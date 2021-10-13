Сборная России на Олимпиаде с НХЛ будет ужасна на вбрасываниях. Спасёт только Кадейкин?

О проблеме с центрфорвардами в российском хоккее известно давно, и перед Олимпиадой в Пекине, куда должны приехать все сильнейшие игроки планеты, проблема эта встаёт в полный рост. Чтобы это понять, не нужно глубоко разбираться в хоккее. У Канады есть Макдэвид, Маккиннон, Кросби (а ещё Шайфли, О'Райлли, Таварес, Бержерон, Пойнт — дух захватывает), у США — Мэттьюс, Гюнцель, Дебринкэт, у шведов — Бекстрём (правда, он сейчас угодил в долгосрочный список травмированных), Зибанеджад, Линдхольм, у финнов — Рантанен и Барков. Сплошь звёзды НХЛ, либо молодые, либо в самом расцвете сил. У России же из сопоставимых по уровню хоккеистов только Кузнецов и Малкин, но первый на 99% не сможет сыграть на ОИ из-за дисквалификации от ИИХФ, а второй с каждым сезоном играет всё меньше из-за травм и даже сейчас продолжает восстановление от операции. Так что никто не знает, будет ли вообще Малкин готов к Пекину.
Почему так важны центрфорварды? Как правило, это конструкторы атак в позиционном нападении и разгоняющие в нападении на скорости. Это мозговые центры звеньев, плеймейкеры, кормящие передачами крайних форвардов. Кроме того, именно центральные форварды выполняют наибольший объём работы в защите, помогая игрокам обороны.
Допустим, в НХЛ достаточно российских двусторонних нападающих, способных отработать назад. Также хватает за океаном наших форвардов с высочайшим игровым интеллектом и культурой паса, возведённой на космический уровень. Один Кучеров чего стоит!
Может показаться, что с помощью игроков другого амплуа можно замаскировать дефицит классных чистых центров. К тому же все уже давно так или иначе играют в тотальный хоккей. Но это не совсем так. Есть у центрфорвардов один «скилл», которым в совершенстве владеют только они — это игра на вбрасывании. И этот компонент в современном хоккее становится едва ли не важнейшим. Кто выигрывает вбрасывания, тот владеет шайбой и тратит гораздо меньше времени на работу без неё, экономя силы. Тот контролирует игру и получает больше инструментов влияния на исход матча, чем соперник. А на международном уровне, где собраны лучшие игроки планеты, прекрасно умеющие распоряжаться владением шайбой, победа на точке вбрасывания уже стала практически синонимом победы в матче.
Судите сами. На последней Олимпиаде, где были игроки НХЛ, золото завоевала сборная Канады, выигравшая все свои 6 матчей в Сочи. И всякий раз «кленовые листья» выигрывали «точку», причём обычно с солидным преимуществом.
|Матч
|Процент выигранных вбрасываний Канадой
|Процент выигранных вбрасываний соперником
|Канада — Норвегия — 3:1
|68
|32
|Канада — Австрия — 6:0
|57
|43
|Канада — Финляндия — 2:1 ОТ
|61
|39
|Канада — Латвия — 2:1
|69
|31
|Канада — США — 1:0
|59
|41
|Канада — Швеция — 3:0
|52
|48
Обратите внимание, с каким преимуществом центры Канады выигрывали вбрасывание у всех топ-соперников, кроме шведов в финале. В Сочи на этой позиции у «кленовых листьев» играли Кросби (точно будет в Пекине), Бержерон, Гецлаф, Картер, Таварес. На ОИ-2022 компания подберётся не хуже: тот же Кросби (53,6 % выигранных вбрасываний в прошлом сезоне НХЛ), Макдэвид (49,5%), Маккиннон (48,5%), Райан О'Райлли (58,5%).
Теперь посмотрим на сборную России в Сочи. Из топовых соперников наша команда сыграла с США (в группе) и с Финляндией (в четвертьфинале). Обе встречи были проиграны как по результату, так и по вбрасываниям.
|Матч
|Процент выигранных вбрасываний Россией
|Процент выигранных вбрасываний соперником
|Россия — США — 2:3 Б
|45
|55
|Россия — Финляндия — 1:3
|44
|56
В четвертьфинале с финнами ни один из российских центральных не выиграл больше 50% вбрасываний, включая Павла Дацюка и Евгения Малкина. При этом Дацюка, у которого за всю карьеру в НХЛ приличный процент выигранных точек (53,9), в Пекине точно не будет. Малкин — под вопросом, но его показатели на вбрасываниях не поражают воображение. Ни за всю карьеру в среднем (44,2%), ни за прошлый сезон (42,5%). Цифры, как мы видим, ниже, чем у любого центрфорварда сборной Канады.
