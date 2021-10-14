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Илья Ковальчук поедет на Олимпиаду в Пекин в качестве тренера и менеджера сборной России

Ковальчук возвращается в сборную России?! Его роль на Олимпиаде будет необычной
Павел Панышев
Илья Ковальчук поедет на Олимпиаду
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Илья поедет в Пекин не игроком, а членом тренерского штаба с функциями менеджера. Неужели конец карьеры близок?

Ни дня без громких хоккейных новостей! Не успел сегодня Александр Овечкин оформить дубль в матче с «Рейнджерс» и сделать очередной шаг в сторону покорения вечного рекорда Уэйна Гретцки, как очередной информационный повод дала сборная России.

Телеграм-канал «Мутко Против» сообщил, что Илья Ковальчук может войти в тренерский штаб национальной команды на Олимпиаду-2022 в Пекине. По информации источника, Ковальчук уже утверждён менеджером команды – он станет помощником главного тренера Алексея Жамнова по подбору хоккеистов.

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Ранее появилась информация, что помогать главному тренеру сборной России Алексею Жамнову на Олимпийских играх будут Сергей Гончар, Евгений Набоков, Сергей Фёдоров и Алексей Кудашов.

Официально о всех нововведениях и тренерском штабе россиян должны объявить в понедельник, 18 числа. Именно на эту дату намечена пресс-конференция с участием круга заинтересованных лиц. Уже сейчас понятно, что на мероприятии будет жарко! Однако новости в инфопространство просачиваются уже сейчас.

«Я с ним эту тему не обсуждал. Но, думаю, в том случае, если Илья получил бы это предложение, он бы его рассмотрел», – отреагировал агент Ковальчука Юрий Николаев на появившуюся информацию.

«Все ответы по тренерскому штабу сборной будут даны 18 октября. Сейчас комментарии преждевременны», — заявил нам главный тренер россиян Алексей Жамнов.

Значит ли вероятное назначение Ковальчука то, что Илья близок к завершению карьеры? Вполне возможно, хотя в 38 лет можно было ещё поиграть. Конечно, тренерского опыта у Ильи нет никакого (да и откуда ему взяться у действующего игрока), зато в авторитете и умении настроить коллектив олимпийскому чемпиону Пхёнчхана не откажешь.

По сути, именно в этом и будут заключаться обязанности Ильи. Никто не будет заставлять его стоять на лавке. Для этого есть сам Жамнов, а также его многочисленные помощники, о которых мы уже упомянули. У Ковальчука будет совершенно иная роль в сборной. Если Александр Овечкин станет лидером на льду и в раздевалке, то Илья, по сути, будет заместителем Жамнова по вопросам подбора игроков, общению с кандидатами и другим важным моментам.

Кстати, эта роль для Ковальчука уже не является новой. Вспомните, как в «Авангард» приходил Боб Хартли. По сути, уже тогда Илья стал неформальным менеджером.

«Он позвонил мне сразу после одной из игр. Поздравил и сказал: «Люди из «Авангарда» хотят видеть тебя главным тренером. Александр (председатель совета директоров «Авангарда». – Прим. «Чемпионата») – мой хороший друг. Тебе стоит там поработать, потому что это сильный клуб, отличная организация. Он очень сильный менеджер, ты не пожалеешь», – говорил Ковальчук в интервью коллегам из «Спорт-экспресса».

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Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Видите, менеджерские задатки у Ковальчука действительно есть. Возможно, в том числе и поэтому Алексей Жамнов решил обратить на Ковальчука внимание и фактически сделать его своим помощником.

«Илья — авторитет среди ребят. Непонятно пока в какой роли он будет задействован. Но это поможет, у него большой опыт, сможет сплотить ребят. Ковальчук всех знает, многое понимает. Он станет хорошим дополнением к тренерскому штабу. Означает ли это завершение карьеры? Кто знает, может после Олимпиады опять заиграет. Мы вместе катаемся, он в хорошей форме. Возможно, нужна творческая пауза, а потом снова выйдет на лёд», — заявил нам двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

Что ж, ждём официальной информации на сей счёт. В любом случае, минимум, что будут ждать от нашей команды в Пекине – это попадание в медали. Но, конечно, хочется защитить олимпийское золото. Дай бог, чтобы Ковальчук в этом плане только поспособствовал.

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