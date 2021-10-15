Похоже, на Олимпиаде сборная России будет без тренеров. Надежда только на талант игроков

18 октября сборная России по хоккею должна официально обрести тренерский штаб на Олимпиаду в Пекине, но все (или почти все) фамилии наставников уже просочились в медиапространство. Судя по всему, помогать Алексею Жамнову на Играх в Поднебесной будут наставники ЦСКА и московского «Динамо» Сергей Фёдоров и Алексей Кудашов, специалист по работе с вратарями «Сан-Хосе» Евгений Набоков и бывший тренер «Питтсбурга», а ныне безработный Сергей Гончар.

Кроме того, всё указывает на то, что в Пекин в весьма необычной роли поедет и Илья Ковальчук. К чему приведёт вся эта движуха вокруг сборной?



С тех пор как НХЛ согласилась отпустить своих игроков в Пекин, мы неоднократно писали, что сборной России необходимо усиливать штаб людьми, которые не понаслышке знают североамериканскую кухню. В ФХР придерживались такого же мнения, поэтому даже не шло речи, что национальную команду в Пекин повезёт Валерий Брагин (которого, если что, изначально приглашали на весь олимпийский цикл) со своими помощниками. Да и результат сборной на ЧМ-2021 подвёл черту в этом вопросе.

В высоких кабинетах нашей хоккейной власти искали людей с энхаэловским прошлым и, похоже, нашли таковых. За плечами Жамнова 13 сезонов в НХЛ, Фёдоров провёл за океаном 18 лет, Набоков — 14 лет, Ковальчук — 13, Гончар — все 20. И даже в карьере Алексея Кудашова есть 25 матчей за «Торонто»!



Выходит, наши чиновники сделали всё правильно? Ради важнейшего турнира, где будут все сильнейшие, отошли от практики привлечения знакомых и лояльных специалистов, отказались от совмещения постов тренеров СКА и сборной и собрали штаб из действительно авторитетных, уважаемых личностей, к которым будут прислушиваться даже наши самые маститые звёзды? С одной стороны, всё вроде так и есть. Но с другой…

Мы перечислили колоссальный игроцкий опыт членов нового штаба сборной. Но, кажется, хоккеистам в Пекине на лавке будут нужны не старшие товарищи, а тренеры, наставники, профессионалы в этой области. А какой опыт тренерский у Жамнова и его команды? Да, фактически, никакой. Фёдоров только этим летом получил должность главного в ЦСКА и пока не очень-то с ней справляется. Гончар отработал два года в системе «Питтсбурга» тренером по развитию, затем ещё три — в роли ассистента Майка Салливана на скамейке «пингвинов». Не так уж мало, однако успешным этот опыт назвать нельзя: при Гончаре-тренере оборона «Питтсбурга» совсем не блистала (он отвечал именно за защитников), а сам Сергей год назад стал одним из тех, с кем руководство клуба не стало продлевать контракт после провала «Пингвинз» в плей-офф. Что касается Набокова, то Евгений немало времени трудился в системе «Сан-Хосе» тренером по развитию и скаутом, однако в штаб «акул» вошёл только в декабре 2019-го.

Про Ковальчука, который ещё и карьеру игрока-то официально не закончил, даже говорить не стоит. Вот и получается, что самый маститый специалист в штабе Жамнова (который и сам никогда ранее не работал главным тренером) — это Алексей Кудашов, который уже 8 лет с небольшими перерывами возглавляет команды в КХЛ. Но при этом как раз у Кудашова в этом штабе будет наименьший авторитет среди хоккеистов-энхаэловцев.



Ещё одним кандидатом в тренерский штаб сборной (он, кажется, резиновый) буквально вчера стал давно всеми позабытый Игорь Ларионов. Профессора убрали с поста главного тренера молодёжки, поставив руководить второй взрослой сборной (она почему-то называется олимпийской), и тут можно бы было говорить о том, что первые лица ФХР окончательно разочаровались в своём недавнем фаворите, отправив его для начала в резерв. Но поговаривают, что Ларионов имеет неплохие шансы поехать в Пекин работать с реальной олимпийской сборной, а последнее слово в этом вопросе за Жамновым. Но, возвращаясь к главной теме этого текста, необходимо сказать, что и у Ларионова-то опыта совсем немного: тренерскую карьеру он внезапно начал в 60 лет и отработал только один МЧМ, да и то провально.

