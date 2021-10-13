Сборная России на Олимпиаде с НХЛ будет ужасна на вбрасываниях. Спасёт только Кадейкин?

О проблеме с центрфорвардами в российском хоккее известно давно, и перед Олимпиадой в Пекине, куда должны приехать все сильнейшие игроки планеты, проблема эта встаёт в полный рост. Чтобы это понять, не нужно глубоко разбираться в хоккее. У Канады есть Макдэвид, Маккиннон, Кросби (а ещё Шайфли, О'Райлли, Таварес, Бержерон, Пойнт — дух захватывает), у США — Мэттьюс, Гюнцель, Дебринкэт, у шведов — Бекстрём (правда, он сейчас угодил в долгосрочный список травмированных), Зибанеджад, Линдхольм, у финнов — Рантанен и Барков. Сплошь звёзды НХЛ, либо молодые, либо в самом расцвете сил. У России же из сопоставимых по уровню хоккеистов только Кузнецов и Малкин, но первый на 99% не сможет сыграть на ОИ из-за дисквалификации от ИИХФ, а второй с каждым сезоном играет всё меньше из-за травм и даже сейчас продолжает восстановление от операции. Так что никто не знает, будет ли вообще Малкин готов к Пекину.

Почему так важны центрфорварды? Как правило, это конструкторы атак в позиционном нападении и разгоняющие в нападении на скорости. Это мозговые центры звеньев, плеймейкеры, кормящие передачами крайних форвардов. Кроме того, именно центральные форварды выполняют наибольший объём работы в защите, помогая игрокам обороны.

Допустим, в НХЛ достаточно российских двусторонних нападающих, способных отработать назад. Также хватает за океаном наших форвардов с высочайшим игровым интеллектом и культурой паса, возведённой на космический уровень. Один Кучеров чего стоит!

Может показаться, что с помощью игроков другого амплуа можно замаскировать дефицит классных чистых центров. К тому же все уже давно так или иначе играют в тотальный хоккей. Но это не совсем так. Есть у центрфорвардов один «скилл», которым в совершенстве владеют только они — это игра на вбрасывании. И этот компонент в современном хоккее становится едва ли не важнейшим. Кто выигрывает вбрасывания, тот владеет шайбой и тратит гораздо меньше времени на работу без неё, экономя силы. Тот контролирует игру и получает больше инструментов влияния на исход матча, чем соперник. А на международном уровне, где собраны лучшие игроки планеты, прекрасно умеющие распоряжаться владением шайбой, победа на точке вбрасывания уже стала практически синонимом победы в матче.

Судите сами. На последней Олимпиаде, где были игроки НХЛ, золото завоевала сборная Канады, выигравшая все свои 6 матчей в Сочи. И всякий раз «кленовые листья» выигрывали «точку», причём обычно с солидным преимуществом.

Матч Процент выигранных вбрасываний Канадой Процент выигранных вбрасываний соперником Канада — Норвегия — 3:1 68 32 Канада — Австрия — 6:0 57 43 Канада — Финляндия — 2:1 ОТ 61 39 Канада — Латвия — 2:1 69 31 Канада — США — 1:0 59 41 Канада — Швеция — 3:0 52 48

Обратите внимание, с каким преимуществом центры Канады выигрывали вбрасывание у всех топ-соперников, кроме шведов в финале. В Сочи на этой позиции у «кленовых листьев» играли Кросби (точно будет в Пекине), Бержерон, Гецлаф, Картер, Таварес. На ОИ-2022 компания подберётся не хуже: тот же Кросби (53,6 % выигранных вбрасываний в прошлом сезоне НХЛ), Макдэвид (49,5%), Маккиннон (48,5%), Райан О'Райлли (58,5%).

Теперь посмотрим на сборную России в Сочи. Из топовых соперников наша команда сыграла с США (в группе) и с Финляндией (в четвертьфинале). Обе встречи были проиграны как по результату, так и по вбрасываниям.

Матч Процент выигранных вбрасываний Россией Процент выигранных вбрасываний соперником Россия — США — 2:3 Б 45 55 Россия — Финляндия — 1:3 44 56

В четвертьфинале с финнами ни один из российских центральных не выиграл больше 50% вбрасываний, включая Павла Дацюка и Евгения Малкина. При этом Дацюка, у которого за всю карьеру в НХЛ приличный процент выигранных точек (53,9), в Пекине точно не будет. Малкин — под вопросом, но его показатели на вбрасываниях не поражают воображение. Ни за всю карьеру в среднем (44,2%), ни за прошлый сезон (42,5%). Цифры, как мы видим, ниже, чем у любого центрфорварда сборной Канады.

