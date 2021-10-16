Разве про них забудешь? Как играют бывшие звёзды НХЛ и КХЛ в Европе

Разве можно забыть про бывших звёзд НХЛ и КХЛ, которые продолжают выступать на радость болельщикам? В Чехии играет целый десант мастеров, ещё недавно блиставших в лучшей лиге мира. Любимчики российской публики также успешно выступают по всей Европе, выбрав на закате карьеры более спокойные чемпионаты. «Чемпионат» собрал именитых ветеранов, которые ещё не собираются вешать коньки на гвоздь.

Чехия

Давид Крейчи («Оломоуц»), 35 лет

12 (7+5) очков в 11 матчах, «+7»

Крейчи мог бы ещё поиграть в НХЛ – «Бостон», где он провёл 14 лет, готов был подписать с ним новый контракт. Нападающий взял паузу на раздумье, а затем сообщил, что возвращается домой. «На этом этапе карьеры и жизни мне необходимо вернуться в Чехию и играть перед своей семьёй, которая пожертвовала очень многим, чтобы помочь мне реализовать свои мечты в НХЛ. Я хочу играть на глазах своих родителей, брата и друзей. Я хочу, чтобы мои дети жили там, где я рос, проводили время с членами чешской семьи, любящими их и создающими воспоминания, которые останутся на всю жизнь», — написал Крейчи в прощальном письме фанатам «Бостона».

Он подписал однолетний контракт с «Оломоуцем» и является его лучшим бомбардиром. В чемпионате Чехии он замыкает топ-10 по очкам.

Яромир Ягр («Кладно»), 49 лет

9 (5+4) очков в 11 матчах, «+2»

Этой зимой второму бомбардиру в истории НХЛ исполнится 50 лет, а он всё ещё пылит в родном «Кладно». Раньше он любил повторять, что делает это, потому что слишком любит хоккей и хочет играть чуть ли не до конца жизни. В этом году тон его высказываний изменился. Родной клуб для него – тяжёлая ноша, которую ему не на кого больше переложить. Его имя привлекает спонсоров, а значит, даёт клубу возможность жить дальше. «Поверьте, играть уже непросто. Потому что в основном в течение своей карьеры я чувствовал, что, если хочу забить гол, я забью его. Но внезапно это перестало работать», — говорит Ярдо. И всё равно продолжает забивать. Сейчас он – лучший снайпер команды.

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Томаш Плеканец («Кладно»), 38 лет

11 (3+8) очков в 13 матчах, «-3»

Плеканец завершил карьеру в НХЛ, успев провести 1000-й матч в лиге. Вскоре после этого «Монреаль» выставил его на драфт отказов. Переход в другую команду чех не рассматривал, но желание поиграть ещё оставалось, и он вернулся на родину, где выступает уже четвёртый год, а последние два является капитаном команды Ягра. Более того, этим летом они вместе с Ярдо сами занимались подбором новых игроков для «Кладно».

Томаш Плеканец Фото: rytirikladno.cz

Владимир Соботка («Спарта»), 34 года

6 (2+4) очков в 11 матчах, «+4»

В НХЛ Соботка был добротным игроком средней руки, а в КХЛ приехал в ранге звезды. Его век в России был недолгим, но ярким. Он отправился в «Авангард» за большими деньгами, не сумев договориться об условиях нового контракта с «Сент-Луисом». Чех провёл в Омске три года, был лидером команды, но его история запомнилась как «Санта-Барбара». Травмы в плей-офф, слухи о том, что он симулирует и не хочет играть, потом к этому добавилась эпопея с возвращением в «Сент-Луис». Соботка доиграл свой контракт, после чего вернулся в НХЛ, но всего на два года. Последние два сезона он играет в «Спарте».

Владимир Соботка Фото: hcsparta.cz

Александр Салак («Спарта»), 34 года

7 побед в 9 матчах, КН 2,64, 90,1% ОБ

Эмоциональный чешский вратарь где только ни играл – и в Финляндии, и в Северной Америке, и в Швеции, и в России. В КХЛ он начинал в СКА, позже был обменян в «Сибирь», где стал звездой лиги и помог команде показать лучший результат на уровне КХЛ – дойти до финала Востока. Болельщики его обожали, но со временем его игра пошла на спад. В «Локомотиве» ему не удалось задержаться, как и в рижском «Динамо». В КХЛ Салак работы больше не нашёл и сейчас играет в «Спарте».

Александр Салак Фото: hcsparta.cz

Швеция

Линус Умарк («Лулео»), 34 года

6 (2+4) очков в 8 матчах, «-2»

Шведский нападающий стал легендой «Салавата Юлаева» и одним из самых крутых легионеров в истории КХЛ. За искромётный хоккей и ледовую магию ему можно было простить все недостатки – где-то не самую сильную игру в обороне, где-то резкие слова. Умарк мечтал выиграть Кубок Гагарина в Уфе, но так этого и не добился. Уход из КХЛ он наметил для себя заранее, и слово сдержал. В прошлом году он был вторым бомбардиром в Швейцарии, а сейчас выступает в Швеции и радуется, что ему больше не приходится так много летать, как в России.

