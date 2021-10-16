Капризов придумал первый гол «Миннесоты» в сезоне! Начал красивую комбинацию в большинстве

Лучший новичок НХЛ в сезоне-2020/2021 вновь взялся за дело! Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов, летом подписавший крупнейший контракт в истории клуба, с первого же матча новой регулярки принялся доказывать, что готов и дальше показывать высокий уровень, за который его так сильно полюбили болельщики «Уайлд». Первым соперником «дикарей» стал скромный «Анахайм», который в прошлом чемпионате занял последнее место в Западном дивизионе, где играл и их сегодняшний соперник.

Однако «Дакс», в отличие от «Миннесоты», уже успели провести один матч в стартовавшей регулярке и добились победы во встрече с «Виннипегом». Поэтому хозяева находились в отличном расположении духа и стремились продолжить выигрышную серию. Правда, в первом периоде ни они, ни хоккеисты «Уайлд» не смогли обозначить свои претензии на два очка. Стартовый отрезок прошёл с большим количеством бросков в обе стороны, но самым ярким событием стала драка в самой его концовке: Маркус Фолиньо что-то не поделил с Максом Джонсом и сцепился с ним у ворот Кэма Тальбо. Нападающий «дикарей» не оставил шансов сопернику, потратив всего три удара, чтобы уложить его на лёд.

В совокупности Маркус получил 17 минут штрафа, о чём он пошутил на пресс-конференции: «Я мог бы взять ведро попкорна и посмотреть с вами второй период в ложе для прессы, а затем вернуться к началу третьего».

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Однако для «Миннесоты» эта драка обернулась пропущенным голом – вдобавок к штрафу за драку Фолиньо получил две минуты за блокировку, и уже через 17 секунд после первого перерыва Якоб Сильверберг реализовал численное преимущество «уток». Швед получил шайбу в правом круге вбрасывания в зоне атаки, на скорости объехал ворота Тальбо и спокойно отправил снаряд за ленточку, пока голкипер «Уайлд», не ожидавший такой наглости и не успевший среагировать на заложенный Сильвербергом вираж, всё ещё находился у дальней штанги.

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Прежде чем своё слово сказал Капризов, шанс отличиться был и у другого россиянина-«дикаря» — после паса Матса Цуккарелло Дмитрий Куликов получил возможность практически беспрепятственно сравнять счёт с небольшого расстояния, но бросок защитника без проблем парировал Энтони Столарз. Но спустя несколько минут «Миннесота» заработала право сыграть в большинстве – автор единственного гола «Анахайма» Сильверберг неосторожно сыграл клюшкой, зацепив Юнаса Бродина.

«Уайлд» воспользовались возможностью – разгонявший атаки команды с правого фланга Капризов, слегка усыпив бдительность защитников «уток», начал красивую комбинацию. Кирилл нашёл Цуккарелло на ближней штанге, тот в два быстрых касания перевёл шайбу на противоположный фланг, где расторопнее всех оказался Кевин Фиала, забивший первый гол «Миннесоты» в сезоне.

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Третий период, как и вся встреча, проходил с большим количеством бросков в исполнении обеих команд, но шайба никак не хотела идти в ворота. Где-то нападающим не везло, в других моментах на высоте были вратари. В особенности Столарз, закончивший игру с 41 сейвом. Но когда казалось, что игра неминуемо идёт к овертайму, «дикари» смогли забить решающий гол, и даже у вратаря «Анахайма» не получилось выручить свою команду.

«Миннесота» осадила владения Столарза в концовке, и это принесло свои плоды. После долгого розыгрыша попытку закончить игру в основное время совершил Мэтт Дамба, но с его броском голкипер справился. А вот со следующим не получилось. Получивший отскочившую шайбу Фолиньо с разворота направил её прямиком в «домик» американскому стражу ворот. «Утки» не дотерпели совсем немного – до конца третьего периода оставалось 7,2 секунды!