Вообще, если говорить обо всех российских центрах, когда-либо игравших в НХЛ, то больше 50% выигранных вбрасываний за карьеру показывали только четыре хоккеиста.
|Игрок
|Матчи
|Процент выигранных вбрасываний
|Андрей Николишин
|628
|54,7
|Сергей Фёдоров
|1248
|54
|Павел Дацюк
|953
|53,9
|Артём Чубаров
|228
|51,7
Никого из них, разумеется, ждать на Олимпиаде в Пекине не приходится: Николишин, Фёдоров и Чубаров давно закончили карьеры, 43-летний Дацюк близок к этому. А вот какая картина по современным российским центрам из НХЛ по итогам прошлого сезона.
|Игрок
|Матчи в сезоне-2020/2021
|Процент выигранных вбрасываний
|Иван Барбашёв
|38
|43,4
|Евгений Малкин
|33
|42,5
|Евгений Кузнецов
|41
|41,4
|Артём Анисимов
|19
|40,9
|Владислав Наместников
|53
|39,1
Лучший — Иван Барбашёв, но и его показатель далёк даже от цифры в 50%. А ведь на Олимпиаду приедут люди, выигрывающие единоборства на точке ещё чаще.
Канада
|Игрок
|Матчи в сезоне-2020/2021
|Процент выигранных вбрасываний
|Патрис Бержерон
|54
|62,3
|Райан О'Райлли
|56
|58,8
|Стивен Стэмкос
|38
|57,2
|Джон Таварес
|56
|55,3
|Сидни Кросби
|55
|53,6
|Коннор Макдэвид
|56
|49,5
|Натан Маккиннон
|48
|48,5
Швеция
|Игрок
|Матчи в сезоне-2020/2021
|Процент выигранных вбрасываний
|Вильям Карлссон
|56
|54
|Микаэль Баклунд
|54
|52
|Карл Сёдерберг
|45
|51,4
|Элиас Линдхольм
|56
|51,4
|Никлас Бекстрём
|55
|48,3
Финляндия
|Игрок
|Матчи в сезоне-2020/2021
|Процент выигранных вбрасываний
|Александр Барков
|50
|54,9
|Себастьян Ахо
|56
|52,8
|Микаэль Гранлунд
|51
|51,8
Чехия
|Игрок
|Матчи в сезоне-2020/2021
|Процент выигранных вбрасываний
|Радек Факса
|55
|55,8
|Томаш Гертл
|50
|55,2
|Давид Кемпф
|56
|52,8
|Павел Заха
|50
|51,5
Канадские центры по игре на вбрасывании — это космос. Но российские хоккеисты с этой позиции серьёзно уступают и представителям других топ-сборных. Похоже, в Пекине наша команда будет ужасна на вбрасываниях, но как же она тогда собирается выигрывать у серьёзных соперников, которые обязательно встретятся в плей-офф?
Очевидно, что для решения проблемы центрфорвардов тренерскому штабу сборной России придётся обратиться к КХЛ. И самое время посмотреть, как в нашей лиге играют на точке российские центры.
|Игрок
|Матчи в сезоне-2021/2022
|Процент выигранных вбрасываний
|Александр Кадейкин
|15
|67
|Максим Соркин
|16
|63,6
|Илья Каблуков
|15
|58,2
|Илья Сафонов
|18
|55,2
|Денис Алексеев
|16
|55,2
|Вадим Шипачёв
|16
|44,6
Если без Вадима Шипачёва, похоже, сборной России не обойтись в плане чисто игровых взаимодействий (так, именно динамовец видится оптимальным центром для Овечкина), то ситуацию со вбрасываниями из игроков КХЛ может спасти только Александр Кадейкин. К счастью для национальной команды, нападающий «Салавата» в текущем сезоне хорош не только на точке, но и в плане набора очков (сентябрьский успех звена Шмелёв — Кадейкин — Кулёмин в Уфе во многом заслуга Александра), а свою универсальность и двусторонность Кадейкин доказал уже давным-давно.
Понятно, что цифры выигранных вбрасываний в КХЛ нельзя сравнивать с аналогичными показателями в НХЛ, где соперничество совсем другого уровня. Во что бы превратились 67% Кадейкина за океаном? Мы не знаем. Но, как бы то ни было, лучшего варианта для России по игре на точке сейчас попросту нет. И центрфорвард «Салавата» обязан попасть не только в расширенный, но и в окончательный состав сборной России в Пекин, хотя бы из-за одного только важного умения выигрывать вбрасывания. Ведь в матчах плей-офф на Олимпиаде будет важна победа в каждом единоборстве, и сборной никак нельзя пренебрегать своим, вероятно, главным оружием.
- 13 октября 2021
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