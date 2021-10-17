Овечкин рано радовался дублю за 14 секунд! Какие-то миллиметры у него украл Василевский!

Александр Овечкин и Никита Кучеров — два главных российских хедлайнера старта сезона НХЛ — встретились уже в пятый игровой день нового чемпионата. Действующие чемпионы после сумасшедшего камбэка в «Детройте» приехали в столицу США в гости к пока пятому снайперу всех времён.

Однако игра получилась не такой результативной, как можно было ожидать. На протяжении почти двух периодов Витек Ванечек и Андрей Василевский сохраняли свои ворота на замке, но в конце второго отрезка один человек едва не перевернул всё в одиночку. Конечно, этим человеком был Александр Овечкин.

Сначала Ови открыл счёт в матче: выскочил со скамейки запасных, подобрал шайбу из борьбы, сместился в центр и точным кистевым прошил Василевского.

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А буквально в следующей смене, через 14 секунд после гола, Ови сделал заход на дубль! Обыгравшись с Оши накоротке, капитан «Вашингтона» вновь почти пробил Василевского насквозь, но российский вратарь «Тампы» успел в последний момент выгрести шайбу с ленточки! До гола не хватило каких-то миллиметров!

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«Тампа» могла уйти на перерыв при 0:2, но Василевский сказал своё слово, а в третьем периоде команда отблагодарила своего вратаря. В начале третьего периода «молнии» сравняли счёт, причём отличился худший по полезности игрок этого сезона — Михаил Сергачёв. Российский защитник мощно выстрелил от синей линии.

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При счёте 1:1 команды и доигрались до конца основного времени. «Тампа» в середине третьего периода потеряла Никиту Кучерова, но это не помешало молниям добиться нужного результата в овертайме. Стивен Стэмкос в своей зоне подхватил шайбу после вбрасывания, добрался до владений Ванечека и, не обращая внимания на ускорившегося по левому флангу Хедмана, неотразимо пальнул по воротам чешского вратаря «Вашингтона».

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Есть вторая победа «Тампы», снова добытая в овертайме. На этот раз настоящим героем «молний» стал Василевский, сделавший 32 сейвва, в том числе тот самый решающий, в конце второго периода. «Вашингтон» же терпит первое поражение в сезоне, а Овечкин продолжает погоню за Бреттом Халлом — до четвёртой строчки в списке лучших снайперов НХЛ осталось 8 голов.