А точно ли Фёдоров нужен сборной России? Его ЦСКА дома «сгорел» худшей команде КХЛ

Хабаровский «Амур» приехал в Москву в статусе одной из худших команд КХЛ, а за полчаса до стартового вбрасывания во встрече с ЦСКА из-за победы «Сочи» в матче с «Автомобилистом» и вовсе замыкал сводную турнирную таблицу. Смена Владимира Воробьёва на Михаила Кравеца в конце сентября слегка взбодрила «тигров» — с момента назначения 57-летнего специалиста «Амур» одержал четыре победы в девяти играх, включая трёхматчевую победную серию, — но в целом ситуация для хабаровского клуба продолжает оставаться неприятной. Пока о попадании в зону плей-офф на Дальнем Востоке лишь мечтают.

У ЦСКА пока всё не так плохо – под руководством Сергея Фёдорова армейцы держатся в лидирующей группе из пяти команд на Западе, но по игре к столичной команде пока есть вопросы. Финалистам Кубка Гагарина пока не хватает стабильности в игре, и многие победы были добыты, что называется, «на волоске». Но даже несмотря на все проблемы ЦСКА в любом состоянии является фаворитом в матчах с «Амуром».

Удивительно, но в сегодняшней встрече фаворит практически с первых минут оказался в уязвимой позиции. Хотя первый штурм был за армейцами – Евгению Аликину пришлось пару раз по-настоящему выручить свою команду. Однако затем хабаровчане вели себя по-хозяйски и вышли вперёд к середине первого периода. Удаление Лукаса Валльмарка «Амур» реализовал с фантастической скоростью – Давиду Томашеку, Владимиру Галузину и Радану Ленцу хватило всего трёх секунд, чтобы довести шайбу до сетки ворот Адама Рейдеборна!

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Меньше чем за минуту до ухода команд в раздевалки Ленц выступил уже в качестве ассистента перед голом Дмитрия Архипова – на перерыв соперники ушли при счёте 2:0 в пользу гостей. А спустя полторы минуты после возращения на лёд «Амур» забил и в третий раз! Бросившиеся отыгрываться хоккеисты ЦСКА пропустили быструю контратаку, а Александр Горшков, Владимир Бутузов и Иван Николишин поиздевались над парой обороны Сведберг – Гилмор.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Казалось бы, что на этом подопечные Михаила Кравеца могли бы остановиться и позаботиться о защите результата, но вскоре Лукас Валльмарк удалился ещё раз – хабаровчане не смогли не воспользоваться таким подарком. На этот раз точнейший бросок удался Бутузову. «Амур» реализовал две попытки игры в большинстве из трёх, а ведь до сегодняшнего дня эта команда разыгрывала лишнего хуже всех в лиге – всего 10 процентов!

Москвичи безуспешно пытались отыграться, но в самой концовке двадцатиминутки, казалось, всё-таки смогли поразить ворота Аликина. Матвею Гуськову удалось подправить шайбу после наброса в исполнении Джона Гилмора. Однако на повторе выяснилось, что клюшка 20-летнего форварда была поднята слишком высоко, и взятие ворот было отменено.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В третьем периоде «Амур» всё-таки отошёл в оборону, которую раз за разом пытались вскрыть хоккеисты ЦСКА. Однако Аликин и защитники хабаровчан стояли стеной – 32 броска в матче были нейтрализованы голкипером, ещё 19 приняли на себя полевые игроки дальневосточного клуба. Лишь в концовке встречи Максим Соркин забросил шайбу престижа, но спустя минуту Томашек восстановил разницу в счёте и снял и без того немногочисленные вопросы о победителе.

Такой результат слегка вызывает опасения – Сергей Фёдоров должен войти в тренерский штаб сборной России на Олимпиаде. Но если его команда дома «горит» худшей команде КХЛ, точно ли он нужен национальной команде?