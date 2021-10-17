«Ему переплатили». Даути наехал на Капризова, тот ответил гениальным пасом!

На старте сезона «Миннесоте» предстояло провести два матча подряд в Калифорнии. Вчера «дикари» заглянули в гости к «Анахайму», где в упорной борьбе вырвали победу за семь секунд до конца, а сегодня пожаловали в Лос-Анджелес, чтобы встретиться с местными «Кингз».

Для «королей» первый матч новой регулярки сложился наилучшим образом. «Лос-Анджелес» при своих болельщиках крупно обыграл «Вегас» (6:2), а лидеры команды Дрю Даути и Анже Копитар показали отменную результативность, набрав четыре и пять очков соответственно. Приятно, что свой вклад в победу «Кингз» внёс и российский новичок клуба Владимир Ткачёв, который отдал две голевые передачи на Даути и Копитара при игре в большинстве.

В большинстве, правда, уже за «Миннесоту», отличился и другой россиянин – Кирилл Капризов, который закончил матч с «Анахаймом» с результативной передачей. Именно о нём перед сегодняшней встречей попросили высказаться игроков «Кингз». Некоторые похвалили Капризова, назвав его будущей звездой лиги и очень техничным и сильным хоккеистом, но нашлись и те, кого Кирилл впечатляет не так сильно: «Кто? Это тот парень из «Миннесоты?» — спросил Дастин Браун. «Это он выиграл награду лучшему новичку в прошлом сезоне? Я бы сказал, что ему переплатили за 45 матчей в лиге, но…» — мысль Дрю Даути на этом оборвалась.

Тем не менее капитан «королей» Анже Копитар говорил только о положительных качествах нападающего «Уайлд»: «Он очень юркий. Его тяжело сбить с ног, он хорошо играет корпусом. У него отличное чувство игры, и в прошлом сезоне он неплохо показал себя». Как ни странно, именно Копитар сегодня стал главным свидетелем всех качеств Кирилла, о которых он рассказал. К тому моменту команды успели обменяться заброшенными шайбами: словенец стал соавтором голевой передачи на Виктора Арвидссона, но уже меньше чем через минуту Фредерик Годро сравнял счёт, а помог ему в этом Дмитрий Куликов, отметившийся первым результативным действием в составе «Миннесоты».

И спустя пять минут Капризов блеснул мастерством. Он получил шайбу от Виктора Раска около правого круга вбрасывания, прокатился немного вперёд, но, почувствовав преследование со стороны Копитара, ловко развернулся на месте, выключив словенского хоккеиста из эпизода, и выверенной передачей вернул игровой снаряд шведу. Раск, не потратив времени на обработку, точнейшим броском направил шайбу в верхний угол ворот Джонатана Куика и вывел «дикарей» вперёд.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Ещё через пять минут Брэндон Дюхайм, казалось, забил первый гол в НХЛ, но судьи отменили взятие ворот, посчитав, что американец создавал помехи Куику. Но это ничуть не смутило гостей, которые уже в следующей атаке забросили по всем правилам. Третья шайба «Миннесоты» оказалась на счету Райана Хартмана. Забавно, что нападающего опекал Дрю Даути, который до определённого момента не спускал с него глаз и даже едва не подрался с ним, но затем будто бы забыл о нём и позволил без сопротивления отправить шайбу в сетку.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Миннесоты Уайлд».

Всё, на что хватило «Лос-Анджелес», — лишь один гол ближе к середине третьего периода. И здесь снова сыграла связка Даути – Копитар, а точный бросок оказался на счету последнего. Теперь на двоих у них 13 результативных действий, но выиграть во втором матче подряд «королям» это не помогло – «Миннесота» вновь оказалась сильнее с минимальным преимуществом, и теперь с четырьмя очками «дикари» возвращаются домой.