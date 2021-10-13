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Игра на вбрасываниях в современном хоккее, компонент, который помогает выиграть Олимпиаду

Сборная России на Олимпиаде с НХЛ будет ужасна на вбрасываниях. Спасёт только Кадейкин?
Лев Лукин
Игра на вбрасываниях в современном хоккее
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Победил на точке — выиграл матч плей-офф. На последних Олимпийских играх с хоккеистами НХЛ было именно так.

О проблеме с центрфорвардами в российском хоккее известно давно, и перед Олимпиадой в Пекине, куда должны приехать все сильнейшие игроки планеты, проблема эта встаёт в полный рост. Чтобы это понять, не нужно глубоко разбираться в хоккее. У Канады есть Макдэвид, Маккиннон, Кросби (а ещё Шайфли, О'Райлли, Таварес, Бержерон, Пойнт — дух захватывает), у США — Мэттьюс, Гюнцель, Дебринкэт, у шведов — Бекстрём (правда, он сейчас угодил в долгосрочный список травмированных), Зибанеджад, Линдхольм, у финнов — Рантанен и Барков. Сплошь звёзды НХЛ, либо молодые, либо в самом расцвете сил. У России же из сопоставимых по уровню хоккеистов только Кузнецов и Малкин, но первый на 99% не сможет сыграть на ОИ из-за дисквалификации от ИИХФ, а второй с каждым сезоном играет всё меньше из-за травм и даже сейчас продолжает восстановление от операции. Так что никто не знает, будет ли вообще Малкин готов к Пекину.

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Почему так важны центрфорварды? Как правило, это конструкторы атак в позиционном нападении и разгоняющие в нападении на скорости. Это мозговые центры звеньев, плеймейкеры, кормящие передачами крайних форвардов. Кроме того, именно центральные форварды выполняют наибольший объём работы в защите, помогая игрокам обороны.

Допустим, в НХЛ достаточно российских двусторонних нападающих, способных отработать назад. Также хватает за океаном наших форвардов с высочайшим игровым интеллектом и культурой паса, возведённой на космический уровень. Один Кучеров чего стоит!

Может показаться, что с помощью игроков другого амплуа можно замаскировать дефицит классных чистых центров. К тому же все уже давно так или иначе играют в тотальный хоккей. Но это не совсем так. Есть у центрфорвардов один «скилл», которым в совершенстве владеют только они — это игра на вбрасывании. И этот компонент в современном хоккее становится едва ли не важнейшим. Кто выигрывает вбрасывания, тот владеет шайбой и тратит гораздо меньше времени на работу без неё, экономя силы. Тот контролирует игру и получает больше инструментов влияния на исход матча, чем соперник. А на международном уровне, где собраны лучшие игроки планеты, прекрасно умеющие распоряжаться владением шайбой, победа на точке вбрасывания уже стала практически синонимом победы в матче.

Судите сами. На последней Олимпиаде, где были игроки НХЛ, золото завоевала сборная Канады, выигравшая все свои 6 матчей в Сочи. И всякий раз «кленовые листья» выигрывали «точку», причём обычно с солидным преимуществом.

МатчПроцент выигранных вбрасываний КанадойПроцент выигранных вбрасываний соперником
Канада — Норвегия — 3:16832
Канада — Австрия — 6:05743
Канада — Финляндия — 2:1 ОТ6139
Канада — Латвия — 2:16931
Канада — США — 1:05941
Канада — Швеция — 3:05248

Обратите внимание, с каким преимуществом центры Канады выигрывали вбрасывание у всех топ-соперников, кроме шведов в финале. В Сочи на этой позиции у «кленовых листьев» играли Кросби (точно будет в Пекине), Бержерон, Гецлаф, Картер, Таварес. На ОИ-2022 компания подберётся не хуже: тот же Кросби (53,6 % выигранных вбрасываний в прошлом сезоне НХЛ), Макдэвид (49,5%), Маккиннон (48,5%), Райан О'Райлли (58,5%).

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Теперь посмотрим на сборную России в Сочи. Из топовых соперников наша команда сыграла с США (в группе) и с Финляндией (в четвертьфинале). Обе встречи были проиграны как по результату, так и по вбрасываниям.