Вообще, если говорить обо всех российских центрах, когда-либо игравших в НХЛ, то больше 50% выигранных вбрасываний за карьеру показывали только четыре хоккеиста.

Игрок Матчи Процент выигранных вбрасываний Андрей Николишин 628 54,7 Сергей Фёдоров 1248 54 Павел Дацюк 953 53,9 Артём Чубаров 228 51,7

Никого из них, разумеется, ждать на Олимпиаде в Пекине не приходится: Николишин, Фёдоров и Чубаров давно закончили карьеры, 43-летний Дацюк близок к этому. А вот какая картина по современным российским центрам из НХЛ по итогам прошлого сезона.

Игрок Матчи в сезоне-2020/2021 Процент выигранных вбрасываний Иван Барбашёв 38 43,4 Евгений Малкин 33 42,5 Евгений Кузнецов 41 41,4 Артём Анисимов 19 40,9 Владислав Наместников 53 39,1

Лучший — Иван Барбашёв, но и его показатель далёк даже от цифры в 50%. А ведь на Олимпиаду приедут люди, выигрывающие единоборства на точке ещё чаще.

Канада

Игрок Матчи в сезоне-2020/2021 Процент выигранных вбрасываний Патрис Бержерон 54 62,3 Райан О'Райлли 56 58,8 Стивен Стэмкос 38 57,2 Джон Таварес 56 55,3 Сидни Кросби 55 53,6 Коннор Макдэвид 56 49,5 Натан Маккиннон 48 48,5

Швеция

Игрок Матчи в сезоне-2020/2021 Процент выигранных вбрасываний Вильям Карлссон 56 54 Микаэль Баклунд 54 52 Карл Сёдерберг 45 51,4 Элиас Линдхольм 56 51,4 Никлас Бекстрём 55 48,3

Финляндия

Игрок Матчи в сезоне-2020/2021 Процент выигранных вбрасываний Александр Барков 50 54,9 Себастьян Ахо 56 52,8 Микаэль Гранлунд 51 51,8

Чехия

Игрок Матчи в сезоне-2020/2021 Процент выигранных вбрасываний Радек Факса 55 55,8 Томаш Гертл 50 55,2 Давид Кемпф 56 52,8 Павел Заха 50 51,5

Канадские центры по игре на вбрасывании — это космос. Но российские хоккеисты с этой позиции серьёзно уступают и представителям других топ-сборных. Похоже, в Пекине наша команда будет ужасна на вбрасываниях, но как же она тогда собирается выигрывать у серьёзных соперников, которые обязательно встретятся в плей-офф?

Очевидно, что для решения проблемы центрфорвардов тренерскому штабу сборной России придётся обратиться к КХЛ. И самое время посмотреть, как в нашей лиге играют на точке российские центры.

Игрок Матчи в сезоне-2021/2022 Процент выигранных вбрасываний Александр Кадейкин 15 67 Максим Соркин 16 63,6 Илья Каблуков 15 58,2 Илья Сафонов 18 55,2 Денис Алексеев 16 55,2 Вадим Шипачёв 16 44,6

Если без Вадима Шипачёва, похоже, сборной России не обойтись в плане чисто игровых взаимодействий (так, именно динамовец видится оптимальным центром для Овечкина), то ситуацию со вбрасываниями из игроков КХЛ может спасти только Александр Кадейкин. К счастью для национальной команды, нападающий «Салавата» в текущем сезоне хорош не только на точке, но и в плане набора очков (сентябрьский успех звена Шмелёв — Кадейкин — Кулёмин в Уфе во многом заслуга Александра), а свою универсальность и двусторонность Кадейкин доказал уже давным-давно.

Понятно, что цифры выигранных вбрасываний в КХЛ нельзя сравнивать с аналогичными показателями в НХЛ, где соперничество совсем другого уровня. Во что бы превратились 67% Кадейкина за океаном? Мы не знаем. Но, как бы то ни было, лучшего варианта для России по игре на точке сейчас попросту нет. И центрфорвард «Салавата» обязан попасть не только в расширенный, но и в окончательный состав сборной России в Пекин, хотя бы из-за одного только важного умения выигрывать вбрасывания. Ведь в матчах плей-офф на Олимпиаде будет важна победа в каждом единоборстве, и сборной никак нельзя пренебрегать своим, вероятно, главным оружием.