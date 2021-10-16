Сейчас в КХЛ работают только три тренера-чемпиона. Куда делись остальные?

Нынешний сезон является 14-м в истории Континентальной хоккейной лиги. За это время было разыграно 12 Кубков Гагарина (сезон-2019/2020 был не доигран из-за пандемии коронавируса), при этом всего семь тренеров (Зинэтула Билялетдинов, Олег Знарок, Майк Кинэн, Вячеслав Быков, Илья Воробьёв, Игорь Никитин и Боб Хартли) приводили свои команды к победам в плей-офф КХЛ. Только три специалиста (Воробьёв, Никитин и Хартли) из этих семи сейчас продолжают свою работу в лиге, а чем же занимаются другие тренеры-чемпионы?

Зинэтула Билялетдинов, 66 лет

66-летний специалист является самым титулованным тренером в истории КХЛ наряду с Олегом Знарком. Билялетдинов первым оформил чемпионский дубль с «Ак Барсом», выиграв два подряд Кубка Гагарина на заре развития лиги. В казанском клубе Зинэтула Хайдарович работал в два захода (2004-2011, 2014-2019), которые были разделены временем, проведённым в сборной России. В «Ак Барс» Билялетдинов вернулся в мае 2014 года после неудачного выступления национальной команды на домашней Олимпиаде в Сочи, где россияне оступились на стадии четвертьфинала.

Под руководством многоопытного тренера в 2017 году «Ак Барс» вновь вышел в финал Кубка Гагарина, уступив в финале СКА. Но уже спустя год казанский клуб в третий раз всё-таки стал обладателем Кубка Гагарина, в финальной серии одолев ЦСКА. Таким образом Билялетдинов стал вторым тренером после Знарка, который выигрывал Кубок трижды. Однако, в отличие от Олега Валерьевича, Билялетдинов сделал это с одной командой. Последним чемпионатом в карьере тренера на данный момент является сезон-2018/2019.

Два года назад «Ак Барс» всего во второй раз под руководством Билялетдинова оступился на стадии первого раунда плей-офф. После сухого поражения в серии с «Авангардом» (0-4) великий тренер взял паузу в тренерской работе, которая продолжается по сей день. Билялетдинов не объявлял о завершении карьеры, при этом всякий раз в интервью подчёркивает, что на тренерскую лавку его больше не тянет. Недавно сообщалось, что трёхкратному обладателю Кубка Гагарина был предложен пост советника в СКА, но официального подтверждения этой информации на данный момент не поступило.

Новость по теме Источник: СКА предлагает Билялетдинову стать советником клуба

Олег Знарок, 58 лет

58-летний специалист является одним из самых титулованных тренеров в истории отечественного хоккея. За плечами наставника победа со сборной России на Олимпийских играх 2018 года, а также три титула обладателя Кубка Гагарина, причём добытые с двумя разными клубами – московским «Динамо» (2012, 2013) и СКА (2017). Также Олег Валерьевич привёл сборную России к победе на чемпионате мира 2014 года. Однако в 2021-м Знарка можно смело называть самым несчастным человеком года.

В марте его «Спартак» всухую проиграл ЦСКА (0-4) в первом раунде плей-офф КХЛ, после чего высшее руководство московского клуба приняло решение о расставании со Знарком. Казалось, что новым местом работы тренера станет его бывший клуб – московское «Динамо». Бело-голубые даже подготовили контракт на подпись, но в последний момент назначение сорвалось. Спустя полгода похожая ситуация произошла и со срывом возвращения в сборную России. Президент ФХР Владислав Третьяк сначала громогласно объявил, что Знарок станет тем тренером, который повезёт сборную в Пекин, а затем в ход событий вмешались совершенно иные силы и Знарок снова остался без работы. Говорят, что теперь Олег Валерьевич может стать тренером-консультантом национальной команды, но все понимают, насколько эта роль будет формальной, даже если такое назначение и состоится, что совсем не факт.

Новость по теме Николишин — о ситуации с тренерским штабом сборной России: вакханалия и клоунада

Майк Кинэн, 71 год

Железный Майк, выигрывавший в 1994 году Кубок Стэнли с «Нью-Йорк Рейнджерс», пришёл в магнитогорский «Металлург» в мае 2013 года. Четырёхлетняя пауза в тренерской карьере никоим образом не сказалась на работе Кинэна, и в свой дебютный сезон он смог завоевать с «Магниткой» Кубок Гагарина, обыграв в финале ныне несуществующий чешский «Лев» (4-3).

Канадский специалист стал первым иностранцем в истории КХЛ, выигравшим Кубок Гагарина. Лишь спустя семь лет достижение Кинэна повторит его соотечественник Боб Хартли. Сезон-2014/2015 дня подопечных Железного Майка получился куда менее удачным: «Металлург» занял третью строчку в Восточной конференции, но во втором раунде плей-офф уступил новосибирской «Сибири» (1:4).

Ничто не предвещало отставки Кинэна из «Металлурга», но после 21 игры в сезоне-2015/2016 он был смещён с поста главного тренера и назначен советником президента по развитию хоккея. Последним местом работы Майка стал «Куньлунь Ред Стар», в котором он провёл четыре месяца в сезоне-2017/2018.

В мае 2018 года у канадского тренера был обнаружен рак предстательной железы на сравнительно ранней стадии. Майк перенёс успешную операцию в Торонто, где ему имплантировали радиоактивные семена в предстательную железу. «Я теперь настоящий Железный Майк, ведь имплантированные радиоактивные семена остаются на всю жизнь», – шутил тренер после операции. Спустя полгода Кинэн сообщил, что справился со своим заболеванием, но к активной работе он так и не вернулся.

Вячеслав Быков, 61 год

В 2008 году Быков навсегда вписал своё имя в историю российского хоккея, спустя 15 лет вернув в страну золотые медали чемпионата мира. Спустя год в тандеме со своим верным соратником Игорем Захаркиным они повторили успех на мировом первенстве в Швейцарии. После золотого дубля на чемпионатах мира он возглавил уфимский «Салават Юлаев», где за два года смог построить чемпионскую команду, которая в 2011 году выиграла единственный на сегодняшний момент Кубок Гагарина.

После этого был братиславский кошмар — на чемпионате мира — 2011 наша команда заняла четвёртое место, выиграв лишь четыре матча из девяти — и отставка с поста тренера национальной сборной по решению исполкома ФХР. Спустя три года Быков вернулся к тренерской деятельности, возглавив СКА. В Санкт-Петербурге ему хватило всего одного сезона, чтобы одержать долгожданную для местных болельщиков и функционеров победу в Кубке Гагарина.

Удивительно, но факт: питерский триумф рискует остаться последней победой Быкова в тренерской карьере. Летом 2015 года Вячеслав Аркадьевич покинул СКА по семейным обстоятельствам, обосновался в Швейцарии и на тренерский мостик так и не вернулся. За последующие шесть лет кто только ни обращался к Быкову из топ-клубов КХЛ, но специалист был неумолим. Официально 61-летний тренер не объявлял о завершении своей карьеры, но всем своим видом показывает, что на данный момент времени ему это больше неинтересно.