МатчПроцент выигранных вбрасываний РоссиейПроцент выигранных вбрасываний соперником
Россия — США — 2:3 Б4555
Россия — Финляндия — 1:34456

В четвертьфинале с финнами ни один из российских центральных не выиграл больше 50% вбрасываний, включая Павла Дацюка и Евгения Малкина. При этом Дацюка, у которого за всю карьеру в НХЛ приличный процент выигранных точек (53,9), в Пекине точно не будет. Малкин — под вопросом, но его показатели на вбрасываниях не поражают воображение. Ни за всю карьеру в среднем (44,2%), ни за прошлый сезон (42,5%). Цифры, как мы видим, ниже, чем у любого центрфорварда сборной Канады.

Вообще, если говорить обо всех российских центрах, когда-либо игравших в НХЛ, то больше 50% выигранных вбрасываний за карьеру показывали только четыре хоккеиста.

ИгрокМатчиПроцент выигранных вбрасываний
Андрей Николишин62854,7
Сергей Фёдоров124854
Павел Дацюк95353,9
Артём Чубаров22851,7

Никого из них, разумеется, ждать на Олимпиаде в Пекине не приходится: Николишин, Фёдоров и Чубаров давно закончили карьеры, 43-летний Дацюк близок к этому. А вот какая картина по современным российским центрам из НХЛ по итогам прошлого сезона.

ИгрокМатчи в сезоне-2020/2021Процент выигранных вбрасываний
Иван Барбашёв3843,4
Евгений Малкин3342,5
Евгений Кузнецов4141,4
Артём Анисимов1940,9
Владислав Наместников5339,1

Лучший — Иван Барбашёв, но и его показатель далёк даже от цифры в 50%. А ведь на Олимпиаду приедут люди, выигрывающие единоборства на точке ещё чаще.

Канада

ИгрокМатчи в сезоне-2020/2021Процент выигранных вбрасываний
Патрис Бержерон5462,3
Райан О'Райлли5658,8
Стивен Стэмкос3857,2
Джон Таварес5655,3
Сидни Кросби5553,6
Коннор Макдэвид5649,5
Натан Маккиннон4848,5

Швеция

ИгрокМатчи в сезоне-2020/2021Процент выигранных вбрасываний
Вильям Карлссон5654
Микаэль Баклунд5452
Карл Сёдерберг4551,4
Элиас Линдхольм5651,4
Никлас Бекстрём5548,3

Финляндия

ИгрокМатчи в сезоне-2020/2021Процент выигранных вбрасываний
Александр Барков5054,9
Себастьян Ахо5652,8
Микаэль Гранлунд5151,8

Чехия

ИгрокМатчи в сезоне-2020/2021Процент выигранных вбрасываний
Радек Факса5555,8
Томаш Гертл5055,2
Давид Кемпф5652,8
Павел Заха5051,5

Канадские центры по игре на вбрасывании — это космос. Но российские хоккеисты с этой позиции серьёзно уступают и представителям других топ-сборных. Похоже, в Пекине наша команда будет ужасна на вбрасываниях, но как же она тогда собирается выигрывать у серьёзных соперников, которые обязательно встретятся в плей-офф?

Очевидно, что для решения проблемы центрфорвардов тренерскому штабу сборной России придётся обратиться к КХЛ. И самое время посмотреть, как в нашей лиге играют на точке российские центры.

ИгрокМатчи в сезоне-2021/2022Процент выигранных вбрасываний
Александр Кадейкин1567
Максим Соркин1663,6
Илья Каблуков1558,2
Илья Сафонов1855,2
Денис Алексеев1655,2
Вадим Шипачёв1644,6

Если без Вадима Шипачёва, похоже, сборной России не обойтись в плане чисто игровых взаимодействий (так, именно динамовец видится оптимальным центром для Овечкина), то ситуацию со вбрасываниями из игроков КХЛ может спасти только Александр Кадейкин. К счастью для национальной команды, нападающий «Салавата» в текущем сезоне хорош не только на точке, но и в плане набора очков (сентябрьский успех звена Шмелёв — Кадейкин — Кулёмин в Уфе во многом заслуга Александра), а свою универсальность и двусторонность Кадейкин доказал уже давным-давно.

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Понятно, что цифры выигранных вбрасываний в КХЛ нельзя сравнивать с аналогичными показателями в НХЛ, где соперничество совсем другого уровня. Во что бы превратились 67% Кадейкина за океаном? Мы не знаем. Но, как бы то ни было, лучшего варианта для России по игре на точке сейчас попросту нет. И центрфорвард «Салавата» обязан попасть не только в расширенный, но и в окончательный состав сборной России в Пекин, хотя бы из-за одного только важного умения выигрывать вбрасывания. Ведь в матчах плей-офф на Олимпиаде будет важна победа в каждом единоборстве, и сборной никак нельзя пренебрегать своим, вероятно, главным оружием.

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