«Детройту» не помог ни покер Бертуцци, ни ужасная игра Василевского с Сергачёвым.

Четыре очка Кучерова и суперкамбэк «Тампы»! «Молнии» ушли с 3:6 за 238 секунд в концовке!

Действующий обладатель Кубка Стэнли из Тампы получил хорошую оплеуху в стартовом матче сезона с «Питтсбургом», а на вторую игру отправился в Детройт в гости к одному из главных аутсайдеров НХЛ прошлого сезона.

«Ред Уингз» открыли счёт уже в первом периоде. Хедман в простой ситуации не закрыл синюю линию, а Василевский не смог выловить бросок Фаббри от борта, после чего Ларкин добил шайбу в пустые ворота.

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Во втором отрезке наступило время Тайлера Бертуцци. Уже на 17-й секунде форвард «Детройта» забил потрясающую шайбу: в одиночку «раздел» Хедмана с Сергачёвым и легко переиграл Василевского.

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Через 7 минут Бертуцци оформил дубль, добив шайбу с пятачка, и вновь с ним ничего не смог сделать Сергачёв. От бессилия и злости Михаил даже ударил форварда «Детройта» клюшкой, но тот реагировать не стал, так как был занят празднованием.

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Вскоре Бертуцци и вовсе оформил хет-трик (его шикарно вывели на пустые ворота), а на лёд арены полетели красные кепки.

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Незадолго до этого «Тампа» сумела-таки отыграть одну шайбу (забил Палат), а после «трюка со шляпой» от Бертуцци приступила к полноценному камбэку. В течение минуты с небольшим Никита Кучеров с Михаилом Сергачёвым организовали две шайбы для Стивена Стэмкоса в большинстве.

На третий период «молнии» вышли с минимальным отставанием в счёте, но тут «Детройт» выстрелил дуплетом. Сначала неугомонный Бертуцци оформил покер (кто ещё забивал четыре за один матч Василевскому?), а затем отличился Владислав Наместников.

6:3 — дело в шляпе? Наверняка в «Детройте» подумали точно так же. Но чемпионы есть чемпионы. «Тампа» предприняла новую попытку отыграться и в этот раз сумела довести её до конца! На 54-й минуте Росс Колтон сделал 4:6, на 57-й Никита Кучеров — 5:6. А через минуту с небольшим счёт сравнял Алекс Киллорн, «Тампа» превратила 3:6 в 6:6 всего за 238 секунд!

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Ну а в овертайме этого сумасшедшего матча лавры главного героя у Бертуцци (4 гола) и Кучерова (4 очка) отобрал Ондржей Палат, чей точный бросок с пятачка принёс «Тампе» первую победу в сезоне.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте «Тампы».

Невероятный матч! «Тампа» пропустила 6 шайб, слабо сыграл Василевский (только 76,9% отражённых бросков за матч), соперник Бертуцци сделал покер, Сергачёв опять закончил встречу с ужасным коэффициентом полезности («-3», и «-7» за два матча сезона), но «молнии» вырвали эту победу. Шикарно сыграл Кучеров, который после матча с «Питтсбургом», где он ни разу не бросил по воротам, совершил сразу 8 попыток взятия ворот Алекса Недельковича и набрал 4 (1+3) очка. У Стэмкоса — 2+1, а первой звездой матча был признан Палат, оформивший дубль и забивший победный гол.