законченного обмена? Сильно категорично оценивать эту сделку нельзя, так как каждый в ней преследовал и решал свои задачи. СКА нужно было обязательно высвободить деньги под контракт Никиты Гусева, а также постараться заполучить в свои ряды Валентина Зыкова.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Платёжка не резиновая, не отказываться от каких-то своих хоккеистов команде Брагина в сложившейся ситуации было попросту нельзя. Именно поэтому в Новосибирск отправлены Каменев (судя по всему, временно) и Спиридонов.

К слову, договорённость о контракте с Валентином Зыковым у СКА уже есть, как ранее была договорённость и с Никитой Гусевым. Никакие варианты, кроме СКА, Никита в КХЛ не рассматривал и хотел вернуться только в Питер. Всё остальное – вбросы и слухи.

Посмотрим, как Каменев, если москвичи всё же выменяют его у сибиряков, заиграет в ЦСКА, Гусев и Зыков в СКА, а Спиридонов в «Сибири», но уже сейчас можно сказать, что интереса и интриги в КХЛ снова прибавилось. Да и под Олимпиаду, повторимся, Гусев точно станет усилением. Особенно в том случае, если НХЛ всё же откажется и не отпустит своих игроков в Пекин. Ведь не просто же так сборная Канады собирается заявляться на Кубок Первого канала…

Кстати, что касается перехода в СКА американского защитника Бреннана Менелла, то, по нашей информации, пока эта сделка на паузе. Не стоит забывать, что у армейцев сейчас и так перебор легионеров. Кстати, Менелл, как и Гусев, не получил полноценного контракта в «Торонто». В будущем, возможно, Бреннан окажется в Питере, но сейчас об этом говорить рано.