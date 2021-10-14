Ларионов и Браташ поменялись сборными. В чём смысл рокировки двух тренеров?

Перестановки в тренерских штабах сборных продолжаются. Сегодня пришла новость о рокировке: Игорь Ларионов, руководивший молодёжной командой, возглавит олимпийскую. В обратном направлении последует Олег Браташ. Ларионов также может войти в штаб Алексея Жамнова, недавно назначенного главным тренером первой сборной России. Попробуем разобраться в логике этих назначений и предположить, окажутся ли они эффективными.

Для начала сравним двух тренеров. Послужной список Олега Браташа выглядит более солидным, нежели у Ларионова. Он работает в системе сборных команд России с 2015 года и ранее уже возглавлял молодёжку. Вообще именно работой с молодыми игроками известный в прошлом голкипер сделал себе имя как тренер. Вершиной на клубном уровне стал Кубок Харламова, выигранный Браташом вместе с МХК «Спартак» в 2014 году. С сезона-2015/2016 Браташ уже работал в молодёжной сборной. Итог – серебро и бронза чемпионатов мира. Во второй сборной же Браташ работал со дня её очередного возрождения в 2015-м.

В отличие от Браташа, который прошел все ступеньки тренерской карьеры, начиная с работы с юношами в «Крыльях Советов», Ларионов сразу начал её с молодежной сборной, войдя в 2019-м в штаб Валерия Брагина. А в июне 2020-го, когда Брагин пошёл на повышение, его место занял именно Ларионов.

Фото: fhr.ru

В сегодняшней новости о тренерской рокировке больше внимания приковано именно к экс-нападающему, легенде советского и мирового хоккея. И дело тут даже не в титулах, перечисление которых займёт целый абзац. Ларионов всегда выделялся, и на льду, и вне его, часто оказываясь в центре ярких и иногда скандальных событий, привлекал к себе внимание резонансными высказываниями. Его фамилия регулярно называлась, если речь заходила о кандидатах в главные тренеры того или иного топ-клуба, а после того, как Ларионов оказался в системе сборных, начались разговоры, что в конце концов ему доверят и главную команду.

В сезоне-2019/2020 это произошло, правда, не совсем обычно. Многие помнят о том, как молодёжка Ларионова ездила на зарубежные этапы Евротура, с каким скепсисом и даже обидой это сначала было воспринято в Европе и чем все закончилось. Ларионовский «молодняк», окрылённый шансом, поставил на уши обычно размеренный и скучноватый неофициальный чемпионат Европы.

Главным на данный момент для Ларионова-тренера стал молодёжный чемпионат мира 2021 года. Для сборной России он завершился звонкой и обидной оплеухой от Канады в полуфинале (0:5). До этого сборная провела неубедительный четвертьфинал с Германией, а завершила всё неудачным матчем за третье место с финнами без каких-либо шансов на успех. Хотя начиналось всё за здравие – победой над великолепной сборной США с Зеграсом и Калиевым. И она никак не выглядела случайной. Именно в неубедительном выступлении нашей команды U20 сказалось отсутствие опыта Ларионова.

Фото: fhr.ru

В этом смысле назначение его на пост главного тренера олимпийской сборной вполне логично. Тренер переходит от работы с молодёжью к работе со зрелыми игроками, получает задачу подготовить резерв для главной команды. Ну а если говорить о его дальнейшем возможном включении в штаб Алексея Жамнова – тут и разговоров никаких быть не может: для всех игроков национальной команды Ларионов – легенда. Нынешние звёзды НХЛ росли на матчах Красной Машины и в детстве представляли себя ларионовыми, макаровыми и крутовыми. Понятно, насколько велик авторитет Игоря Николаевича и насколько ценным будет каждый совет трёхкратного олимпийского чемпиона.

Ну а если НХЛ всё же даст обратный ход и не отпустит своих игроков на Игры – значимость работы Ларионова в олимпийской сборной и ответственность возрастают в разы. В этом случае он должен будет оперативно предложить главной команде как минимум пятёрку кандидатов на поездку в Пекин. Она должна быть полностью готова и проверена.

Ну а Олег Браташ возвращается в свою стихию – к работе с молодыми игроками. По сути, он никуда и не уходил, оставаясь в системе. Вполне объясним и логичен выбор помощников Браташа, в первую очередь Владимира Филатова, работавшего на двух юниорских и одном молодёжном ЧМ.

Браташ дважды ездил на молодёжное первенство мира. Оба раза ассистентом, и оба раза возвращался с медалями. Пришло время для третьей попытки, на сей раз в качестве главного тренера. Первым испытанием для него станет Турнир четырёх наций в ноябре.