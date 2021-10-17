«Молимся, что он в порядке». Кучеров еле доехал до скамейки: что произошло?

Действующий чемпион НХЛ, выигравший два Кубка Стэнли кряду, «Тампа-Бэй Лайтнинг» столкнулся с заметными трудностями на старте нового сезона. В двух первых матчах регулярки «молнии» в общей сложности пропустили невероятные для себя 12 шайб. Сначала подопечные Джона Купера потерпели крупное поражение от «Питтсбург Пингвинз» (2:6), а затем им пришлось устраивать феноменальный камбэк во встрече с «Детройт Ред Уингз» (7:6 ОТ), чтобы избежать второго поражения подряд. В ходе прошлого матча «молнии» «горели» 0:3 и 3:6, но смогли перевести игру в дополнительное время, где отличился чешский нападающий Ондржей Палат.

По-разному сложился старт сезона для российских хоккеистов «Тампы». Лучший голкипер мира Андрей Василевский в двух матчах пропустил девять шайб (ещё три влетели в пустые ворота), справившись только с 84,5% бросков. Его соотечественник защитник Михаил Сергачёв с ужасным результатом «-7», разумеется, временно оккупировал статус худшего игрока лиги по показателю полезности. Зато лучший бомбардир двух последних плей-офф Никита Кучеров уже в матче с «Детройтом» показал себя во всей красе, забив гол и оформив ассистентский хет-трик.

Минувшей ночью «Тампа» проводила выездной матч в столице США. Местный «Вашингтон» стартовал в этой регулярке с эффектной победы над «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:1), а главным героем той встречи стал капитан столичной команды Александр Овечкин. Каждый год перед стартом сезона находятся уникумы, которые считают своим долгом заявить, что российский нападающий уже закончился, и его время безнадёжно ушло. На сей раз хайпануть решил бывший тафгай Джон Скотт, но Овечкин очень быстро успокоил своих скептиков, набрав 4 (2+2) очка в игре с «рейнджерами».

Благодаря оформленному дублю ему удалось выйти на пятое место в списке снайперов НХЛ всех времён, обойдя Марселя Дионна. У легендарного канадца на счету была 731 заброшенная шайба, а у россиянина теперь – 732. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), второе место занимает Горди Хоу (801), тройку лучших замыкает Яромир Ягр (766), а на четвёртой позиции — Бретт Халл (741).

Первый период не принёс заброшенных шайб, а в концовке второго отрезка Овечкин продолжил преследование Халла. Александр завладел игровым снарядом в непосредственной близости от синей линии, проехал несколько метров вперёд, выкатившись на убойную позицию и броском с кистей прошил Василевского. Спустя всего минуту россиянин мог оформлять дубль, но голкипер «Тампы» проявил высшее мастерство, остановив шайбу на ленточки ворот.

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В начале третьего периода российский вечер в столице США продолжил Сергачёв, начавший исправлять свой показатель полезности. Защитник «Тампы» отлично бросил от синей линии, восстановив равновесие в счёте. Однако через несколько минут произошёл эпизод, который может надолго испортить настроение руководству, тренерскому штабу, игрокам, да и всем поклонникам «Тампы». 28-летний звёздный форвард «Тампы» Кучеров не смог продолжить игру с «Вашингтоном» из-за полученного повреждения в одном из игровых эпизодов в результате столкновения с форвардом «Вашингтона» Гарнетом Хэтэуэем.

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Сам по себе момент на первый взгляд выглядел абсолютно безобидным, однако Кучеров схватился за пах и с гримасой на лице отправился в раздевалку для оказания медицинской помощи. Через какое-то время Никита вернулся на скамейку запасных, провёл на ней несколько секунд, после чего окончательно проследовал в раздевалку. Свою травму россиянин получил ровно в середине третьего периода. Всего российский форвард успел провести на льду 17 минут 26 секунд, из которых 1.26 – в большинстве, отметившись одним броском в створ, силовым приёмом и одним совершённым перехватом.

В овертайме «Тампа» смогла добыть победу благодаря точному броску в исполнении Стивена Стэмкоса. На старте дополнительного отрезка «Вашингтон» не смог реализовать большинство, за что и поплатился. Вот только вряд ли положительный исход встречи прямо сейчас сильно радует и успокаивает главного тренера «Лайтнинг». Травма паха является одной из самых неприятных вещей в хоккее, и теперь весь вопрос заключается в степени серьёзности повреждения россиянина.

«Что произошло с Никитой? Будем смотреть. Я не врач и даже не видел момента по телевизору, поэтому у меня нет возможности ответить, что конкретно случилось. Когда мы вернёмся в Тампу, он пройдёт медицинское обследование. Кучеров – потрясающий хоккеист, и я надеюсь, что всё не так уж плохо. Но опять же сейчас слишком рано говорить, на сколько всё серьёзно», — сразу после завершения матча заявил наставник «Тампы».

В свою очередь ставший автором победной шайбы в этом матче капитан «Лайтнинг» произнёс не самые обнадёживающие слова для болельщиков американского клуба. «Травма Кучерова выглядела не хорошо. Мы молимся, чтобы с ним всё было в порядке», — добавил Стэмкос к сказанному канадским тренером.