Детали контракта Гусева и выбор Ковальчука. Главные инсайды КХЛ

В Континентальной хоккейной лиге, как и в сборной России, по-прежнему хватает новостей, некоторые из которых вызывают повышенный интерес. Особенно когда речь идёт о звёздных игроках и их контрактах. Рассказываем о главных инсайдах и слухах последней недели.

Сколько получит Никита Гусев в СКА?

На днях прошла информация, что нападающий Никита Гусев, вернувшийся из КХЛ, подписал контракт со СКА с заработной платой порядка 43 млн руб. По нашей информации, Никита заработает в клубе из Санкт-Петербурга в районе 60 млн руб., то бишь на уровне первого-второго звена топ-команды лиги. Кроме того, долго обсуждался вариант с подписанием соглашения на два года, но в результате Никита всё же решил поставить подпись под соглашением до конца нынешнего сезона. Гусев не закрывает для себя дверь в НХЛ.

Куда мог перейти Ковальчук?

У Ильи был целый вал предложений из КХЛ. В услугах возрастного опытного форварда были заинтересованы как минимум «Ак Барс», «Авангард» и «Спартак». Причём это именно те варианты, которые рассматривал сам Ковальчук, который всегда мотивирован и хочет выиграть трофей. Варианты от команд, ни на что не претендующих и не имеющих серьёзных возможностей, не было смысла рассматривать, а в топ-клубы НХЛ никто не приглашал. Однако затем поступило заманчивое предложение от сборной России, где Илья будет тренером и помощником Алексея Жамнова. Официально об этом объявят на пресс-конференции 18 октября.

СКА взял паузу с Менеллом

Накануне стало известно, что СКА расторг контракт с ещё одним (после обмена Каменева) центральным нападающим. Фредрик Хендемарк так и не проявил себя в России, уже успев подписать контракт на родине в «Мальмё». Сразу появились разговоры, что вот теперь-то защитник Бреннан Менелл, права на которой в КХЛ у СКА, сейчас переберётся в Питер. Однако, по нашей информации, переговоры поставлены на паузу и в ближайшее время Менелла в городе на Неве не будет. Тем более что даже после расторжения Хендемарка у армейцев осталось пять иностранцев.

Фото: photo.khl.ru

Швырёв продолжит карьеру в «Спартаке»

Нападающий Игорь Швырёв, ранее расторгнувший контракт с магнитогорским «Металлургом», продолжит карьеру в «Спартаке». В нынешнем сезоне Швырёв сыграл в четырёх матчах за «Магнитку» в КХЛ, не отметившись результативными действиями. Интересно, конечно, зачем такой форвард потребовался «Спартаку», где хватает игроков для третьих-четвёртых звеньев, но главному тренеру красно-белых Борису Миронову здесь виднее. В нынешней «Магнитке» Игорю действительно нет места. У Ильи Воробьёва крутая команда, а этот нападающий не показывает ничего крутого.

Рылов должен оказаться в ХК «Сочи»

Сегодня стало известно, что «Спартак» и защитник Яков Рылов расторгли контракт по взаимному соглашению сторон. Напомним, ранее Рылова поместили в список отказов, но с нынешним контрактом никто в хоккеисте не был заинтересован. Нам стало известно, что в скором времени Яков должен пополнить ряды ХК «Сочи». Это защитник, способный выйти на большинство и обладающий хорошим броском. Для команды со средним составом он точно не станет лишним. Да, возраст по спортивным меркам приличный, но мастерства и опыта хоть отбавляй.

Анисимов близок к переходу в «Локомотив»

Центральный нападающий Артём Анисимов завершает свою карьеру в НХЛ. Давно ходили разговоры про то, что этот форвард вернётся в родной Ярославль. Теперь это стало не просто разговоровами, а, по сути, реальностью. В ближайшее время железнодорожники должны официально оформить сделку, а Артём поможет своей команде в КХЛ. Для России это по-прежнему топовый форвард.

Мамин начнёт сезон в АХЛ

Немного поговорим и о Северной Америке. Пропустивший из-за своего повреждения тренировочный лагерь Максим Мамин выведен из списка травмированных и отправлен в фарм-клуб «Флориды» в АХЛ для набора игровых кондиций. По регламенту в фарме российский нападающий может провести от одной до двух недель. Важно заметить, что автор золотого гола в финале плей-офф КХЛ 2019 года полностью восстановился от травмы и теперь через игровую практику будет набирать оптимальные кондиции, которые должны позволить ему вернуться в состав главной команды «пантер».