Даже если сложить всех кандидатов, которых сватают в сборную, то получится, что тренерский штаб сборной России на Олимпиаду — это команда опытных новичков, как бы парадоксально это ни звучало. Я бы даже сказал «зелёных» новичков на фоне штабов Канады, Швеции, США, Финляндии, Чехии — всех наших основных соперников.



На российской лавке соберутся легендарные хоккеисты, но какие тренеры? Никто не знает. Проверять будем в Пекине, но как так вышло, что турнир такого ранга стал полем для экспериментов? Вероятно, всему виной — пресловутая война кланов и борьба за влияние в сборной России, которая и вывела Жамнова в главные тренеры.

Подковёрные интриги и вынужденный поиск компромиссов (а не лучших решений!) в соперничестве нескольких центров силы не позволили ФХР назначить наставником олимпийской команды Олега Знарка, как планировалось изначально. Пожалуй, Олег Валерьевич был бы оптимальным кандидатом: у него колоссальный тренерский опыт и прекрасные отношения со всеми нашими звёздами из НХЛ. Но он, очевидно, не угоден некоторым влиятельным людям в нашем хоккее, и в результате Знарок не поедет в Пекин даже в качестве помощника Жамнова.

Почему-то не вошёл в штаб на Олимпиаду и Сергей Зубов, который не только много лет отыграл в НХЛ, но и прилично поработал на тренерской должности по обе стороны океана. Кажется, как минимум в роли специалиста по защитникам Зубов бы смотрелся органичнее Гончара.



Не рассматривается в качестве тренера на Олимпиаду сильнейший российский специалист в КХЛ Игорь Никитин, зато отличные шансы поехать на Игры у Сергея Фёдорова, который ещё абсолютно не состоялся как тренер, зато очень нравится ветеранам ЦСКА. Какое отношение они имеют к сборной России? Похоже, самое прямое, ведь на том самом экспертном совете, который рекомендовал к назначению Жамнова, лагерь московских армейцев представлял не только президент ФХР Владислав Третьяк, но и Борис Михайлов. Борис Петрович вообще формально не занимает никаких важных должностей в нашем хоккее, но, судя по всему, имеет на него огромное влияние. Этакий серый кардинал. И есть ощущение, что именно с его подачи его коллега по наблюдательному совету ЦСКА Сергей Фёдоров совершил столь резкий карьерный взлёт.

Трудно не согласиться с Александром Пашковым, который назвал происходящее в сборной России перед Олимпиадой непонятным разбродом и возвращением в 90-е. Какие-то подковёрные войны, грызня за влияние, лоббирование своих кандидатов, странный поиск компромиссов. Одни хотят поставить Знарка, вторые пропихивают Фёдорова, третьи придумывают должность для Ковальчука… И весь этот балаган — перед важнейшим турниром! В результате на него поедет не сильнейший, а всех устраивающий тренерский штаб. Но разве это нормально?



Казалось бы, перед Олимпийскими играми национальные интересы должны были отодвинуть на второй план какие-то личные амбиции отдельных чиновников. Но, глядя на вероятный, «компромиссный» состав тренерского штаба, хорошо заметно, что этого, увы, не произошло. И что самое интересное: за результат сборной в Пекине (если он будет неудовлетворительный) теперь не с кого будет спросить, невозможно сейчас показать пальцем на одного человека, ответственного за ключевые решения. Долгое время им был Роман Ротенберг, но сейчас ему пришлось делиться властью и идти на уступки. Потому что из-за важности турнира сборная стала объектом повышенного, всестороннего внимания и интереса самых верхов. Но у семи нянек, как мы знаем — дитя без глазу.



Может быть, что представители каждого из центров силы в нашем хоккее, продвигая своих кандидатов в сборную, хотели как лучше, веря в правильность своего понимания всех процессов. Но получилось… Похоже, получилось так, как всегда бывает, когда в спорт вмешивается политическая конъюнктура. Сейчас всё идёт к тому, что на Олимпиаду сборная России поедет фактически без тренеров. И в Пекине нам останется надеяться только на талант хоккеистов.