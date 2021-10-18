«Авангард» сделал Гусеву предложение даже лучше, чем СКА. Но — личная договорённость»

Действующий чемпион КХЛ омский «Авангард» очень тяжело начал сезон, выдав худший старт за последние много лет, но прошедшая домашняя серия вселила оптимизм в сердца омских болельщиков — «ястребы» выиграли четыре матча подряд в основное время. О причинах провального старта, трудной адаптации новичков в этом сезоне, работе на трансферном рынке и многом другом обозреватель «Чемпионата» пообщался с генеральным менеджером омичей Алексеем Волковым.

«Ситуация не может выйти из-под контроля, даже когда проигрываешь три матча подряд»

— Как вы оцените старт сезона для «Авангарда», который получился одним из самых сложных и тяжёлых для клуба за время выступлений в КХЛ?

— Очевидно, что старт сезона мог быть стабильнее, в первую очередь, по набору очков. Все семь поражений мы потерпели в основное время, а могли даже в этих играх цеплять жизненно необходимые очки.

О причинах уже много раз говорил Боб Хартли, и я солидарен с мнением, что травмы ключевых игроков, отъезд игроков в сборные наложили отпечаток на предсезонный сбор. Уже там мы на себе почувствовали с первых игр, каким раздражителем является чемпион для всех соперников.



— Хартли постоянно говорил, что новичкам клуба нужно было время, чтобы понять систему. Но в прошлом сезоне у «Авангарда» тоже было много новичков, в том числе и в линии атаки, но тогда адаптация прошла гораздо более плавно и безболезненно. Почему так?

— Адаптация новичков — это всегда непредсказуемый по времени процесс, причём как на льду, так и за его пределами. Объяснить, как и почему это происходит, очень сложно, так как все люди разные и тратят разное время на привыкание к новой атмосфере и системе.



— После двух серий из трёх поражений подряд за короткий промежуток было ли ощущение, что ситуация вышла из-под контроля?

— Ситуация не может выйти из под контроля, даже когда ты проигрываешь три игры подряд. В каждом проигранном матче зашифрована причина, и если с холодной головой анализировать их, накладывать их на внутреннюю атмосферу и ту работу, которую мы ежедневно видим на тренировках, то сразу становится понятно: либо это системный сбой, либо проигрыши из-за индивидуальных ошибок.

Из всех поражений «Авангарда» в этом сезоне очень неприятный осадок оставили матчи с «Йокеритом», «Локомотивом» и «Автомобилистом» на выезде. В них, честно признаюсь, команда выглядела неважно во всех аспектах игры.

«У «Авангарда» не самое приятное место в таблице, но мы чувствуем, что в команде нет безразличных»

— В текущей домашней серии «Авангард» показывает отличную «физику», пришли победы. У команды наконец-то «побежали ноги»?

— Да. Команда, за исключением, наверное, первого периода матча с «Сибирью», была мобильна и играла по заданию со всеми соперниками в домашней победной серии.

— Разыгрались Брюквин, Жарков, но по-прежнему есть большие вопросы к Паре, Шевченко. Вы до сих пор верите в эти приобретения?

— Я верю во всех наших ребят. У каждого из них свои роли и задачи, поставленные им тренерским штабом на основе анализа их сильных качеств.

— В прошлом сезоне важнейшие элементы чемпионской команды были приобретены уже по ходу чемпионата. Считаете ли вы, что и сейчас «Авангарду» необходимо укрепляться со стороны, чтобы быть успешным весной? Если да, то какие позиции требуют усиления?

— Сейчас мы всё ещё изучаем нашу команду, и тренеры, и менеджмент смотрят, как ребята реагируют в тех или иных обстоятельствах. Поэтому, если мы почувствуем брешь в какой либо из линий, то мы будем принимать взвешенные решения по усилению. Даже занимая не самое приятное место в турнирной таблице, мы чувствуем, что в команде нет безразличных, и внутренняя обстановка даёт оптимизм, что мы на правильном пути.

— Насколько для «Авангарда» важно в регулярке занять место в топ-4, или может быть в топ-2 конференции?

— Мы, конечно, хотим первое место занять, но что-то запланировать очень тяжело. Календарь очень сложный, и в нём много капканов. Мы хотим максимально высоко закончить регулярку, но нужно не забывать, что в феврале будет целый месяц на подготовку к плей-офф. И кто себя в это время покажет наиболее эффективно, тот и будет иметь больше шансов на победу в Кубке Гагарина. В голове мы держим, что надо как можно выше подняться по турнирной таблице, чтобы иметь преимущество своего льда. Но вторая, не менее важная цель — это подготовка состава под плей-офф. Нужно подойти к решающей части сезона с минимальными потерями и с максимальной сыгранностью. Но загадывать, повторюсь, очень сложно.

«Уже сказали Найту, что хотим видеть его в Омске. С Толчинским пока такой беседы не было»

— Прошло полтора месяца с момента громкого обмена Дениса Зернова на Николая Прохоркина. Как вы сейчас оцениваете игру новичка «Авангарда»?

— Прохоркин очень хорошо влился в коллектив, ребята его приняли, как своего. Он открытый, улыбчивый и весёлый парень, который умеет создать атмосферу в раздевалке. Что касается его игровых качеств, то, естественно, привыкание к новой системе требует некоторого времени. Но по истечении этих полутора месяцев могу сказать, что Прохоркин для «Авангарда» — это усиление. При этом хочу сказать, что я очень рад, что и Денис Зернов себя нашёл в новом коллективе. Если все довольны, то это идеальный результат такого рода громкого обмена.

— Боролся ли «Авангард» за Никиту Гусева?

— Да, мы рассматривали такую возможность, разговаривали с его представителями. «Авангард» сделал Никите предложение даже лучше, чем он принял от СКА. Но у него была личная договорённость с руководителем армейского клуба, поэтому Гусев принял решение продолжить карьеру в Санкт-Петербурге.

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— Ведётся ли уже работа по продлению контрактов с Толчинским и Найтом?

— Их ситуации немного отличаются. Корбан становится неограниченно свободным агентом, предварительно мы с ним уже побеседовали о том, что очень хотим видеть его в Омске. С Толчинским пока такой беседы не было. Мы хотим, чтобы он роль лидера сохранял весь сезон, и в таком случае мы будем готовы пойти на достойные условия. Я сделаю всё, что от меня зависит, чтобы Сергей продолжал радовать омских болельщиков. Моё правило — финансовая дисциплина должна распространяться и в раздевалке. Но, конечно, из этого правила есть исключения.