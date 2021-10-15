«Россия даже не топ-3. В лучшем случае полуфинал. Победа — чудо». Николишин — об Олимпиаде

Чемпион мира и бронзовый призёр Олимпийских игр Андрей Николишин, ныне работающий скаутом клуба НХЛ «Чикаго Блэкхоукс», побывал в гостях у «Коммент.Шоу» и рассказал о своей нынешней деятельности, поделился мнением о проблемах российского хоккея, а также поведал много интересной информации о том, как была устроена его жизнь в суровых 90-х.

О работе скаутом в НХЛ

«Последние четыре года я работаю в «Чикаго» и в этом году подписал новый контракт ещё на три сезона. Каково работать скаутом? Интересно, информативно, необычно. К сожалению, у нас эта профессия практически отсутствует, а в Северной Америке этому движению больше 100 лет. Скаут – это тот человек, который ищет, находит и с профессиональной точки оценивает хоккеистов. Не только как они катаются или бросают по воротам, а собирает полный психологический портрет мальчишки.

Моё поле деятельности – это Россия и Европа. Но, помимо этого, у нас есть перекрёстный огонь – смотрим игроков из Канады и Америки. В России у нас два скаута, в Швеции – три, в Чехии и Финляндии – по одному. Плюс около 20 человек в Северной Америке. У нас есть программа, в которой мы работаем – заносим расписание и отчёты, которые напрямую идут в клуб. Я составляю расписание на месяц вперёд – своих поездок и игр. Есть негласное правило – нужно смотреть живьём не менее 20 матчей в месяц.

Руководство клуба может позвонить во время хоккея и спросить: «А ты где?». Меня никто не проверял, но это вопрос моральной составляющей. Тебя никто проверять не будет, но раз с тобой подписали контракт, значит, тебе доверяют. Ну а если в тебе усомнятся… В Америке очень плодотворно работает репутация, на которую ты работаешь всю жизнь, а потерять её можно в один момент».

Как узнал об увольнении из «Амура»

«У меня начинается утро с того, что час-полтора изучаю ленту новостей. Так и узнал об увольнении из Интернета. Наша действительность. Открываешь утром ленту новостей и видишь: «Новый тренер в «Амуре». Подождите, а у меня в трудовой книжке записано, что я там был. Я позвонил Филиппенко, который работал менеджером в Хабаровске. Он подтвердил мне эту информацию, сказал, что так оно и есть».

Зачем «Куньлунь» находится в КХЛ

«Официально я там не работал. На скамейке стоял, когда был ковидный год – заболел Алексей Ковалёв и я встал на лавку, помогал там. Зачем нужен «Куньлунь» КХЛ – большая загадка для всех любителей хоккея. То, что мы помогаем Федерации хоккея Китая подготовиться к Олимпиаде, – единственный ответ на этот вопрос.

Хорошо ли, что такая команда играет в КХЛ? Плохо, конечно. Зачем она нужна? Вся история с КХЛ изначально задумывалась как противостояние с НХЛ. Планировалось, что лига будет расти и станет противопоставлением НХЛ. Была идея пойти в Швецию, Чехию, Финляндию и другие хоккейные страны и стать противовесом НХЛ. В Китае огромный рынок и было бы круто туда зайти в качестве первопроходца. Другое дело, что имеем не то, что хотели».

О попадании в фильм «Брат-2»

«Когда снимался фильм «Брат-2», то в конце на титрах были указаны фамилии тех, кто принимал участие в съёмках. Таким образом я попал в список артистов на «Мосфильме», хотя по большому счёту я даже не знал, что попаду на плакат. Летом мы принимали участие в турнире Кубок «Спартака». Ко мне подошёл Лёха Морозов и сказал, что у него есть знакомый, для которого нужно сделать совместную фотографию. Про фильм я тогда не знал ни сном ни духом. Только потом узнал».

О культуре НХЛ 90-х

«Является ли фраза «у меня таких кэшей не бывает, у меня всё на кредит кардс» правдой того времени? Правды в ней больше, чем вранья. До того, как европейцы стали приезжать в НХЛ, эта лига была очень специфической – в хорошем смысле слова лигой реднеков. Там играли канадцы из деревень, небольших городов. Они зарабатывали сумасшедшие деньги игрой в хоккей, при этом многие из них были необразованными. Деревенские парни. Не в обиду им будет сказано.

С появлением европейцев стала привноситься другая культура – в общении, в приобретении каких-то вещей. Когда я приехал в лигу, больше половины моей команды ездили на пикап-траках. И тут начали молодые пацаны покупать спортивные машины. У меня первая машина была – BMW, нам с женой хватало, как раз только ребёнок появился. А для них BMW – это $ 30 тыс. Они жадные – у них две пары обуви, один костюм и два пиджака. Это правда. Это действительно так и было.

А русские всегда ходили вот с такой котлетой. Вот всегда. Я помню, Сашка Карповцев из дома не выходил, если у него не было тысячи долларов. Это недоверие банковской системе. Наша привычка».

