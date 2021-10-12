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Российский нападающий «Рейнджерс» Кравцов отказался ехать в АХЛ, клуб разрешил ему искать другую команду в НХЛ

Россиянин из «Рейнджерс» чуть не угодил в скандал. Кравцов взбунтовался после ссылки в АХЛ
Сергей Емельянов
Кравцов отказался ехать из «Рейнджерс» в АХЛ
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Американский клуб готов отпустить Виталия с миром, если его агент найдёт подходящий игроку вариант.

В конце минувшего сезона НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» считался одним из самых российских клубов в североамериканской лиге. На контрактах с «синерубашечниками» находилось сразу пять наших соотечественников – вратари Игорь Шестёркин и Александр Георгиев, а также нападающие Артемий Панарин, Павел Бучневич и Виталий Кравцов. Но в межсезонье концепция развития одного из самых популярных клубов лиги претерпела кардинальные изменения.

По большому счёту спусковым крючком для глобальных перемен стала концовка прошлого регулярного чемпионата. В ключевых матчах сезона весёлая и играющая команда Дэвида Куинна натолкнулась за злую и агрессивную команду Барри Тротца. «Рейнджерс» потерпели два разгромных поражения от «Нью-Йорк Айлендерс» и потеряли шансы на попадание в плей-офф. А венцом проваленной концовки регулярки стала травма Панарина, полученная в столкновении с энфорсером «Вашингтона» Томом Уилсоном. Ещё ранее повреждение получил самый дорогой защитник команды Джейкоб Труба.

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В результате фронт-офис «Рейнджерс» приняли решение изменить вектор селекционной работы и добавить команде мышечной массы. Для начала «синерубашечники» обменяли в «Сент-Луис» Павла Бучневича, получив взамен габаритного силовика Сэмми Бле. Затем новое руководство американского клуба выменяло из «Вегаса» одного из главных тафгаев НХЛ Райана Ривза, а затем уже в качестве свободных агентов были приобретены такие игроки, как Драйден Хант и Джарред Тинорди. Имена этих хоккеистов вряд ли вам о чём-то говорят, но оба хоккеиста успешно прошли тренировочный лагерь «Рейнджерс», завоевав место в составе команды Жерара Галлана на стартовый матч сезона с «Вашингтоном».

А вот 21-летний россиянин Кравцов по итогам тренинг-кэмпа был отправлен в клуб АХЛ «Хартфорд Вулф Пэк». Во время тренировочного лагеря он сыграл в трёх выставочных матчах и забил один гол. В конце предсезонки Кравцов получил травму, из-за которой пропустил последние выставочные матчи. Травма оказалась несерьёзной, и Виталий надеялся на включение в основной состав команды, но места в заявке ему не нашлось.

«Почему мной было принято такое решение по Виталию? Мне нравится Крави. Он хороший хоккеист… Но наша задача – определиться с 23 игроками, которые должны показать лучший хоккей и дать нам максимальный шанс на победу. Это то, что мы и сделали», – многоопытный канадский наставник ушёл от прямого ответа на вопрос, почему же Кравцову не нашлось места в заявке «Рейнджерс».

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Но на самом деле понять логику решения нетрудно. 21-летний Кравцов обладает несомненным талантом, однако места в топ-6 или даже в топ-9 новых «Рейнджерс» для него нет. В минувшем сезоне он провёл 20 матчей в НХЛ в составе клуба и набрал 4 (2+2) балла. По сообщениям американских инсайдеров, сам Кравцов считал, что его опыта из минувшего сезона и показанного им уровня игры на предсезонке достаточно, чтобы претендовать на место в основном составе «синерубашечников», но в клубе придерживались иной позиции.

Чтобы правильно понимать перспективы Кравцова, достаточно было внимательно прочитать слова Галлана, которые он произнёс ещё во время своей первой пресс-конференции в должности главного тренера «Рейнджерс». «Не думаю, что молодые игроки должны играть в четвёртом звене. Для них есть топ-6 и топ-9, а в четвёртой линии от них не будет большой пользы. Мы знаем, что в нашей команде собраны очень талантливые молодые хоккеисты. И должны дать им возможность проявить себя в полной мере. У них будут все шансы показать себя, но и они должны соответствовать нашей программе. Они должны доказать, что заслуживают время на льду. Я смотрю на наш состав и вижу очень талантливую команду, так что они должны убедиться, что достойны того игрового времени, которое они получают. Мы хотим развивать игроков, но также мы хотим и побеждать в каждом матче. Такая вот ситуация», – говорил Галлан ещё в июле.

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Кравцов мог претендовать на место в основе, если бы в клубе осталось старое руководство, которое его драфтовало. Три года назад россиянина выбрали на драфте под девятым номером, и прежнее руководство было заинтересовано, чтобы россиянин заиграл в команде. Ведь иначе было бы сложно объяснить владельцам клуба, почему на Виталия был потрачен столько высокий выбор. Но тех людей в команде уже нет – а новому руководству необязательно объясняться за действия из прошлого.

Сейчас Кравцов отказался от поездки в АХЛ, по сути, разорвав отношения с клубом. Теперь обратной дороги на Бродвей для него нет – и «Рейнджерс» могли бы дисквалифицировать российского игрока до конца контракта. Но в клубе решили миром разойтись со своим проспектом и не доводить дело до скандала. Новому агенту хоккеиста Дэну Мильштейну дано разрешение искать для своего клиента варианты на рынке. Если это произойдёт, то россиянин может получить новый старт в своей заокеанской карьере. В противном случае Виталию придётся рассмотреть вариант о возвращении в «Трактор», который находится на отличном ходу в КХЛ.

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