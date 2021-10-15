Жёсткий мордобой в «вышке»! Парни из Воронежа устроили охоту в стиле знаменитого «Витязя»

Какие страсти порой кипят в Высшей лиге. «Буран» вышел на матч с «Ладой» в день рождения своего главного тренера Михаила Бирюкова и был разгромлен со счётом 2:9. Третий период был полон событий, которые привели к дисквалификации обоих главных тренеров и двух игроков «Бурана».

В середине первого периода «Лада» забросила две быстрые шайбы, «Буран» поначалу держался и не отпускал соперника слишком далеко в счёте. Но в концовке второго периода хозяева поплатились за удаления. Тольяттинцы провели два гола в большинстве, причём шестую свою шайбу забросили за секунду до сирены.

В третьем периоде первыми схлестнулись в кулачном поединке Владимир Бобылёв и Никита Жлоба. Это был честный бой, в котором игрок «Лады» в кровь разбил лицо сопернику. Через несколько минут и ещё два гола в исполнении «Лады» Олег Мисюль кинулся на Бобылёва, но тот уже не изъявлял желания драться и стоял, закрывшись руками.

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За пять минут до конца, когда счёт стал уже 9:2 в пользу «Бурана», на вбрасывании вспыхнула массовая потасовка: игроки «Бурана» бросились на соперников и устроили мордобой. Эмоции захлестнули и скамейки запасных. Что случилось там, в трансляцию практически не попало, кроме нескольких секунд, на которых главного тренера «Лады» не видно на своей скамейке, а игрок «Бурана» как будто отталкивает кого-то назад. «Чемпионат» созвонился с главными тренерами команд – Валерием Беловым из «Лады» и Михаилом Бирюковым из «Бурана», чтобы прояснить ситуацию.

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«Мне передали извинения от Михаила, я их принял. Конфликт исчерпан»

Главный тренер «Лады» Валерий Белов не стал вдаваться в подробности, но сообщил, что Бирюков позже передал ему извинения, и на этом он считает конфликт закрытым.

— Что случилось на матче?

— Такая концовка матча, много драк. Были эмоции. Михаил покинул свою скамейку и пришёл прямо к нам на скамейку. В некоторых дворцах ВХЛ это технически возможно. Если коротко, мы попросили его уйти.

На следующий день мне передали извинения от Михаила, я их принял. Для меня этот конфликт исчерпан.

Лига выразила своё отношение к этому эпизоду. Мне никто ничего не объяснял, но я это решение принимаю.

— Почему вы не пришли на послематчевую пресс-конференцию?

— Это не связано с этим конфликтом, у меня были проблемы со связками. Банально село горло, не мог говорить.



— Этот инцидент — результат эмоционального матча или, может быть, у Михаила осталась на вас обида за «Витязь»? Вы были главным тренером команды, когда с ним разорвали контракт в середине сезона, после чего он был вынужден завершить карьеру.

— Никакого конфликта с Михаилом у меня никогда не было, не надо связывать эти две истории. Такое бывает, пришлось разорвать контракт с Михаилом, к сожалению, такое случается в нашей работе. Почитайте его интервью после ухода из команды, он там говорит, что мы всё обсудили и расстались на хорошей ноте.

Действительно, Бирюков после расторжения контракта с «Витязем» говорил, что не держит обид: «Эмоциональное состояние не самое лучшее. Пообщался с главным тренером Валерием Беловым. Мне этот разговор немного помог, было приятно от него услышать слова: «Нет претензий по работе, по самоотдаче». К сожалению, такая ситуация получилась. Можно сказать, мы остаёмся с клубом «Витязь» друзьями. У каждого дальше своя дорога».

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«Никакой драки на скамейке не было. Послали друг друга подальше, выплеснули эмоции»

Главный тренер «Бурана» Михаил Бирюков рассказал, что его игроки в третьем периоде действовали на эмоциях, а сам он упустил контроль над игрой. Он считает правильным решение, которое вынес СДК. Бирюков был отстранён на три матча, Белов – на два.