О наезде в России в 90-е

«После того как меня выбрали на драфте НХЛ, ко мне подошёл на тот момент коммерческий директор «Динамо» Валерий Павлинович Шанцев и попросил остаться в клубе ещё на несколько сезонов. «Я тебе обещаю двухкомнатную квартиру и потом спокойно уедешь». Всё, мы договорились, он сдержал своё слово – получаю квартиру и нужно делать в ней ремонт. Мы с супругой поехали покупать плитку в ванную – купили, загрузили в багажник, на «Шестёрке» поехали домой. На перекрёстке попадаю в случайную аварию. Никакой подставы. Просто несильно столкнулись: у меня разбит передний бампер, у него – задний бампер. Там выскочил какой-то браток – мы порамсили на дороге, потом он прыгнул в машину и уехал. Я дождался ментов, объяснил им ситуацию и всё – меня отпустили, потом группа разбора и всё такое. Тот, конечно, грозился: «Я тебя найду, прибью» и всё прочее.

Приехал домой – тут же вокруг вырастает группа благодетелей. Мои школьные друзья говорят: «У нас тут пацаны рядом, сейчас приедут, всё порешают». Подъехали такие вот пацаны – сначала одни, потом другие. За ними подтянулись ещё одни и говорят: «С теми не рамси, давай с нами, а то ноги поломаем битой». И понеслось. Из-за этой аварии началась вот такая катавасия, причём я никого не просил ни о чём.

Ну чем закончилось? Закончилось тем, что я определился с одной группой из этих вот помощников. И вот они ко мне подходят и говорят: «Слушай, да, мы всё закроем, но за это ты нам должен две «Восьмёрки» или $ 15 тыс.». Я думаю, ну ничего себе помощь. Причём они узнали, что я уже контракт подписал, и я понимаю, что дело катится не в том направлении. Обратился к президенту «Динамо» Александру Яковлевичу Стеблину, он дал мне номер телефона – дальше я уже позвонил. Приехали силовые структуры, и два дня они сидели в засаде у меня дома. Ко мне приехали два пацана из «Ореховских».

Один поднялся в квартиру — его скрутили в подъезде, а дальше началось самое интересное. Второй сидел в машине и когда прочухал о ситуации, рванул в одно место. У полиции были обложены все места, куда можно было поехать, но как полагается в России, машина у полицейских не завелась и они не смогли перекрыть дорогу. Тот уезжает, бросает машину и убегает в народ, где теряется в толпе. Бригада полицейских, у которых не завелась машина, начинает бежать за ним и вылавливает какого-то парня в автобусе. Притаскивают человека мне на опознание, а я говорю, что это не он. Парень говорит, что на работу ехал. Такая кинокомедия».

О сборной России на Олимпиаде

«Вакханалия. Клоунада. Я не знаю, как это назвать, но если со стороны наблюдать, то это всё смешно. Если знать подноготную, то понимаешь, что идут политические игры, которые не сулят нам ничего хорошего. Насколько глупо было объявлять Знарка, чтобы через день говорить, что вы всё узнаете из официальных источников. Как вот понять? Третьяк объявляет о назначении Знарка, а потом говорит, что официально ничего не говорилось. А ты кто тогда? Ты же президент федерации. Если ты не официальное лицо, то ты кто? Он же заявил журналистам, что тренером будет Знарок.

Через два дня говорят, что был Экспертный совет и тренером будет Жамнов. Потом поползли слухи, что ему будут помогать Знарок и Брагин. Я так понимаю, что деть их уже некуда. Сначала объявили, потом заднюю включили, но где-то они же должны быть. И пресса начинает всё это муссировать. На сегодняшний день официально сказано только, что Жамнов – главный тренер. Дальше он будет собирать штаб, и в неофициальных источниках называются кандидатуры – Кудашов, Фёдоров, Набоков и Серёга Гончар. Потом появилась информация, что помощником менеджера будет Ковальчук. Но у нас же сейчас один менеджер Всея Руси. Это Роман Борисович Ротенберг.

Мог ли Жамнов отказаться? Ну, наверное, от таких предложений не отказываются. Но ты же хочешь выиграть Олимпиаду, хочешь выступить удачно. А Жамнов не первый день в хоккее, он всё прекрасно понимает. Нам выиграть Олимпиаду с полным набором игроков НХЛ – это архисложно. Объективно на сегодняшний день мы даже не в топ-3. Если взять фэнтези, то вратарская линия сборной России – номер один в мире. Дальше берём защитников. Кто из защитников входит в топ-20? Сергачёв не входит. И Орлов тоже. Никто не входит. Защитники у нас уровень пятых-шестых сборных. Крайние нападающие у нас первые-вторые. Наверное, больше вторые, чем первые. Но центры у нас пятые-шестые. В сумме получается четвёртая-пятая команда мира. В лучшем случае полуфинал. Победа – это чудо».