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Линус Умарк Фото: luleahockey.se

Швейцария

Роман Червенка («Рапперсвиль»), 35 лет

16 (5+11) очков в 13 матчах, «+6»

Червенку для КХЛ открыл «Авангард», в первом же сезоне он стал третьим бомбардиром лиги, лучшим бомбардиром команды и помог омичам дойти до финала Кубка Гагарина. Потом, после коротких остановок в Праге и «Калгари», оказался в СКА, где он уже не был главным заправилой в атаке, но всё равно исправно набирал по 40-50 очков и к тому же стал чемпионом. В 2015 году Червенка покинул Россию и вскоре прочно обосновался в чемпионате Швейцарии, где и в 35 лет спокойно набирает в среднем больше очка за игру.

Роман Червенка Фото: lakers.ch

Иржи Секач («Лозанна»), 29 лет

7 (3+4) очков в 11 матчах, «0»

Секач – один из тех легионеров, к которому в КХЛ никогда не было претензий. Он всегда выкладывался на 100%, бился до конца и сполна отрабатывал свои деньги. На его счету два Кубка Гагарина – первый с «Ак Барсом» в 2018 году, второй с «Авангардом» — в этом. Вот только в плей-офф он почти не играл – сначала травма, потом помешал лимит на легионеров. «Авангард» с Секачем расстался, другого клуба в КХЛ ему не нашлось, и он отправился в Швейцарию.

Джастин Азеведу («Цюрих»), 33 года

10 (2+8) очков в 13 матчах, «-1»

Маленький, но яростный и харизматичный канадец с португальскими корнями, казалось, пустил такие прочные корни в Казани, что останется там навсегда. «Ак Барсу» он посвятил семь лет, выкладывался в каждой смене, был универсальным солдатом, который умеет абсолютно всё – и в оборону, и в атаку, и в меньшинство, и в большинство. С Казанью он дважды доходил до финала (всего у Азеведу их было три, один – с пражским «Львом»), выиграл Кубок Гагарина и звание MVP плей-офф.

Джастин Азеведу Фото: zsclions.ch

Год назад Азеведу нежданно-негаданно покинул расположение команды и улетел домой. Позже выяснилась причина – депрессия. Вот так, без почестей и прощальных матчей, закрылась страница одного из лучших легионеров в истории КХЛ. В этом году Азеведу вернулся в хоккей, но уже не в изнурительную КХЛ, а в размеренную и умиротворённую Швейцарию.

Ян Коварж («Цуг»), 31 год

9 (2+7) очков в 13 матчах, «0»

Тройка Мозякин – Коварж – Зарипов навсегда останется в истории как одно из самых ярких атакующих звеньев КХЛ. Чешский нападающий приложил руку к обоим Кубкам Гагарина «Магнитки», но в 2018 году покинул Россию и отправился покорять НХЛ. Попытка оказалась неудачной, но в КХЛ Коварж уже не вернулся. Он, как и многие, выбрал вольготную Швейцарию, где совершенно другой темп жизни, а о недельных выездах знают только понаслышке. В прошлом году Коварж стал с «Цугом» чемпионом, лучшим бомбардиром регулярки и плей-офф и самым ценным игроком лиги.

Ян Коварж Фото: evz.ch

Норвегия

Патрик Торесен («Сторхамар»), 37 лет

15 (6+9) очков в 11 матчах, «+4»

Норвежцев в истории КХЛ можно пересчитать по пальцам одной руки, и Торесен среди них – без вопросов лучший. Патрика вспоминают добрым словом и в Уфе, и в Санкт-Петербурге. С обеими командами духовитый викинг брал Кубок Гагарина и запомнился самоотверженной игрой, сильным характером и прекрасным голевым чутьём. После КХЛ он поиграл в Швеции и Швейцарии, а затем вернулся в родной клуб, где является капитаном и неизменным лучшим бомбардиром.

Патрик Торесен Фото: facebook.com/StorhamarHockey/

Германия

Найджел Доус («Адлер»), 36 лет

7 (2+5) очков в 11 матчах, «0»

Доус посвятил КХЛ 10 лет, капитанил в «Барысе» и «Автомобилисте», а последний год провёл в «Ак Барсе» и на этом решил завершить. Найджел уже вписал своё имя в историю лиги, став вторым снайпером после Мозякина и лучшим иностранным бомбардиром. 293 гола и 550 очков спустя нападающий решил переехать в Европу – в 36 лет хочется тишины и спокойствия.

Карри Рямё («Ингольштадт»), 35 лет

1 победа в 6 матчах, КН 2,9, 88% ОБ

В 2009 году Рямё сменил «Тампу», где толком не заиграл, на «Авангард», и попал в яблочко. В Омске он быстро стал первым номером, помог команде дойти до финала Кубка Гагарина в 2012 году. После четырёх лет в «Авангарде» Рямё вернулся в НХЛ, но в 2016 году получил серьёзную травму, долго лечился, вернулся в Европу, потом в КХЛ, но травмы следовали за ним по пятам. За последние четыре года он сменил четыре лиги и сейчас играет в Германии.

Кари Рямё Фото: erc-ingolstadt.de

Австрийская лига

Николай Жердев («Братислава»), 36 лет

6 (1+5) очков в 6 матчах, «+2»

Фото: facebook.com/iclinicbratislavacapitals

Он играл в НХЛ, о его руках складывали оды, он мог бы быть звездой мирового уровня, но непростой характер и алкоголь загубили его карьеру. Последние три сезона Николай практически не играл (если не считать короткую попытку вернуться в хоккей через «вышку»), потом лечился, ушёл в монастырь. В этом году Жердев почувствовал в себе силы вернуться и отправился в Европу. Далеко не самый сильный чемпионат, но с чего-то надо начинать.