— Что случилось на скамейке?

— Ничего такого не было. Один крикнул, второй ответил. Никакой драки не было даже близко! Только суперкороткая словесная перепалка. Один подошёл к краю скамейки, другой — к их скамейке. Два слова друг другу сказали и разошлись. Не знаю, почему СДК написал про драку. Думаю, это просто выписка из регламента такая.



— Белов сказал, что вы пришли на скамейку «Лады» и они попросили вас уйти.

— Так и было, но я не просто так подошёл к их скамейке, мне оттуда что-то крикнули. Всё на эмоциях, понимаете? Кто-то сказал подойти — я подошёл. Кто-то сказал, хватит фигнёй заниматься — я развернулся и пошёл назад. Послали друг друга подальше, выплеснули эмоции. Никакого рукоприкладства не было. Вспыхнули эмоции, но через пять секунд всё уже затихло.



Никакой массовой драки тоже не было. Четыре наших хоккеиста предложили соперникам подраться. Они отказались, наши скинули перчатки, за что получили по два матча. Драки никакой не было, так, пообнимались чуть-чуть. А из этого такое раздули!



Нас наказали по делу, за то, что мы пытались спровоцировать драку. Игроки «Лады» поступили правильно, что не стали драться, зачем им это надо при счёте 9:2?



— То есть это не драки в духе «Витязя»?

— Да вы что! Даже близко такого не было, это даже сравнивать нельзя. Я сам прекрасно помню тот «Витязь», когда играл в «Динамо». Канадцы неслись на нас драться… А тут ребята все между собой дружат, многие после матча стояли в коридоре, общались. Если бы на игре было что-то из рук вон, такого бы не было.

«В следующий раз будет неповадно. Эмоции должны уходить на второй план»

— Вашим ребятам, наверное, тоже было обидно такой подарок тренеру преподносить в день рождения.

— Конечно! Они старались, но такой день был, когда залетало вообще всё. У вратарей не пошло, были ошибки, но я никого даже не покритиковал после матча. «Лада» забила два гола, почувствовала уверенность, начала здорово играть, контролировать шайбу. Может, нашим ребятам было стыдно за такой день, но никакой грязи с нашей стороны не было. Обидное поражение, эмоции мужские, ребята на льду приняли такие решения. Никто никого не избивал, просто предложили подраться. Не говорю, что так надо делать, но в хоккее такое бывает.

Мне рассказали, что в телеграм-каналах пишут, что кто-то находился в неадекватном состоянии… Это «доброжелатели» раздувают. Какое может быть состояние при счёте 2:9? Я как тренер начал терять контроль над игрой, выпускал на лёд не тех, кто был запланирован, пошло много удалений.

Фото: hcburan.ru

— А за что извинялись перед Беловым?

— За то, что мы эмоционально отреагировали. Я разговаривал с капитаном «Лады». Уважаю всех игроков и тренеров, ребята из «Лады» после игры подошли ко мне, поздравили с днём рождения, мы поговорили. Сказал им спасибо, что не стали реагировать, когда мои игроки хотели затеять драку. Закипели, эмоции вышли. В итоге пожали друг другу руки. Я сам не особо доволен, что так получилось. Но как бы вы себя чувствовали, если бы проиграли 2:9?

— Белов сказал, что принял ваши извинения и что для него инцидент исчерпан.

— Для меня инцидент закрыт. Но как вы думаете, Белову просто так дали дисквалификацию или СДК разбирался и выяснил, что оба человека неправы? Я считаю, там сидят очень компетентные люди, и они своё решение основывали не на пустых словах. Каждый получил от лиги по заслугам.



— Если драки не было, три матча дисквалификации — не многовато?

— Я поддерживаю это решение, в следующий раз будет неповадно. Главный тренер должен оставаться главным тренером в любой ситуации. Эмоции должны уходить на второй план, в первую очередь надо думать головой.